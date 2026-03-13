Карсавин - Джордано Бруно

Category ESXATOS BOOKS, ORTHODOXY, Theology, Philosophy

Имя Джордано Бруно известно всем. Всякий знает о его трагической судьбе, о том, что он был заживо сожжен инквизиторами на костре. Однако сведения о том, кем он был и за что его сожгли, имеют у большинства людей поверхностный, а зачастую и превратный характер. Бытует «плакатное», если можно так выразиться, представление о Бруно как о человеке, который «жертвою пал» в борьбе зарождающейся науки Нового времени с консервативным религиозным мировоззрением Средневековья: его сожгли за то, что он был сторонником гелиоцентрической системы Коперника и учил о бесконечности Вселенной. На самом деле все складывалось не так прямолинейно.

Лев Карсавин - Джордано Бруно

СПб. : «Издательство «Наука», 2016, - 265 с.

ISBN 978-5-02-038430-9

Лев Карсавин - Джордано Бруно - Содержание

  • Слинин Я. А. Джордано Бруно в истолковании Льва Карсавина

  • I. Жизнь Бруно

  • II. Схоластика, Николай Кузанский и Бруно

  • III. Философская система Бруно

  • IV. Бруно и трагедия Ренессанса

Added 13.03.2026
