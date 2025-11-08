Карпук - Тринитарная доктрина Гая Мария Викторина

В основу настоящей книги, которую держит в руках читатель, была положена магистерская диссертация по богословию, написанная автором в 2024 г. В связи с этим изначально текст книги, который можно заподозрить в излишней сложности и спекулятивности, не был рассчитан на массового читателя, подразумевая исключительно тех, кто занят научными исследованиями в области богословия, философии или филологии. Тем не менее, любому начинающему исследователю, вступающему на поприще науки, следует смириться с тем, что рано или поздно его индивидуальные идеи станут неиндивидуальными, т. е. полноценным элементом человеческой культуры, а значит, объектом научных ссылок или же конструктивной критики. Искреннее желание послужить развитию как русской богословской науки, так и общеевропейской гуманитарной науки в целом, послужило главным стимулом к публикации сей скромной монографии.

С научной же точки зрения настоящий труд, в своем теоретическом аспекте, обусловлен значимостью усвоения западной богословской парадигмы, касающейся доктрины о Троице и являющейся в то же время демаркационной линией между восточным и западным тринитарными дискурсами. Развитие критического взгляда в отношении той или иной спекулятивной системы, даже богословской, свидетельствует об адекватности и одновременно трезвости рационального усвоения. В то же самое время под критикой следует понимать не негативное отношение, а возможность расширения акта восприятия. Практический аспект научной монографии заключается в необходимости защиты главной тайны христианской веры, ее, можно сказать, raison d’etre — догмата о единстве и троичности Бога, — не только от возможности быть отвергнутым, манкированным или дискредитированным за отсутствием логики, но даже от неверных толкований, возникающих по причине некомпетентности авторов, невозможности или нежелания последних охватить весь спектр условий формирования догматической формулы — историю, философский и теологический опыты. Это ни в коем случае не означает полноценной рациональной исчерпанности главной тайны христианской веры — веры в Триединого Бога, но скорее является попыткой обосновать возможность сохранения интеллектуальной честности каждым верующим человеком перед бесконечной Тайной христианства.

Фигура и тринитарное наследие Гая Мария Викторина (281/291-382/386) в этом отношении являются ключевыми не только для истории западной богословской мысли, но и для истории европейской философии как синтеза рационального начала и Откровения в целом. Многочисленные попытки, направленные на редукцию христианского потенциала ради организации нового либерального общества высокой культуры, сегодня, как и всегда, направлены на разрушение прочного единства между христианством и человеком, к которому оно обращено. На основе этой аберрации вновь возник вопрос о согласии интеллектуального опыта и опыта Откровения. Несмотря на то, что христианская история Европы свидетельствует о позитивном решении этого вопроса, у истоков которого находились теологические системы Тертуллиана (160-220), Арнобия Старшего (240-330) и Лактанция (250-325), значение вклада Гая Мария Викторина трудно переоценить. Тринитарная парадигма, созданная Викторином на основе христианско-неоплатонического синтеза с целью защиты никейского богословия, до сих пор остается оригинальным примером не только рациональной рефлексии, свободной от ойкономизма абстракции, над главной тайной христианской веры, но и возможной симфонии философии и Откровения. Этот двуединый тезис лежит в основе любого известного на сегодняшний день подхода к исследованию наследия Гая Мария.

Карпук А. В. - Тринитарная доктрина Гая Мария Викторина: философско-богословский анализ

монография - Санкт-Петербургская духовная академия, кафедра богословия. — СПб.: Изд-во СПбДА, 2025. — 272 с. — (Богословие и философия).

ISBN 978-5-6054639-0-0

Карпук А. В. - Тринитарная доктрина Гая Мария Викторина: философско-богословский анализ - Содержание

Благодарности

Введение

Глава 1. Гай Марий Викторин: жизнь, труды и богословие

1.1. Личность Гая Мария Викторина

1.2. Деятельность Гая Мария Викторина: труды и их классификация 1.2.1. Свидетельство прп. Иеронима Стридонского 1.2.2. Свидетельство Сервия Мавра Гонората 1.2.3. Свидетельства Марциана Капеллы и Павла Орозия 1.2.4. Свидетельство Северина Боэция 1.2.5. Свидетельство Кассиодора Сенатора 1.2.6. Свидетельство свт. Исидора Гиспальского 1.2.7. Свидетельство Алкуина 1.2.8. Свидетельство Гинкмара, епископа Реймского 1.2.9. Классификация богословско-философского наследия

1.3. Экспозиция тринитарной теологии Гая Мария Викторина

1.4. Образы Гая Мария Викторина в патрологической историографии

Глава 2. Анализ тринитарной доктрины Гая Мария Викторина

2.1. Проблема структуры тринитарного корпуса

2.2. Особенности концепции Первой Субсистенции у Гая Мария Викторина 2.2.1. Преемство апофатической генологии неоплатонизма: Первое Единое 2.2.2. Преемство апофатической онтологии неоплатонизма: Второе Единое

2.3. Особенности концепции Второй Субсистенции у Гая Мария Викторина

2.4. Особенности концепции Третьей Субсистенции у Гая Мария Викторина

Глава 3. Спецификум тринитарного тезауруса Гая Мария Викторина

3.1. «Subsistentia»

3.2. «Consubstantialis»