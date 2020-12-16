Чтобы Катехизис был еще более оценен, идя навстречу просьбе, прозвучавшей в 2002 году на Международном Конгрессе Катехизаторов, Иоанн Павел 11 в 2003 году созвал Особую Комиссию во главе с кардиналом Йозефом Ратцингером, префектом Конгрегации Вероучения, и поручил разработать Краткое изложение (Компендиум) Катехизиса Католической Церкви, в котором содержалась бы более сжатая формулировка тех же самых истин веры. За два года работы был подготовлен проект Компеендиума, который был направлен для консультаций кардиналам и председателям Епископских Конференций. В целом, проект получил одобрительную оценку у абсолютного большинства респондентов. Поэтому комиссия перешла к пересмотру данного проекта и, учитывая полученные предложения по улучшению, подготовила окончательный текст.

У Компендиума три принципиальных характеристики: строгая зависимость от Катехизиса Католической Церкви; текст составлен в виде вопросов и ответов; использование в катехезе изображений. Прежде всего, Компендиум не самодостаточен и ни в коей мере не подменяет Катехизис Католической Церкви: он, скорее, отсылает к нему как точным указанием номеров параграфов, так и постоянным напоминанием о его структуре, его развитии и его содержании. Цель Компендиума - пробудить заново интерес и любовь к Катехизису, который в силу своего изложения мудрости и духовности в любом случае остается базисом современной церковной катехезы.

Катехизис Католической Церкви - Компендиум

Культурный центр «Духовная библиотека», 2007

ISBN 5-94270-048-6

Катехизис Католической Церкви - Компендиум - Содержание

Вступление митрополита Тадеуша Кондрусевича

Моtu Proprio

ВВЕДЕНИЕ

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ ИСПОВЕДАНИЕ ВЕРЫ

ПЕРВЫЙ РАЗДЕЛ «Я ВЕРУЮ» - «МЫ ВЕРУЕМ» ГЛАВА ПЕРВАЯ: ЧЕЛОВЕК СПОСОБЕН ПРИНЯТЬ БОГА ГЛАВА ВТОРАЯ: БОГ ИДЕТ НАВСТРЕЧУ ЧЕЛОВЕКУ ГЛАВА ТРЕТЬЯ: ОТВЕТ ЧЕЛОВЕКА БОГУ

ВТОРОЙ РАЗДЕЛ ИСПОВЕДАНИЕ ХРИСТИАНСКОЙ ВЕРЫ СИМВОЛ ВЕРЫ ГЛАВА ПЕРВАЯ: ВЕРУЮ В БОГА ОТЦА ГЛАВА ВТОРАЯ: ВЕРУЮ В ИИСУСА ХРИСТА, СЫНА БОЖИЯ ЕДИНОРОДНОГО ГЛАВА ТРЕТЬЯ: ВЕРУЮ В СВЯТОГО ДУХА



ЧАСТЬ ВТОРАЯ СОВЕРШЕНИЕ ХРИСТИАНСКОЙ ТАЙНЫ

ПЕРВЫЙ РАЗДЕЛ ДОМОСТРОИТЕЛЬСТВО ТАИНСТВ ГЛАВА ПЕРВАЯ: ПАСХАЛЬНАЯ ТАЙНА ВО ВРЕМЯ ЦЕРКВИ ГЛАВА ВТОРАЯ: ПРОСЛАВЛЕНИЕ В ТАИНСТВАХ ПАСХАЛЬНОЙ ТАЙНЫ

ВТОРОЙ РАЗДЕЛ СЕМЬ ТАИНСТВ ЦЕРКВИ ГЛАВА ПЕРВАЯ: ТАИНСТВА ХРИСТИАНСКОГО ПОСВЯЩЕНИЯ ГЛАВА ВТОРАЯ: ТАИНСТВА ИСЦЕЛЕНИЯ ГЛАВА ТРЕТЬЯ: ТАИНСТВА СЛУЖЕНИЯ ОБЩЕНИЯ И МИССИИ ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ: ДРУГИЕ БОГОСЛУЖЕНИЯ



ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ ЖИЗНЬ ВО ХРИСТЕ

ПЕРВЫЙ РАЗДЕЛ «ПРИЗВАНИЕ ЧЕЛОВЕКА - ЖИЗНЬ В ДУХЕ» ГЛАВА ПЕРВАЯ: ДОСТОИНСТВО ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ЛИЧНОСТИ ГЛАВА ВТОРАЯ: ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ СООБЩЕСТВО ГЛАВА ТРЕТЬЯ: СПАСЕНИЕ БОЖИЕ: ЗАКОН И БЛАГОДАТЬ

ВТОРОЙ РАЗДЕЛ ДЕСЯТЬ ЗАПОВЕДЕЙ ГЛАВА ПЕРВАЯ: «ВОЗЛЮБИ ГОСПОДА БОГА ТВОЕГО ВСЕМ СЕРДЦЕМ ТВОИМ, И ВСЕЮ ДУШОЮ ТВОЕЮ, И ВСЕМ РАЗУМЕНИЕМ ТВОИМ» ГЛАВА ВТОРАЯ: «ВОЗЛЮБИ БЛИЖНЕГО ТВОЕГО, КАК САМОГО СЕБЯ»



ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ ХРИСТИАНСКАЯ МОЛИТВА

ПЕРВЫЙ РАЗДЕЛ МОЛИТВА В ХРИСТИАНСКОЙ ЖИЗНИ ГЛАВА ПЕРВАЯ: ОТКРОВЕНИЕ МОЛИТВЫ ГЛАВА ВТОРАЯ: ТРАДИЦИЯ МОЛИТВЫ ... ГЛАВА ТРЕТЬЯ: МОЛИТВЕННАЯ ЖИЗНЬ .....

ВТОРОЙ РАЗДЕЛ МОЛИТВА ГОСПОДНЯ «ОТЧЕ НАШ»

ПРИЛОЖЕНИЕ

Катехизис Католической Церкви Компендиум - Дорогие читатели

Я очень рад, что сейчас Вы держите в руках книгу, которая ясно и точно передает суть вероучения Католической Церкви. Вы сделали правильный выбор, обратившись за знанием о Христе и Церкви не к детективным романам, в которых ради увлекательности сюжета попирается истина, и не к модным кинофильмам, где фантазии авторов преподносятся как историческая реальность, а к тексту, утвержденному преемником Святого Петра и адекватно отражающему христианскую веру. 28 июня 2005 г. Святейший Отец Бенедикт XVI торжественно представил Компендиум Катехизиса Католической Церкви. Сам Катехизис был разработан во время понтификата Слуги Божия Иоанна Павла ІІ и им обнародован в 1992 г. В 2003 г. он принял решение о создании его краткого варианта, с целью удовлетворить чаяния верующих иметь более краткое и ясное, представленное в несложной и доступной форме изложение основ веры и нравственности. По своей сути Компендиум представляет собой простое и одновременно исчерпывающее изложение католической веры в форме диалога между катехизатором и слушателем. Вопросы и ответы концентрируют внимание читателя и побуждают к постоянному открытию новых аспектов веры и нравственности. Имеющиеся в тексте иллюстрации призваны помочь лучшему усвоению и закреплению пройденного материала. Компендиум, как и Катехизис, состоит из четырех взаимосвязанных частей. Содержащийся в нем в традиционной форме вопросов и ответов материал вводит в тайну Бога и знакомит с Его замыслом о спасении всего человечества. Центральное место в этом плане занимает Единородный Сын Божий - Иисус Христос, Который, в свою очередь, через Святого Духа действует в Церкви и является источником нашей веры.

Современный мир, подверженный процессам секуляризации, нуждается - в соответствии с требованиями времени - в новом, четком и ясном провозглашении истин веры, христианского учения и нравственности, без двусмысленности и «политкорректности». Нуждается он также и в христианском свидетельстве. Перед лицом вызовов нашего времени Папа Бенедикт XVI называет катехизацию одной из основных задач Церкви на современном этапе ее развития. В условиях религиозного невежества необходимо возрождение и обновление этого процесса, чтобы каждый человек доброй воли получил возможность познавать неиссякаемое богатство спасительной тайны Христа. Прежде всего необходимо думать о содержании нашей проповеди, в центре которой находится Христос, Которого необходимо нести людям. Этой цели и должен служить Компендиум Катехизиса Католической Церкви, как уже многие годы служит собственно Катехизис, источник, к которому следует постоянно обращаться, чтобы получить гармоничное и аутентичное представление о вере и нравственности. Поэтому Компендиум необходимо использовать вкупе с Катехизисом. К настоящему времени Катехизис Католической Церкви на русском языке издавался уже пять раз, что свидетельствует об огромной востребованности этой вероучительной книги, помогающей познать суть христианства и ответить на острые вопросы современности с позиции вечной и незыблемой Истины, которая есть Христос. Книга популярна не только среди католиков, но и среди христиан иных Церквей и общин, особенно - среди наших православных братьев, что с очевидностью подчеркивает ее экуменическое значение. Выражаю надежду, что и Компендиум будет пользоваться не меньшей популярностью и послужит действенным инструментом евангелизации и укрепления христианской веры, а также будет способствовать сотрудничеству между Католической и Православной Церквами в деле проповеди и защиты христианских ценностей. От всего сердца благодарю переводчика, спонсоров и издательство «Культурный центр "Духовная Библиотека"», которые приложили немало сил, чтобы Компендиум Катехизиса Католической Церкви на русском языке вышел в свет. Их и всех, кто будет пользоваться этой книгой, вверяю Марии - Звезде новой евангелизации и от всего сердца благословляю во имя Отца, + и Сына, и Святого Духа.

Митрополит Тадеуш Кондрусевич Ординарий Архиепархии Божией Матери в Москве Москва, 25 декабря 2006 г.

Торжество Рождества Христова