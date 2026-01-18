Меня воспитали в традициях основного течения в Лютеранской церкви, в Восточной Пенсильвании. В начале 60-х годов XX века в подростковом возрасте я стал посещать класс конфирмации – двухлетний курс, в котором рассматривались христианские убеждения, практические аспекты веры и теория. Целью преподавателей курса было помочь молодежи полнее понять смысл веры, чтобы во всеуслышание принять ее. В первый год моим преподавателем был священник, вышедший на пенсию. Весьма консервативный во взглядах, он часто поминал адские муки и говорил о необходимости большей веры. Но на второй год курса нашим преподавателем стал молодой священник, недавний выпускник семинарии. Он был общественным деятелем, его переполняли глубокие сомнения, связанные с традиционным христианским учением. Это было почти все равно что получать наставления по двум разным религиям. В первый год мы предстали перед святым и справедливым Богом, отвести гнев которого можно лишь ценой немалых усилий. Во второй год мы услышали о духе любви во вселенной, который требовал, в основном, чтобы мы боролись за права человека и освобождение угнетенных. Больше всего мне хотелось спросить у наставников: «Кто из вас лжет?» Но четырнадцатилетние подростки не настолько дерзки, и я держал язык за зубами.

Позднее моя семья обрела себя в посещениях более консервативной церкви небольшой методистской конфессии. На протяжении нескольких лет эта церковь укрепляла «пласт адского пламени» в напластовании моего религиозного опыта, хотя и пастор, и прихожане сами по себе были на редкость добродушными людьми. Затем я отправился учиться в один из прекрасных, либеральных, маленьких университетов северо-востока страны, где геенну огненную в моем воображении быстро погасили.

Тимоти Келлер - Разум за Бога - Почему среди умных так много верующих

Тимоти Келлер ; [пер. с англ. У. Сапциной].»: Эксмо; Москва; 2012

ISBN 978-5-699-50854-9

Тимоти Келлер - Разум за Бога - Почему среди умных так много верующих - Содержание

Вступление

Оба противника правы - Два лагеря - Взгляд из Манхэттена - Разделенная культура - Сомнение: второй взгляд - Третий духовный путь? - Иисус и наши сомнения

Часть 1 Подвиг сомнения

1. Только одной истинной религии быть не может - 2. Как мог добрый Бог допустить страдания? - 3. Христианство – смирительная рубашка - 4. Церковь несет ответственность за множество несправедливостей - 5. Как может любящий Бог отправлять людей в ад? - 6. Наука опровергла христианство - 7. Библию нельзя понимать буквально - Интермедия

Часть 2 Доводы в пользу веры

8. Подсказки Бога - 9. Знание о Боге - 10. Проблема греха - 11. Религия и благая весть - 12. (Истинная) история креста - 13. Реальность воскресения - 14. Танец Бога

Эпилог Что же дальше?