Кембриджская история капитализма

Благодаря современному экономическому росту, который определяется как непрерывный рост дохода на душу населения при увеличении численности населения (Kuznets 1966), уровень благосостояния стал выше и коснулся он большего числа людей на планете, чем можно было себе представить когда-либо до начала этого экономического роста. Более того, он начался не так давно, вероятно, уже в середине XIX и определенно не раньше конца XVII века.

Когда современный экономический рост возник среди нескольких народов и современный капитализм начал приобретать свои характерные черты, в этот же момент начала появляться разница в богатстве народов. Капитализм одновременно и формировал структурные изменения, необходимые для поддержания современного экономического роста до настоящего времени, и реагировал на них. Более высокий уровень жизни, которым сопровождался современный экономический рост, стимулировал попытки повторения достижений Великобритании и США, которые первыми достигли успеха. Однако очевидные лишения, которым ранний капитализм подверг существовавшие в то время общества, оттолкнули от него другие общества. Кроме того, связь между капитализмом и современным экономическим ростом на ранних этапах увидеть было сложно. Поэтому начиная со второй половины XIX века распространение как современного экономического роста, так и капитализма происходило рывками и неравномерно.

Даже по мере того, как благотворный эффект современного экономического роста становился все более заметен в ведущих промышленных странах, распространение капитализма в других странах сдерживалось местными социальными, политическими и культурными условиями, как показано во втором томе «Распространение капитализма».

Тем не менее все вместе эти очерки свидетельствуют о том, что капиталистическая система координирования экономической деятельности с помощью сигналов рынка, направляемых всем его участникам, была основной причиной материальных успехов, столь очевидных во всем мире к началу XXI века. Но когда мы определяем капитализм как экономическую систему, которая генерирует современный экономический рост, возникает вопрос, может ли сохраняться продолжающийся рост дохода на душу населения и, следовательно, может ли сохраняться капитализм как экономическая система. Это вопросы, которые рассматриваются в очерках второго тома.

Кембриджская история капитализма. Том 1: Подъем капитализма: от древних истоков до 1848 года

Москва : Издательство Института Гайдара, 2021. — 800 с.

ISBN 978-5-93255-606-1

Кембриджская история капитализма. Том 1: Подъем капитализма: от древних истоков до 1848 года - Содержание

Авторский коллектив

1. Введение - Ларри Нил

2. Вавилон в I тысячелетии до нашей эры — экономический рост в имперский период - Михаэль Юрса

3. Капитализм и древнегреческая экономика - Ален Брессон

4. Реконструируя экономику Древнего Рима - Виллем Йонгман

5.Трансазиатская торговля, или Критика идеи Шелкового пути (древность и Средневековье) - Этьен де ла Весьер

6. Китай до капитализма - Р. Б. Вонг

7. Индийский капитализм в продолжительном периоде - Тиртханкар Рой

8. Институциональные изменения и экономическое развитие на Среднем Востоке, 700-1800 годы - Шевкет Памук

9. Рынки и принуждение в средневековой Европе - Карл Гуннар Перссон

10. Via italiana к капитализму - ЛучаноПеццоло

11. Нижние Земли - Оскар Гельдерблом и Йост Йонкер

12. Сравнение процессов формирования государств и перехода к новой экономике в Англии, Европе и Азии - Патрик Карл О’Брайен

13 . Капитализм и зависимость в Латинской Америке - Ричард Сальвуччи

14. Возникновение африканского капитализма - Мортен Джервен

15. Коренные американцы и обмен: стратегии и взаимодействие до 1800 года - Энн Карлос и Фрэнк Льюис

16. Британская и европейская индустриализация - Ч. Ник Харли

17. Америка: земля обетованная для капитализма - Джереми Атак

18. Политическая экономия развивающегося капитализма - Хосе Луис Кардозо