В Библии стоят рядом две книги, которые носят имена двух великих деятелей иудейской истории Ездра и Неемия. Уже это является хорошим свидетельством неоспоримой важности и выдающейся роли каждого из них в эпоху, когда иудеи возвратились в Обетованную Землю, но это затушевывает тот факт, что, по всей вероятности, эти два человека были современниками, и, что еще важнее, эти две «книги», вне всякого сомнения, первоначально были единой исторической книгой. Что это справедливо видно из единства темы, а также из того, как называли эту работу древние переписчики «масореты».

Также очевидно, что первоначально история Ездры-Неемии была связана с большим литературным источником, известным нам как 1 и 2 Книги Паралипоменон. Сравнение 2 Пар.36:22-23 и Езд.1:1-4 свидетельствует о хронологической связи между ними и наводит на мысль, что первоначально 1 и 2 Книги Паралипоменон, Книга Ездры и Книга Неемии были объединены в одной истории.

Хотя современная форма Книг Ездры и Неемии очень проста и непосредственна, но в связи с этим встают разные вопросы, касающиеся тогдашней исторической обстановки и отношений, которые до сих пор еще не получили своего окончательного решения. Один из них встает в связи с наличием варианта того же материала в несколько ином расположении, с наличием некоторого дополнительного материала, отличающегося в определенных деталях от наших Книг Ездры и Неемии. Эта книга называется «греческая Книга Ездры»; некоторые ученые считают ее более удачной редакцией первоначальной книги, чем книга, имеющаяся в древнееврейской Библии и сделанных с нее переводах.

Еще более важным при изучении Книг Ездры и Неемии является понимание различных источников, которыми пользовался составитель этой истории. И здесь тоже существуют сложности, но здесь имеются также конкретные заключения, основанные на ясных, однозначных свидетельствах, на которые может опираться читатель этих книг. Так, например, мы заметим, что большой отрывок Езд.4:8-6:18 был написан не на древнееврейском, а на арамейском языке. А взгляд на этот отрывок покажет, к тому же, что большая часть его касается официальной переписки. Другой, меньший, отрывок 7:12-26, тоже официальное письмо, написан также на арамейском, а не на древнееврейском языке. Наличие в книге этих двух отрывков, написанных на одном из официальных языков персидской империи, вместе с их содержанием, сразу наталкивает на мысль, что составитель истории опирался на настоящие копии подлинников, просто переписав их для своей собственной работы.

В дополнение к этим очевидным источникам, существуют и другие, косвенные, но совершенно определенные указания на то, что «автор» книги был и «составителем» -наверно тот же, что и автор-составитель 1 и 2 Книг Паралипоменон. Мы встречаем ссылки на «родословную перепись тех, которые сначала пришли», за которой следуют прямые цитаты из такой родословной переписи (Неем.7:5; 7:6-7За) и ссылку на «летопись» (Неем.12:23).

Но в основу Книги Ездры-Неемии, было положено оригинальное, собственноручное сочинение самого Ездры, о котором напоминают некоторые места повествования от первого лица. И, несомненно, в эту книгу вошло собственноручное, автобиографическое повествование Неемии, которое обычно называют «Воспоминания» Неемии, включающее Неем.1-7 и отрывки, разбросанные в других местах, хотя оно, может быть, было помещено в другом месте первоначальным составителем.

Бальмер Г. Келли – Комментарии к книгам Ветхого Завета – Книга Ездры – Книга Неемии – Книга Есфирь – Книга Иова

Одесса: «Черноморье» ВСБ, 1992. – 194 с.

