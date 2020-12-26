В первую очередь, это учение религиозное. В XX веке все больший интерес к эсхатологии стали проявлять писатели, особенно те, кто работает в жанрах фантастики и антиутопии. В некоторых учебниках по литературе даже стал упоминаться новый жанр – эсхатологическая, или апокалиптическая (постапокалиптическая) литература. После вступления человечества в XXI век все более ощутимыми среди многих людей стали предчувствия каких-то глобальных катастроф. Эти предчувствия особенно обострились и стали массовыми в 2020 году, когда мир охватила так называемая пандемия COVID-19 (говорю «так называемая», поскольку рассматриваю ее прежде всего как спланированную операцию мировой закулисы против человечества). В свою очередь, предчувствия глобальных катастроф заставили многих задуматься: не является ли земная человеческая История конечной? И не находимся ли мы сегодня в преддверии этого самого «конца»? И можно ли этот «конец» предотвратить или, по крайней мере, оттянуть его наступление?

Вашему вниманию, уважаемый читатель, предлагается серия статей и очерков, относящихся к эсхатологической тематике и написанных буквально за несколько месяцев 2020 года. Эсхатология – учение, система представлений о конце мировой Истории (эсхатология в широком смысле) и о конце жизни отдельно взятого человека (эсхатология в узком понимании).

Валентин Катасонов - «Апокалипсис»: тайны раскрываются. -Вавилонская блудница Апокалипсиса – похоже, что это Америка

Свой очерк о Вавилонской блуднице из Апокалипсиса я закончил фрагментом из очень интересной и глубокой книги «Начало и конец нашего земного мира. Опыт раскрытия пророчеств Апокалипсиса», которая в самом начале прошлого века была издана по благословению праведного Иоанна Кронштадтского. В том фрагменте говорилось о том, что в наступающем XX столетии на роль Вавилонской блудницы претендуют три державы – Великобритания, Германия, США. Из них трех на момент издания книги наиболее могущественной и влиятельной была Британия с его обширной колониальной системой.

К тому же британская столица была вторым (после Парижа) центром мирового масонства. Однако, судя по всему, автор книги (анонимный) предчувствовал, что в мире могут произойти серьезные изменения. Основные империалистические страны (Великобритания, Германия, США, Франция) готовились к территориальному переделу мира силовыми методами. Т. е. к большой войне. Такая война началась в 1914 году, получив название «империалистической» и «Первой мировой». После этого была еще Вторая мировая война. По итогам двух мировых войн расстановка сил на мировой арене очень сильно изменилась. На первые позиции вышли Соединенные Штаты. Именно они стали главным претендентом на роль Вавилонской блудницы. Богатство – важнейшая отличительная черта Вавилонской блудницы.

Об этом мы многократно читаем в 17–18 главах Откровения. Например: «…жена…украшена золотом, драгоценными камнями и жемчугом» (Откр.17:4); «купцы земные разбогатели от великой роскоши ее» (Откр.18:3); «Сколько славилась она и роскошествовала...» (Откр.18:6); «…в один час погибло такое богатство!» (Откр.18:17) и др. Прежде всего, США стали главной экономикой мира. После войны США давали 60 % промышленной продукции капиталистического мира. На их долю приходилось 50 % мировой добычи угля, 64 % – нефти, 53 % – выплавки стали, 17 % – производства зерна. Соединенные Штаты сосредоточили в своих руках 2/3 золотого запаса и 1/3 экспорта капиталистического мира. Доля США в мировом ВВП (т. е. с учетом СССР и других социалистических стран) в 1950 году достигла почти 1/3. По показателю валового внутреннего продукта США всегда были и остаются вне досягаемости для ближайших капиталистических конкурентов (Англии, Франции, Германии, Японии и др.). Правда, в последние годы к США по величине ВВП вплотную приблизился Китай. Впрочем, позиции США в мировой экономике не определяются только долей в мировом валовом внутреннем продукте.