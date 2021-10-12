Казаков - История христианской письменности и патристика - 1 - Доникейская патристика
Курс «История христианской письменности и патристика» рассчитан на студентов III и IV курсов духовной семинарии и входит в базовую часть профессионального цикла дисциплин Государственного стандарта по направлению подготовки 48.03.01 «Теология» (христианская теология).
Патристика является одновременно и наукой церковноисторической, и наукой богословской. Учения, выработанные отцами Церкви в этот период, стали основополагающими для христианского религиозного мировоззрения. Патристика внесла огромный вклад в формирование философии, этики и эстетики позднеантичного и средневекового общества и оказала сильное влияние на последующую историю и культуру человечества.
Курс имеет важное мировоззренческое значение, он формирует у будущих теологов и пастырей способность самостоятельно разбираться в сложных вопросах христианской доктрины, анализировать различные догматические и богословские проблемы, сознательно и разумно противостоять явлениям, чуждым православной духовности.
Михаил Михайлович Казаков - История христианской письменности и патристика. Часть 1: Доникейская патристика / Учебник для бакалавров
Смоленск: Смоленская православная духовная семинария, 2019. - 212 с.
ISBN 978-5-907148-27-7
Михаил Михайлович Казаков - История христианской письменности и патристика. Часть 1: Доникейская патристика / Учебник для бакалавров - Содержание
ПРЕДИСЛОВИЕ
ВВЕДЕНИЕ
ТЕМА 1. Ранняя христианская письменность
ТЕМА 2. Апостольские мужи
ТЕМА 3. Ранняя апологетика (II—III вв.)
- 3.1. Апологеты II века
- 3.2. Апологеты конца Н-начала III века
ТЕМА 4. Александрийская школа II—III вв
ТЕМА 5. Богословие и апологетика Северной Африки III—начала IV века
ТЕМА 6. Христианизация римской империи и зарождение церковной историографии
Произведения христианских писателей, рекомендуемые для самостоятельного изучения и последующего анализа на семинарских занятиях
No comments yet. Be the first!