Курс «История христианской письменности и патристика» рассчитан на студентов III и IV курсов духовной семинарии и входит в базовую часть профессионального цикла дисциплин Государственного стандарта по направлению подготовки 48.03.01 «Теология» (христианская теология).

Патристика является одновременно и наукой церковноисторической, и наукой богословской. Учения, выработанные отцами Церкви в этот период, стали основополагающими для христианского религиозного мировоззрения. Патристика внесла огромный вклад в формирование философии, этики и эстетики позднеантичного и средневекового общества и оказала сильное влияние на последующую историю и культуру человечества.

Курс имеет важное мировоззренческое значение, он формирует у будущих теологов и пастырей способность самостоятельно разбираться в сложных вопросах христианской доктрины, анализировать различные догматические и богословские проблемы, сознательно и разумно противостоять явлениям, чуждым православной духовности.

Михаил Михайлович Казаков - История христианской письменности и патристика. Часть 1: Доникейская патристика / Учебник для бакалавров

Смоленск: Смоленская православная духовная семинария, 2019. - 212 с.

ISBN 978-5-907148-27-7

Михаил Михайлович Казаков - История христианской письменности и патристика. Часть 1: Доникейская патристика / Учебник для бакалавров - Содержание

ПРЕДИСЛОВИЕ

ВВЕДЕНИЕ

ТЕМА 1. Ранняя христианская письменность

ТЕМА 2. Апостольские мужи

ТЕМА 3. Ранняя апологетика (II—III вв.)

3.1. Апологеты II века

3.2. Апологеты конца Н-начала III века

ТЕМА 4. Александрийская школа II—III вв

ТЕМА 5. Богословие и апологетика Северной Африки III—начала IV века

ТЕМА 6. Христианизация римской империи и зарождение церковной историографии

Произведения христианских писателей, рекомендуемые для самостоятельного изучения и последующего анализа на семинарских занятиях