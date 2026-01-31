П’ятикнижжя - це складений документ, результат компіляції кількох незалежних текстів, написаних у різний час, що містить також ознаки кількох редакцій. Коли читати текст у його теперішньому вигляді, здається, що потрапив до міста, яке відбудувалося після кількох землетрусів. У цьому місті критичний погляд легко вирізняє три головні типи будівель: давні будинки, що лишилися з різних епох та частково або повністю пережили розруху; нові будівлі, що постали вже після землетрусів; компоновані будівлі: частково старі, частково нові, де реставраційні роботи інтегрували давні залишки у нові структури.



Оці компоновані будівлі - влучний образ П’ятикнижжя: воно містить основні писання, що їх Ізраїль зберіг під час руйнування Самарії та Єрусалима, перероблені та доповнені так, щоб дати спільноті Другого Храму текст, який би визначив її ідентичність. Отож те, що ми маємо - це своєрідний «основний закон», «конституція», яка служила орієнтиром при реставрації. Дві основні закономірності лежать в основі цієї справи: неперерваний зв’язок з минулим та потреба оновлюватися.

Міжнародний Біблійний Коментар - Католицький та екуменічний коментар на XXI століття - Том 2 - П’ятикнижжя та історичні книги

Видавництво «Свічадо», 2017., 560 стор.

ISBN 978-966-938-051-7

ISBN (Том 2) 978-966-938-101-9

Міжнародний Біблійний Коментар - Католицький та екуменічний коментар на XXI століття - Том 2 - П’ятикнижжя та історичні книги - Змiст

Жан-Луї Ска. П’ятикнижжя

Ентоні Дж. Салдаріні. П’ятикнижжя або Тора в єврейській традиції

Лоуренс Боадт. Книга Буття

Юрій Щурко. Книга Виходу: вступ

Джон Ф. Краген. Книга Виходу

Армандо Леворатті. Книга Левіт

Олів ’є Артю. Книга Чисел

Юічі Осумі. Книга Второзаконня

Георг Браулік. Введення до девтерономістичної історії

Едесіо Санчес Сетіна. Книга Ісуса Навина

Темба Л. Дж. Мафіко. Книга Суддів

Офосу Адутвум. Книга Рути

Ентоні Кемпбел, Марк О'Браєн. Перша і Друга Книги Самуїла

Ентоні Кемпбел, Марк О'Браєн. Перша і Друга Книги Царів

Енцо Кортезе. Вступ до Першої та Другої Книг Хронік, Книги Езри-Неємії

Лука Мачінгі. Перша Книга Хронік

Лука Мачінгі. Друга Книга Хронік

Джузеппе Бетенцолі. Книга Езри та Книга Неємії

Ірен Новел. Книга Товита

Р. Дж. Раджа. Книга Юдити

Самуель Паган. Книга Естери

Умберто Хіменес. Перша Книга Макавеїв

Ян Віллен вам Хентен. Друга Книга Макавеїв

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