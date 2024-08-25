Несмотря на интенсивную секуляризацию, имевшую место в ХХ в., религия по-прежнему важна для большинства людей современного мира и самой многочисленной религией по-прежнему остается христианство. Более того, и в этот период усилившихся секуляризационных тенденций продолжалось распространение христианства в мире, ширилась миссионерская активность. И даже люди, отошедшие от религии, обычно признавали высочайшие моральные ценности христианства. Несмотря на суровые антирелигиозные гонения и насильственное отторжение людей от религии в странах с коммунистическими режимами, христианство в них искоренить не удалось, оно выжило, а когда гонения и запреты прекратились, стало быстро восстанавливать свои позиции. В западных странах, где тенденции секуляризации были весьма сильны, в ХХ в. появлялись новые институты и организации, вовлекавшие мирян в активную небогослужебную, но связанную с религией деятельность. Двадцатый век ознаменовался еще одной особенностью: несмотря на существование множества церквей и деноминаций, усилилось стремление к единству христианского мира, возникло экуменическое движение. Христиане стали выступать более сплоченно, отвечая на вызовы все более секулярного мира. Примечательно, что в экуменическом движении наиболее активными оказались многие деноминации протестантизма, наиболее дробного и неоднородного христианского течения. Именно протестантскими церквами в 1948 г. был создан Всемирный совет церквей (ВСЦ). Правда, уже в 1960-е гг. в эту организацию входили не только протестантские конфессии, но и большинство восточных христианских церквей.

С наступлением периода глобализации возросло взаимовлияние и взаимопроникновение этнических культур, стали размываться национальные особенности, многие стороны культур начали постепенно нивелироваться и стандартизироваться. В такой ситуации звучали прогнозы о постепенном стирании религиозной специфики разных стран и народов, о снижении роли религиозного фактора в жизни людей и постепенном отмирании религии. Но этого не произошло. Наоборот, на рубеже ХХ и XXI вв. роль религиозного фактора заметно усилилась. А наступивший XXI в. все чаще и увереннее стали называть постсекулярным. Это подразумевает, что религия и религиозное сознание все более уверенно признаются неотъемлемой частью существования человечества. Действительно, религиозная принадлежность оказывает очень большое влияние на многие стороны жизни людей. Это влияние сильнее всего чувствуется в духовной культуре, общественном и семейном быте, выборе жизненных ценностей, но заметно также и в материальной культуре, политической ориентации и т.д. Все это делает необходимым и очень актуальным изучение разных конфессий: их учений, обрядности и организационного устройства. Не менее важно иметь представления о численности и территории расселения последователей той или иной религиозной организации.

В данной книге рассмотрены все существующие в настоящее время направления и течения христианства, а также многие более или менее крупные религиозные организации. Показаны особенности их вероучений, специфика культовой практики, организационное устройство, распространение в мире. В книге содержатся краткие сведения по истории конфессий, однако основное внимание все же обращено на их современное состояние. Несколько более подробно, чем другие конфессии, рассмотрено преобладающее в России православное направление христианства. В книге также даны краткие сведения о деятельности в России конфессий, распространенных прежде всего за ее пределами.

Ольга Казьмина - Христианство в современном мире

Москва : ИНФРА-М, 2021. - 240 с.

ISBN: 978-5-16-006425-3

Ольга Казьмина - Христианство в современном мире - Содержание

Введение

ГЛАВА I . Общая характеристика христианства

ГЛАВА II . Православие

Автокефальные православные церкви

Старообрядчество

ГЛАВА III . Секты, отколовшиеся от Русской православной церкви

ГЛАВА IV. Монофизитство

ГЛАВА V. Несторианство

ГЛ АВА VI . Католицизм

Римский католицизм

Неримские католики

Маргинальные католики

ГЛАВА VII . Протестантизм

Англиканство

Лютеранство

Кальвинизм

Меннонитство

Баптизм

Адвентизм

Реставрационизм

Методизм

Перфекционизм

Пятидесятничество

Армия спасения

Плимуrские братья

Братья (данкеры)

Квакеры

Вальденсы

Моравские братья

Объединенные протестантские церкви

Маргинальные протестанты

Заключение