Бальмер Г. Келли – Комментарии к книгам Ветхого Завета – Книга Ездры – Книга Неемии – Книга Есфирь – Книга Иова – Содержание

ОБЩЕЕ ПРЕДИСЛОВИЕ

КНИГА ЕЗДРЫ

КНИГА НЕЕМИИ

ВВЕДЕНИЕ

СХЕМА

КОММЕНТАРИИ

ВОЗВРАЩЕНИЕ ПОД РУКОВОДСТВОМ ШЕШБАЦАРА - Езд.1:1-2:70

Указ (1:1-4)

Реакция (1:5-11)

Список иудеев-возвращенцев (2:1-70)

СТРОИТЕЛЬСТВО ХРАМА - Езд.3:1-6:22

Первые попытки (3:1-13)

Конфликт с самарянами (4:1-6:22)

ВОЗВРАЩЕНИЕ ПОД РУКОВОДСТВОМ ЕЗДРЫ - Езд.7:1-10:44

Разрешение вернуться (7:1-28)

Возвращение Ездры (8:1-36)

Религиозные реформы (9:1-10:44)

ПОСЕЩЕНИЕ НЕЕМИЕЙ ИЕРУСАЛИМА - Неем.1:1-7:73

Исторический фон (1:1-2:20)

Работа по восстановлению стен (3:1-32)

Сопротивление (4:1-23)

Административные трудности (5:1-19)

Завершение строительства стен (6:1-7:4)

Родословная перепись (7:5-73)

РЕЛИГИОЗНАЯ РЕФОРМАЦИЯ - Неем.8:1-10:39

Чтение Закона (8:1-12)

Совершение праздника Кущей (8:13-18)

Прочный Завет (9:1-10:39)

ЭЛЕМЕНТЫ НОВОЙ ОБЩИНЫ - Неем.11:1-13:3

Списки (11:1-12:26)

Освящение стен Иерусалима (12:27-43)

Богослужение в Храме (12:44-13:3)

ВТОРОЕ ПОСЕЩЕНИЕ НЕЕМИЕИ ИЕРУСАЛИМА - Неем.13:4-31

КНИГА ЕСФИРЬ

ВВЕДЕНИЕ

СХЕМА

КОММЕНТАРИИ

Возвышение Есфири (1:1-2:23)

Заговор Амана (3:1-6:13)

Торжество иудеев (6:14-9:19)

Праздник Пурим (9:20-10:3)

КНИГА ИОВА

ВВЕДЕНИЕ

СХЕМА

КОММЕНТАРИИ

ПРОЛОГ – Иов.1:1-2:13

Первая сцена на земле (1:1-5)

Первая сцена на небесах (1:6-12)

Вторая сцена на земле (1:13-22)

Вторая сцена на небесах (2:1-6)

Третья сцена на земле (2:7-13)

ПЕРВЫЙ ЦИКЛ ДИСКУСИИ - Иов.3:1-14:22

Речь Иова (3:1-26)

Речь Елифаза (4:1-5:27)

Речь Иова (6:1-7:21)

Речь Вилдада (8:1-22)

Речь Иова (9:1-22)

Речь Софара (11:1-20)

Речь Иова (12:1-14:22)

ВТОРОЙ ЦИКЛ ДИСКУССИИ - Иов.15:1-21:34

Речь Елифаза (15:1-35)

Речь Иова (16:1-17:16)

Речь Вилдада (18:1-21)

Речь Иова (19:1-29)

Речь Софара (20:1-29)

Речь Иова (21:1-34)

ТРЕТИЙ ЦИКЛ ДИСКУСИИ - Иов.22:1-31:40

Речь Елифаза (22:1-30)

Речь Иова (23:1-24:25)

Речь Вилдада (25:1-6)

Речь Иова (26:1-14)

Речь Иова (27:1-23)

Поэма о мудрости (28:1-28)

Заключительное свидетельство Иова (29:1-31:40)

РЕЧИ ЕЛИУЯ - Иов.32:1-37:24

Введение (32:1-5)

Первая речь (32:6-33:33)

Вторая речь (34:1-37)

Третья речь (35:1-16)

Четвертая речь (36:1-37:24)

РЕЧИ ГОСПОДА - Иов.38:1-42:6

Введение-призыв (38:1-3)

Чудеса творения (38:4-39:32)

Ответ Иова (39:33-35)

Бегемот и левиафан (40:1-41:26)

Второй ответ Иова (42:1-6)

ЭПИЛОГ - Иов. 42:7-17