Карсавин - Без догмата

Category ESXATOS BOOKS, ORTHODOXY, Theology, Philosophy

Сборник «Без догмата» представляет собой репрезентативную антологию трудов Льва Платоновича Карсавина, объединяющую работы разных периодов его творчества — от ранних медиевистских очерков до поздних философских трактатов. Составители ставят перед собой задачу показать интеллектуальную эволюцию мыслителя, который прошел путь от строгого историка-архивиста до оригинального метафизика, создавшего уникальную систему «философии всеединства». Название сборника символизирует стремление автора выйти за рамки застывших интеллектуальных форм и исследовать живой поток религиозного и исторического опыта, где личность и абсолют находятся в неразрывном диалоге.

Содержательная часть книги включает в себя как классические исследования по истории средневековой религиозности (например, очерки о мистике и ересях), так и фундаментальные философские эссе, такие как «Saligia» или фрагменты «Поэмы о смерти». В этих работах Карсавин развивает свои центральные идеи: концепцию «символической личности», теорию исторического процесса как самораскрытия духа и глубокую диалектику добра и зла. Особую ценность представляют включенные в сборник статьи, в которых автор анализирует судьбу русской культуры и православия, пытаясь найти синтез между восточной духовностью и западным рационализмом. Издание снабжено подробными комментариями, помогающими современному читателю ориентироваться в сложном терминологическом аппарате автора.

Текст сборника отличается характерной для Карсавина плотностью мысли, афористичностью и глубоким психологизмом. Его манера письма — это всегда «умное делание», требующее от читателя не только эрудиции, но и экзистенциальной вовлеченности в процесс познания. Работа является незаменимым источником для понимания философии Серебряного века и вклада русской мысли в мировую интеллектуальную сокровищницу. Это чтение, которое не дает готовых ответов («без догмата»), но открывает новые горизонты в понимании человеческого предназначения и смысла истории.

Лев Платонович Карсавин - Без догмата : избранные работы разных лет

М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2016 год – 533 с.

ISBN 978-5-4475-9027-7

Лев Платонович Карсавин - Без догмата : избранные работы разных лет - Содержание

  • Мистика и ее значение в религиозности средневековья

  • Глубины сатанинские (Офиты и Василид)

  • София земная и горняя

  • Достоевский и католичество

  • Восток, Запад и русская идея

  • Диалоги

    • I. Об основных свойствах русского народа и царственном единстве добродетелей

    • II. О прогрессе и социализме

  • О сомнении, науке и вере

  • Путь православия

  • О сущности православия

  • Церковь, личность и государство

  • Веруем во единую, святую, соборную и апостольскую Церковь

  • Без догмата

  • Пролегомены к учению о личности

  • Лагерные сочинения. Основные тезисы метафизического миропознания (составленные в лагере Абезь, лагерный пункт № 4, в 1950–51 гг.)

  • Введение

  • О так называемом «бессмертии души»

  • Об апогее человечества

  • Молитва

