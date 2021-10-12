Search

Sections

Home Books BQ Modules Software Articles

Information

About Partners Club Rules FAQ Order/Payment Litviny
Language
Theme

Казаков - История христианской письменности и патристика - 1 - Доникейская патристика

Михаил Михайлович Казаков - История христианской письменности и патристика. Часть 1: Доникейская патристика / Учебник для бакалавров
Add to Favorites
Category ESXATOS BOOKS, New Arrivals, THEOLOGIAN'S TEXTBOOK, ORTHODOXY, Theology, History, Educational
Курс «История христианской письменности и патристика» рассчитан на студентов III и IV курсов духовной семинарии и входит в базовую часть профессионального цикла дисциплин Государственного стандарта по направлению подготовки 48.03.01 «Теология» (христианская теология).
Патристика является одновременно и наукой церковноисторической, и наукой богословской. Учения, выработанные отцами Церкви в этот период, стали основополагающими для христианского религиозного мировоззрения. Патристика внесла огромный вклад в формирование философии, этики и эстетики позднеантичного и средневекового общества и оказала сильное влияние на последующую историю и культуру человечества.
Курс имеет важное мировоззренческое значение, он формирует у будущих теологов и пастырей способность самостоятельно разбираться в сложных вопросах христианской доктрины, анализировать различные догматические и богословские проблемы, сознательно и разумно противостоять явлениям, чуждым православной духовности.

Михаил Михайлович Казаков - История христианской письменности и патристика. Часть 1: Доникейская патристика / Учебник для бакалавров

Смоленск: Смоленская православная духовная семинария, 2019. - 212 с.
ISBN 978-5-907148-27-7

Михаил Михайлович Казаков - История христианской письменности и патристика. Часть 1: Доникейская патристика / Учебник для бакалавров - Содержание

ПРЕДИСЛОВИЕ
ВВЕДЕНИЕ
ТЕМА 1. Ранняя христианская письменность
ТЕМА 2. Апостольские мужи
ТЕМА 3. Ранняя апологетика (II—III вв.)
  • 3.1. Апологеты II века
  • 3.2. Апологеты конца Н-начала III века
ТЕМА 4. Александрийская школа II—III вв
ТЕМА 5. Богословие и апологетика Северной Африки III—начала IV века
ТЕМА 6. Христианизация римской империи и зарождение церковной историографии
Произведения христианских писателей, рекомендуемые для самостоятельного изучения и последующего анализа на семинарских занятиях
Views 600
Rating 4.8 / 5
Added 12.10.2021
Author brat christifid
Rate this publication:
4.8/5 (3)

Comments

No comments yet. Be the first!

Related Books

All Books