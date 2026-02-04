Кемпбелл - Маски Бога - Изначальная мифология - часть 1

Сравнительное изучение мифологий всех народов мира вынуждает нас рассматривать историю культуры человечества как единое целое; ибо такие темы как похищение огня, потоп, царство мертвых, непорочное зачатие и возрождение героя известны по всему миру — они появляются повсюду в новых комбинациях, представляя собой при этом, подобно элементам калейдоскопа, всего несколько неизменных сюжетов. Более того, в то время как в сказках, рассказываемых ради развлечения, эти мифические темы принимаются легкомысленно — очевидно, в духе забавы — они появляются также и в религиозных контекстах, где воспринимаются не только как фактически верные, но даже как истинные откровения, живым свидетелем которых является вся культура, и из которых культура черпает свою энергию для духовного и светского влияния. Не известно ни одного человеческого общества, в котором подобные мифологические мотивы не были бы воспроизведены в литургии; истолкованы провидцами, поэтами, теологами, или философами; представлены в искусстве; возвеличены в песнях; и экстатически прожиты в жизнеутверждающих видениях. Действительно, хроника нашего биологического вида, начиная с самой ранней её страницы, была не просто отчетом о прогрессе человека, создающего инструменты, но — что более трагично — историей излияний полыхающих видений в умы пророков и историей попыток земных сообществ воплотить неземные заветы. Каждый народ получил свою собственную печать и свой знак сверхъестественного предназначения, сообщаемого своим героям и ежедневно подтверждаемого жизнями и переживаниями этих людей. И, хотя многие, кто преклоняется с закрытыми глазами в святилищах своей традиции, критически смотрят на чужие священнодействия и осуждают их, объективное и честное сопоставление сразу же выявляет то, что все они выстроены из материала единого фонда мифологических мотивов — по-разному отобранных, организованных, истолкованных и ритуализованных в соответствии с локальными нуждами, но чтимыми каждым человеком на земле.

Такой предстает захватывающая психологическая, а также историческая, проблематика. Человек, по-видимому, не может утверждать себя во вселенной без веры в некий механизм общего наследования мифа. На самом деле, полнота его жизни, может показаться, стоит в прямой зависимости от глубины и широты его местной мифологии, а не его рационального мышления. Откуда исходит сила этих ирреальных материй, способных возбуждать популяции людей, создавая из них цивилизации, каждая из которых прекрасна и обладает убежденностью в своей собственной особой судьбе? И почему должно быть так, что каждый раз, когда человек ищет нечто надежное для установления основания своей жизни, он выбирает не факты, которыми изобилует мир, но мифы древнего воображения — порой превращая жизнь в ад для себя же самого и своих соседей, во имя некоего жестокого бога, предпочитая это тому, чтобы с благодарностью принимать богатства даруемые миром?

Должны ли современные цивилизации оставаться духовно запертыми и отделенными одна от другой в своих локальных понятиях о смысле общепринятой традиции; или мы все же в состоянии прорваться к более глубоким пункту и контрапункту человеческого понимания? Важным фактом является то, что мифы наших разных культур воздействуют на нас, сознательно или бессознательно, как высвобождающие энергию, мотивирующие к жизни и как направляющие нас факторы; поэтому, даже в случае согласия между нами на уровне рационального мышления, мифы, которыми мы живем — или которыми жили наши отцы — могут вести нас, в тот же самый момент, в диаметрально противоположные стороны.

Джозеф Кэмпбелл - Маски Бога. Изначальная мифология. Том 1 - часть 1

М. : «Касталия», 2019. — 236 с.

ISBN 978-5-519-68390-6

Джозеф Кэмпбелл - Маски Бога. Изначальная мифология. Том 1 - часть 1 - Содержание