Введение. Вера и источники христианского вероучения

Глава 1. Вера

Глава 2. Источники христианского вероучения

Часть I. Бог, мир и человек

Глава 1. Бог

Глава 2. Мир

Глава 3. Человек

Глава 4. Христос

Глава 5. Грядущие судьбы мира

Часть II. Церковь и ее богослужение

Глава 1. Учение о Церкви

Глава 2. Каноническое право и устройство Церкви

Глава 3. Богослужение

Глава 4. Храм

Глава 5. Икона. Крест

Часть III. Жизнь во Христе

Глава 1. Закон и благодать

Глава 2. Грех и добродетель

Глава 3. Аскетическое предание Церкви и духовная жизнь христианина

Глава 4. Молитва

КАТЕХИЗИС РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ - § 4. Второе Пришествие Господа Иисуса Христа

Второе Пришествие Христа будет радикальным образом отличаться от Его первого явления.

В первый раз Христос пришел на землю в уничиженном «образе раба», «сделавшись подобным человекам и по виду став как человек» (Фил 2:7), во второй же раз Он придет в славе и величии Своего Божества. По словам священномученика Ипполита Римского, «в писании показаны два явления Господа и Спасителя нашего: одно — первое, которое бы- ло по плоти бесславным по причине уничижения Его... а другое Его явление будет пока- зано во славе, когда Он придет с небес с силою ангелов и славою Отчею»423. Святитель Кирилл Иерусалимский говорит: «Мы проповедуем Пришествие Христово не одно толь- ко, но и другое, которое будет гораздо славнее первого. Ибо в первом доказал Он свое терпение, а во второе явится в венце Бога Царя... В первое «претерпел крест, пренебрегши посрамление» (Евр 12:2), во второе придет в сопровождении воинства Ангельского, во славе... Приидет Спаситель не для того, чтобы опять быть судимым, но приидет судить судивших Его»424.

Второе Пришествие Христа описывается в Священном Писании как событие космического масштаба.

В Евангелии Господь говорит: «И вдруг, после скорби дней тех, солнце померкнет, и луна не даст света своего, и звезды спадут с неба, и силы небесные поколеблются; тогда явится знамение Сына Человеческого на небе; и тогда восплачутся все племена земные и увидят Сына Человеческого, грядущего на облаках небесных с силою и славою великою; и пошлет Ангелов Своих с трубою громогласною, и соберут избранных Его от четырех ветров, от края небес до края их» (Мф 24:29–31). «Знамением Сына Человеческого» христианская традиция считает крест. По словам святителя Иоанна Златоуста, крест Христов, который «светлее солнца», будет явлен на радость христианам. «Услышав о кресте, ты не представляй чего-либо печального: Христос придет с силою и славою многою», — пишет святитель Иоанн. В момент Второго Пришествия Христа «ангелы соберут воскресших, а облака восхитят собранных, и все это произойдет в кратчайшее время, во мгновение»425. Пришествие Иисуса Христа произойдет «в сопровождении ангелов» (Мф 24:31; Мк 13:27), «при гласе Архангела и трубе Божией» (1Фес 4:16).

Второе Пришествие Спасителя будет внезапным, будет подобно молнии, которая «исходит от востока и видна бывает даже до запада» (Мф 24. 27).

Оно застанет врасплох тех, кто не готовится к нему. Христос призывает к постоянному бодрствованию: «Бодрствуйте, ибо не знаете, в который час Господь ваш приидет» (Мф 24:42). «Смотрите же за собою, чтобы сердца ваши не отягчались объядением и пьянством и заботами житейскими, и чтобы день тот не постиг вас внезапно, ибо он, как сеть, найдет на всех живущих по всему лицу земному; итак, бодрствуйте на всякое время и молитесь, да сподобитесь избежать всех сих будущих бедствий и предстать пред Сына Человеческого» (Лк 21:34–36).

Не открывая времени Своего Второго Пришествия, Иисус Христос тем не менее раскрыл признаки его приближения.

Время перед кончиной мира описывается в Новом Завете как период бедствий. Согласно словам Христа, это время будет ознаменовано войнами: «восстанет народ на народ и царство на царство; и будут глады, моры и землетрясения по местам» (Мф 24:6–7; Мк 13:7–8; Лк 21:9–11). Христиан будут ненавидеть, предавать на мучения и убивать (Мф 24:9; Мк 13:9; 13:11–13; Лк 21:12–20). В то же время, «проповедано будет Евангелие Царствия по всей вселенной, во свидетельство всем народам; и тогда придет конец» (Мф 24:14; Мк 13:10). Апостолы говорили о «последних временах» (1Тим 4:1; 1Ин 2:18), «последних днях» (2Тим 3:1), свидетельствуя, что это будут тяжелейшие дни, что в это время произойдет отступление многих от веры христианской (1Тим 4:1).

Второму Пришествию Христа будет предшествовать появление в мире «человека греха, сына погибели» (2Фес 2:3) — антихриста.

По учению Церкви, антихрист — это вполне определенная личность, враг Христа и Его Церкви, который явится в последние времена. Антихрист — это противник Христа; тот, «которого пришествие, по действию сатаны, будет со всякою силою и знамениями и чудесами ложными» (2Фес 2:9). Главной отличительной чертой антихриста будет богоотступничество, противление Богу, желание выдать себя за Бога; он будет стремиться к разрушению дела Христова и в то же время будет выдавать себя за Христа. В святоотеческой традиции название «антихрист» связывается именно с тем главным врагом Христа и Церкви, «который должен прийти при конце мира»426. Победу над антихристом и всей его сатанинской силой одержит Христос во время Своего Второго Пришествия: Он убьет антихриста «духом уст Своих и истребит явлением пришествия Своего» (2Фес 2:8).