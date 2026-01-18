Путь в Иерихон был труден и опасен. Опасен настолько, что его даже прозвали “кровавым”. Иерусалим лежит на высоте 3000 футов над уровнем моря, тогда как Иерихон, отделенный от него всего семнадцатью милями, расположен на 1000 футов ниже уровня Средиземного моря. Дорога между этими двумя городами, ведущая круто под уклон, пролегает в гористой местности, среди скал и пещер, где легко было укрыться разбойникам и откуда они часто нападали на путников. Во времена Иисуса отправиться в Иерихон по этой дороге было так же рискованно, как нам с вами отважиться под вечер погулять по самой темной аллее парка, пользующегося недоброй славой, - разве что нам было бы не такдалеко бежать до ближайшего уличного фонаря.

Тимоти Келлер - Служение милосердия - Твоя дорога в Иерихон

Издание ООБФ «Содействие», г. Одесса, Украина, 2005

Тимоти Келлер - Служение милосердия - Твоя дорога в Иерихон - Содержание

Пролог: Явивший милость

Введение: Кто мой ближний?

ЧАСТЫ: ПРИНЦИПЫ

Глава 1: Призыв к милосердию

Глава 2: Природа милосердия

Глава 3: Что побуждает нас к милосердию

Глава 4: Давать и сберегать: Гармоничный образ жизни

Глава 5: Церковь и мир: Взвешенный подход

Глава 6: Условное и безусловное: Взвешенный подход

Глава 7: Слово и дел о: Взвешенное свидетельство

ЧАСТЬ 2: ПРАКТИКА

Глава 8: С чего начать?

Глава 9: Подготовить церковь

Глава 10: Мобилизовать церковь

Глава 11: Смотреть шире

Глава 12: Управлять служением

Глава 13: Служение милосердия и рост церкви

Глава 14: Забота о нуждах

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