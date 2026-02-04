Кемпбелл - Маски Бога - Изначальная мифология - часть 2

Ранее мы уже ознакомились с примером поиска своего предназначения в американской индейской легенде о происхождении маиса. Когда Скулкрафт записал эту версию весьма распространенной в Америке легенды у племени Оджибва, оно, по своему культурному уровню, было идентично Натуфийской культуре архаического Ближнего Востока, о. 6000 в до н.э. Это были охотники и воины, принадлежащие в алгонкиноской группе, поэтому основная часть их мифов и сказок принадлежала к охотничьей, а не земледельческой традиции. Однако, в тот период они начали перенимать у земледельческих народов более развитого юга способ культивирования и готовки маиса, который они использовали в качестве добавки к их обычной охотничьей добыче. А вместе с маисом пришел к ним и древний, древний миф о чудесном растении—Дема, с которым мы впервые ознакомились среди каннибалов Индонезии и чей путь проследили вдоль Тихого океана к кокосовой пальме. Сотни племен на территории Южной Америки применяли этот миф по отношению к различным пищевым растениям, которыми богат этот плодородный континент, и здесь, в Северной Америке, мы снова встречаемся с ним, приспособленным не только к представлению маиса, с его зелеными побегами и плюмажем из листьев, но и к чуждому типу мифологического мышления — «видению». Здесь мы не находим великого сообщества, «людей» мифологического века, но перед нами лишь одинокий юноша — такой же мальчик, каким был бы каждый на его месте, отправившийся на поиски своего озарения в том состоянии исключительного уединения, о котором наш эскимосский шаман Игьюгарьюк говорил, что оно «может открыть человеческому сознанию все то, что скрыто от других.»

Джозеф Кэмпбелл - Маски Бога - Изначальная мифология - Том 1 - часть 2

М: «Касталия», 2019. — 272 с.

ISBN 978-5-519-68391-3

Джозеф Кэмпбелл - Маски Бога. Изначальная мифология. Том 1 (часть 2) - Содержание