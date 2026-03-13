Карсавин - Без догмата

Сборник «Без догмата» представляет собой репрезентативную антологию трудов Льва Платоновича Карсавина, объединяющую работы разных периодов его творчества — от ранних медиевистских очерков до поздних философских трактатов. Составители ставят перед собой задачу показать интеллектуальную эволюцию мыслителя, который прошел путь от строгого историка-архивиста до оригинального метафизика, создавшего уникальную систему «философии всеединства». Название сборника символизирует стремление автора выйти за рамки застывших интеллектуальных форм и исследовать живой поток религиозного и исторического опыта, где личность и абсолют находятся в неразрывном диалоге.

Содержательная часть книги включает в себя как классические исследования по истории средневековой религиозности (например, очерки о мистике и ересях), так и фундаментальные философские эссе, такие как «Saligia» или фрагменты «Поэмы о смерти». В этих работах Карсавин развивает свои центральные идеи: концепцию «символической личности», теорию исторического процесса как самораскрытия духа и глубокую диалектику добра и зла. Особую ценность представляют включенные в сборник статьи, в которых автор анализирует судьбу русской культуры и православия, пытаясь найти синтез между восточной духовностью и западным рационализмом. Издание снабжено подробными комментариями, помогающими современному читателю ориентироваться в сложном терминологическом аппарате автора.

Текст сборника отличается характерной для Карсавина плотностью мысли, афористичностью и глубоким психологизмом. Его манера письма — это всегда «умное делание», требующее от читателя не только эрудиции, но и экзистенциальной вовлеченности в процесс познания. Работа является незаменимым источником для понимания философии Серебряного века и вклада русской мысли в мировую интеллектуальную сокровищницу. Это чтение, которое не дает готовых ответов («без догмата»), но открывает новые горизонты в понимании человеческого предназначения и смысла истории.

М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2016 год – 533 с.

ISBN 978-5-4475-9027-7

Лев Платонович Карсавин - Без догмата : избранные работы разных лет - Содержание