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Кэмпбелл - Маски Бога - Мифология Запада - Том 3 Книга 1

Кэмпбелл - Маски Бога - Мифология Запада - Книга 1
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Category ESXATOS BOOKS, TARGET PROGRAM, New Arrivals, Philosophy, History, Psychology Psychotherapy, Cultural Studies Art, Religious Studies Atheism, Mythology Legends
Series Маски Бога (8 books)

Географической точкой разделения между сферами Востока и Запада служит иранское плато. К востоку от него находятся духовные области Индии и Дальнего Востока; к западу - Европа и Левант.

В общем и целом последние события в истории мифологии Запада могут быть выражены в качестве величественного взаимодействия двух этих противоположных видов благочестия; в частности это яростное, приливами накатывающее колебание от Востока к Западу, Запада к Востоку, Востока к Западу и снова Запада к Востоку, которое началось во время первой серьезной попытки завоевания Греции персами в 490 г. до н.э. Захват Александром Леванта вызвал прилив левантской волны и сопровождался победами Рима.

Большей частью сложного и жизнеспособного наследия Запада мы обязаны тому противоборству, стороны которого принимаются нами в равной мере, между сторонниками того, что преподносится как Слово Божие с одной стороны и рациональными индивидуумами с другой. Восточный ум никогда не был потревожен ничем подобным, ибо на всей территории к востоку от Ирана древняя иератическая космология вечного круговорота вселенной бронзового века - статичная и, в то же время, пребывающая в вечном движении - сохраняется и по сей день, подобно последнему слову о вселенной и месте человека в ней. Согласно этому видению несмотря на то, что всё в мире пребывает в кажущемся смятении, в основе лежит гармония, как проявление всепоглощающего и поддерживающего всё сущее таинства бытия, которое выходит за пределы мысли, воображения и определения и, в том числе, превосходит возможности научного исследования.

Джозеф Кэмпбелл - Маски Бога - Том 3 - Мифология Запада - Книга 1

М. : «Касталия»; 2022. — 258 с.

ISBN 978-5-521-16371-7

Джозеф Кэмпбелл - Маски Бога - Том 3 - Мифология Запада - Книга 1 - Содержание

Часть первая. ВЕК БОГИНИ

  • ВВЕДЕНИЕ. Миф и ритуал: Восток и Запад

  • Глава 1. НЕВЕСТА ЗМЕЯ - I. Богиня-мать Ева - II. Кровь Горгоны - III. Ultima Thule - IV. Право Матери

  • Глава 2. СУПРУГА БЫКА - I. Матерь Божья - II. Две царицы - III. Мать Минотавра - IV. Победа сынов света

Часть вторая. ВЕК ГЕРОЕВ

  • Глава 3. БОГИ И ГЕРОИ ЛЕВАНТА: 1500-500 гг. до н. э. - I. Книга Господа - II. Век мифологии - III. Век Авраама - IV. Век Моисея

  • Глава 4. БОГИ И ГЕРОИ ЕВРОПЕЙСКОГО ЗАПАДА: 1500-500 гг. до н. э. - I. Диалог между Севером и Югом - II. Браки Зевса - III. Путь через ночной океан - IV. Полис

Часть третья. ЭПОХА ВЕЛИКОЙ КЛАССИКИ

  • Глава 5. ПЕРСИДСКИЙ ПЕРИОД: 539-331 до н.э. - I. Этический дуализм - II. Падение и преображение - III. Царь царей - IV. Остаток - V. Бог любви

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Added 04.02.2026
Author AlexDigger
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