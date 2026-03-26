Search

Sections

Home Books BQ Modules Software Articles

Information

About Partners Club Rules FAQ Order/Payment Litviny
Language
Theme

Кэмпбелл - Мифы для жизни

Add to Favorites
Category ESXATOS BOOKS, Philosophy, History, Psychology Psychotherapy, Cultural Studies Art, Religious Studies Atheism, Mythology Legends
Series Мастера психологии (21 books)

Джозеф Кэмпбелл, автор этой книги, воплощает собой высокий уровень коммуникации и интеллектуальности, необходимый для Форума. Он никогда не говорит по бумажке, его речь красива и ярка; он рассказывает прежде всего об идеях, которые наводят мосты между прошлым и будущим, между мирами Востока и Запада. Он прочитал на Форуме много замечательных лекций и даже целых циклов лекций, и слушать их всегда было радостью и наслаждением. Настоящая книга, основой которой стали эти чтения, выражает собой саму жизнь гуманитарных наук и лучшие принципы Форума Куперовского союза. Я горжусь тем, что принимал участие в ее создании.

Джозеф Кэмпбелл - Мифы для жизни

СПб.: Питер, 2018. — 304 с: ил.

Серия «Мастера психологии»

ISBN 978-5-4461-0498-7

Джозеф Кэмпбелл - Мифы для жизни - Оглавление

Предисловие

Предисловие автора

  • Глава I. Влияние науки на миф (1961)

  • Глава II. На заре человечества (1966)

  • Глава III. Значение обрядов (1964)

  • Глава IV. Разделение Востока и Запада (1961)

  • Глава V. Конфронтация Востока и Запада в религии (1970)

  • Глава VI. Вдохновение восточного искусства (1968)

  • Глава VII. Дзэн (1969)

  • Глава VIII. Мифология любви (1967)

  • Глава IX. Мифологии войны и мира (1967)

  • Глава Х. Шизофрения: внутреннее путешествие (1970)

  • Глава XI. Прогулка по Луне: путешествие во внешний мир (1970)

  • Глава XII. Посланник: никаких границ (1971)

Views 30
Rating
Added 26.03.2026
Author AlexDigger
Rate this publication:
/5 (0)

Comments (1 comment)

Z
zalservik 2 days ago
Благодарю.

