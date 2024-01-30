Казаков Михаил - Император и Церковь

Замысел этой монографии возник у меня более четверти века назад, когда я завершал подготовку к публикации своей книги «Епископ и империя». Тогда вполне логичным было продолжить работу над этой проблематикой и посмотреть на историю Поздней Римской империи и христианской Церкви с противоположной стороны — через деяния самого значимого в этот период императора, которым, несомненно, являлся Феодосий Великий. Однако на пути к реализации этого замысла оказалось исследование всего исторического контекста IV века, которое было опубликовано в виде монографии, посвященной проблеме христианизации Римской империи. За минувшее время мною были совершены путешествия по местам изучаемых событий, озвучены на многочисленных конференциях в России и за рубежом доклады на русском и английском языках и опубликованы десятки статей, в большей или меньшей мере связанных с проблемами истории Поздней Римской империи, которыми я занимаюсь на протяжении всей своей научной карьеры. Всё это позволило накопить достаточно материала, чтобы, наконец, реализовать свой давний замысел.

Император Феодосий является знаковой фигурой в мировой истории. Его правление завершило историю единой Римской империи, и с 395 года ее существование продолжалось в двух уже окончательно разделенных измерениях —западном и восточном. Феодосий оказался последним Великим императором Рима, которому оказалось посильным не только отстоять империю от варваров и усмирить внутренние смуты, но и сохранять единую власть на огромной территории на протяжении нескольких лет, которые в условиях внутренней и внешней нестабильности и чрезвычайно сложной политической и экономической обстановки могли показаться веками.

Особенно значимым явился вклад Феодосия в развитие христианства и укрепление Церкви. О н стал именоваться Великим на Халкидонском соборе 451г. прежде всего за его заслуги в деле продвижения Никейской веры. Однако его главная заслуга состояла в том, что он вполне логично и в соответствии с историческими условиями и требованиями времени завершил в целом процессы христианизации Римской империи, начатые Константином Великим. При поддержке Феодосия Церковь одержала победу над всеми явными противниками, и Никейское христианство стало единственной официальной религией Римской империи, а все,бь кто придерживался Никео-Константинопольского Символа веры, имелит теперь полное право считаться христианами. И хотя в количественном отношении, по некоторым оценкам, христиане в Римской империиь к концу IV века едва ли достигали половины ее населения, влияние христианской религии, морали и самой Церкви на все сферы жизни стало совершенно неоспоримым. Правление Феодосия оказалось, таким образом, гранью, отделяющей христианизирующуюся Римскую империю от христианской Римской империи.