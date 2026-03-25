Келли - Комментарии к книге пророка Иезекииля

Никакая другая книга в Писании не является столь же характерной и не используется столь часто для передачи образов заключительной книги Нового Завета, которая сама по себе является наиболее широким и глубоким из всех пророчеств. Иезекииль, Иеремия и Даниил - пророки периода Вавилонского пленения; их пророчества, наряду с наличием общих деталей, имеют ряд отличий: собственный стиль, характер и цели. Это объясняется тем, что Бог использовал этих людей в разных обстоятельствах, что и оказало влияние на формулировку их пророчеств. Так, Иеремии было суждено остаться со своим униженным народом в своей земле, а позже - быть уведенным в плен в числе тех, кто, находясь в вассальной зависимости от вавилонского царя, обратился за помощью к языческому Египту, вероломно преступив завет с Господом. Вот почему пророк рыдал и стенал до конца своих дней о судьбе возлюбленного, но недостойного остатка. Что касается Даниила, то ему предстояло переселение в третий год царствования Иоакима, когда Навуходоносор претворил в жизнь те предостережения, которые были даны царю Езекии. Но и в Вавилоне Даниил оставался Божьим свидетелем, через которого Господь показал, в чем кроется тайна Его мудрости, даже в тот мрачный период истории, когда Он воздвиг языческие империи и назвал Свой народ «Ло-амми» («не Мой народ»). Иезекииль и его соплеменники оказались в плену в правление следующего царя, Иехонии, сына Иоакима. В то время в Вавилон была переселена вся общественно-политическая элита Израиля. Оставался последний шаг к краху - пагубное царствование Седекии, - после чего гнев Божий обрушился на евреев и Господь отринул их от Своего лица за множество беззаконий и упорное противление Ему. Имея в виду именно эти грядущие события (исключая времена язычников, о которых пророчествует Даниил) и часто возвращаясь к теме возрождения Израиля, которое наступит в конечном итоге, Иезекииль пророчествует среди пленников в Халдее.

В речах пророка, обличающего Израиль, замечательным образом проявляется святая сила, ревность о Боге и безукоризненное нравственное состояние самого Иезекииля. Словно проносясь в крылатой колеснице величия и славы Божьей, которой правит Дух и чьи колеса, согласно его описанию, касаются земли, пророк не обольщает народ, но даже в плену предупреждает его о строжайшем взыскании за грехи, в которых Израиль еще не покаялся и которые привели этот народ к столь глубокому падению. Свиток, который появился перед глазами Иезекииля и который тот съел, был исписан внутри и снаружи, в нем говорилось: «Плач, и стон, и горе» (Иез. 2:10). Пророк получает повеление передать все слова Божьи мятежному и непокорному израильскому народу, и с этой целью чело Иезекииля Бог сделал подобным алмазу, который крепче камня. Помимо Даниила, как мы увидим позднее, лишь Иезекииль был удостоен чести называться «сыном человеческим» (см. Иез. 2:1), за исключением, разумеется, Самого Учителя, Которому как смиренному Рабу Божьему было предопределено принять самые позорные звания, претерпеть страдания и быть отвергнутым, прежде чем настанет тот день, когда и Его последователи вместе с Ним будут явлены в Его славе.

Уильям Келли - Комментарии к книге пророка Иезекииля

Ровно: «Живое слово», 2009. - 264 с.

ISBN 978-966-8466-62-5

Уильям Келли - Комментарии к книге пророка Иезекииля - Содержание

Предисловие

Введение

Глава 1 - Глава 48