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Кэмпбелл - Маски Бога - Изначальная мифология - Том 1 - часть 1

Кемпбелл - Маски Бога - Изначальная мифология - часть 1
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Category ESXATOS BOOKS, New Arrivals, Philosophy, History, Psychology Psychotherapy, Cultural Studies Art, Religious Studies Atheism, Mythology Legends
Series Маски Бога (8 books)

Сравнительное изучение мифологий всех народов мира вынуждает нас рассматривать историю культуры человечества как единое целое; ибо такие темы как похищение огня, потоп, царство мертвых, непорочное зачатие и возрождение героя известны по всему миру — они появляются повсюду в новых комбинациях, представляя собой при этом, подобно элементам калейдоскопа, всего несколько неизменных сюжетов. Более того, в то время как в сказках, рассказываемых ради развлечения, эти мифические темы принимаются легкомысленно — очевидно, в духе забавы — они появляются также и в религиозных контекстах, где воспринимаются не только как фактически верные, но даже как истинные откровения, живым свидетелем которых является вся культура, и из которых культура черпает свою энергию для духовного и светского влияния. Не известно ни одного человеческого общества, в котором подобные мифологические мотивы не были бы воспроизведены в литургии; истолкованы провидцами, поэтами, теологами, или философами; представлены в искусстве; возвеличены в песнях; и экстатически прожиты в жизнеутверждающих видениях. Действительно, хроника нашего биологического вида, начиная с самой ранней её страницы, была не просто отчетом о прогрессе человека, создающего инструменты, но — что более трагично — историей излияний полыхающих видений в умы пророков и историей попыток земных сообществ воплотить неземные заветы. Каждый народ получил свою собственную печать и свой знак сверхъестественного предназначения, сообщаемого своим героям и ежедневно подтверждаемого жизнями и переживаниями этих людей. И, хотя многие, кто преклоняется с закрытыми глазами в святилищах своей традиции, критически смотрят на чужие священнодействия и осуждают их, объективное и честное сопоставление сразу же выявляет то, что все они выстроены из материала единого фонда мифологических мотивов — по-разному отобранных, организованных, истолкованных и ритуализованных в соответствии с локальными нуждами, но чтимыми каждым человеком на земле.

Такой предстает захватывающая психологическая, а также историческая, проблематика. Человек, по-видимому, не может утверждать себя во вселенной без веры в некий механизм общего наследования мифа. На самом деле, полнота его жизни, может показаться, стоит в прямой зависимости от глубины и широты его местной мифологии, а не его рационального мышления. Откуда исходит сила этих ирреальных материй, способных возбуждать популяции людей, создавая из них цивилизации, каждая из которых прекрасна и обладает убежденностью в своей собственной особой судьбе? И почему должно быть так, что каждый раз, когда человек ищет нечто надежное для установления основания своей жизни, он выбирает не факты, которыми изобилует мир, но мифы древнего воображения — порой превращая жизнь в ад для себя же самого и своих соседей, во имя некоего жестокого бога, предпочитая это тому, чтобы с благодарностью принимать богатства даруемые миром?

Должны ли современные цивилизации оставаться духовно запертыми и отделенными одна от другой в своих локальных понятиях о смысле общепринятой традиции; или мы все же в состоянии прорваться к более глубоким пункту и контрапункту человеческого понимания? Важным фактом является то, что мифы наших разных культур воздействуют на нас, сознательно или бессознательно, как высвобождающие энергию, мотивирующие к жизни и как направляющие нас факторы; поэтому, даже в случае согласия между нами на уровне рационального мышления, мифы, которыми мы живем — или которыми жили наши отцы — могут вести нас, в тот же самый момент, в диаметрально противоположные стороны.

Джозеф Кэмпбелл - Маски Бога. Изначальная мифология. Том 1 - часть 1

М. : «Касталия», 2019. — 236 с.

ISBN 978-5-519-68390-6

Джозеф Кэмпбелл - Маски Бога. Изначальная мифология. Том 1 - часть 1 - Содержание

  • Пролог К естественной истории богов и героев

  • Часть первая Психология мифа - Введение Урок маски - Глава 1. Загадка врожденного образа - Глава 2. Отпечатки опыта

  • Часть вторая Мифология первобытных земледельцев - Глава 3. Культурная область высоких цивилизаций - Глава 4. Край обреченных на заклание царей - Глава 5. Ритуал любви—смерти

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Rating 5.0 / 5
Added 04.02.2026
Author AlexDigger
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