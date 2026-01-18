Келлер - Прогулки с Богом

Когда я стал пастырем, я пытался понять, почему столько людей сопротивляется Богу и отрицает Его существование. Вскоре я осознал, что, возможно, основной причиной являются скорбь и страдание. Как может добрый Бог, справедливый Бог, любящий Бог допускать мучения, грех, боль и страдания? Сомнения рационального характера растут одновременно с болью в сердце.

Келлер Тимоти - Прогулки с Богом. От горя к радости

пер. с англ. А. В. Шибалиной. - Москва : Эксмо, 2019. 512 с. – (Религиозный бестселлер.)

ISBN 978-5-699-73668-3

Келлер Тимоти - Прогулки с Богом. От горя к радости - Содержание

ВВЕДЕНИЕ. ГУЛ ПАНИКИ ПОВСЮДУ

Услышат страждущие и возвеселятся - Пещь огненная и планы на эту книгу

ЧАСТЬ I. ЧТО ТАКОЕ ПЕЩЬ

1. Культуры страдания - 2. Победа христианства - 3. Вызов мирскому - 4. Проблема зла

ЧАСТЬ ІІ. ПОСРЕДИ ПЕЩИ

5. Вызов вере - 6. Божие владычество - 7. Страдания Бога - 8. Причина страданий - 9. Учимся идти - 10. Виды страдания

ЧАСТЬ III. С БОГОМ ЧЕРЕЗ ПЕЩЬ ОГНЕННУЮ

11. Путь - 12. Плач - 13. Доверие - 14. Молитва - 15. Мысль, благодарение, любовь - 16. Надежда

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