Келлер - Прогулки с Богом
Когда я стал пастырем, я пытался понять, почему столько людей сопротивляется Богу и отрицает Его существование. Вскоре я осознал, что, возможно, основной причиной являются скорбь и страдание. Как может добрый Бог, справедливый Бог, любящий Бог допускать мучения, грех, боль и страдания? Сомнения рационального характера растут одновременно с болью в сердце.
Келлер Тимоти - Прогулки с Богом. От горя к радости
пер. с англ. А. В. Шибалиной. - Москва : Эксмо, 2019. 512 с. – (Религиозный бестселлер.)
ISBN 978-5-699-73668-3
Келлер Тимоти - Прогулки с Богом. От горя к радости - Содержание
ВВЕДЕНИЕ. ГУЛ ПАНИКИ ПОВСЮДУ
Услышат страждущие и возвеселятся - Пещь огненная и планы на эту книгу
ЧАСТЬ I. ЧТО ТАКОЕ ПЕЩЬ
1. Культуры страдания - 2. Победа христианства - 3. Вызов мирскому - 4. Проблема зла
ЧАСТЬ ІІ. ПОСРЕДИ ПЕЩИ
5. Вызов вере - 6. Божие владычество - 7. Страдания Бога - 8. Причина страданий - 9. Учимся идти - 10. Виды страдания
ЧАСТЬ III. С БОГОМ ЧЕРЕЗ ПЕЩЬ ОГНЕННУЮ
11. Путь - 12. Плач - 13. Доверие - 14. Молитва - 15. Мысль, благодарение, любовь - 16. Надежда
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