В своей книге пастор и автор бестселлеров Тимоти Келлер приглашает читателей в красочное путешествие, чтобы раскрыть удивительные подробности рождественского повествования. Иисус Христос родился, чтобы спасти человечество и вернуть его в то состояние, которое было задумано Богом. Эта глубоко трогательная и интеллектуальная книга раскрывает послание надежды, искупления и спасения, которое кроется в библейской истории о рождении Иисуса, чтобы читатели могли глубже понимать и проживать спасительную силу Божьей благодати.

Христианская жизнь начинается не с громких подвигов и достижений, а с самого простого и обычного действия - со смиренной просьбы. И тогда жизнь и радость возрастают в нас с годами через обычные, даже скучные поступки. Ежедневное послушание Богу, чтение Библии и молитва, посещение богослужений, служение нашим братьям и сёстрам во Христе, а также нашим ближним, надежда на Иисуса во время страданий. И постепенно наша вера будет крепнуть, а основы нашей жизни станут ближе к этой глубокой реке радости.

Не смущайтесь, что радость приходит к вам через простые и обычные средства, потому что в этой обыденности скрыто необыкновенное богатство Евангелия. Не совершайте ошибку, которую всегда совершал мир. Лучше помните:

В тиши ночной дар неземной

Спустился к нам с высот.

Людским сердцам Господь всегда

Дары в тиши даёт.

Неслышно и незримо

Средь шума, бурь и гроз,

Готовым ждать, его принять

Является Христос.

Келлер Тимоти - Скрытое Рождество - Удивительная правда о рождении Христа

Тимоти Келлер; пер. с англ. — Здолбунов: ФЛП Бортнийчук А. В. (Издательство «Левит»), 2023. — 148 с.

ISBN 978-617-8232-27-6

Hidden Christmas: The Surprising Truth Behind the Birth of Christ

2016 bу Timothy Keller

Тимоти Келлер - Скрытое Рождество - Удивительная правда о рождении Христа - Содержание

Введение

Глава 1. Свет воссиял

Глава 2. Праматери Иисуса

Глава 3. Праотцы Иисуса

Глава 4. Где Царь?

Глава 5. Вера Марии

Глава 6. Вера пастухов

Глава 7. Оружие, пронзающее душу

Глава 8. Доктрина Рождества

Благодарности

Примечания