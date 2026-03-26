Кэмпбелл - Роман о Граале
Расцвет романов о короле Артуре приходится на тот период истории, когда наиболее активно воздвигались соборы, — в удивительную эпоху между 1150 и 1250 годом. Я полагаю, что этот исторический отрезок — период готики — во многом напоминает времена Гомера. Перед нами две Великие Европы: одна — Европа Древней Греции и Древнего Рима; другая — Европа кельтов и германцев, где главное место отводится личности, где человек выступает не просто в качестве гражданина, подчиненного государству, напротив, государство является воплощением его воли. Таков европейский образ мысли. В истории бывали моменты, когда на этом маленьком полуострове европейского сознания, на великих просторах от Африки до Евразии на первый план выходила личность человека. Задумавшись о греческом сознании времен Марафона и Термофил, вы сможете убедиться, что уже в ту эпоху греки считали, что они очень отличаются от всего Востока. Древних египтян очень уважали, но они были людьми восточными, а на Востоке личности не существует, там есть просто люди, принадлежащие к определенным типажам, которые входят в определенные сообщества, расы и слои общества.
Джозеф Кэмпбелл - Роман о Граале: магия и тайна мифа о короле Артуре
Серия «Мастера психологии»
Санкт-Петербург: Питер, 2019 г. — 304 с.
ISBN 978-5-4461-0844-2
Джозеф Кэмпбелл - Роман о Граале: магия и тайна мифа о короле Артуре - Содержание
О собрании сочинений Джозефа Кэмпбелла
Предисловие издателя
Слова признательности
Часть первая. Основа и происхождение романов о Граале
Глава I. Связь романов о Граале с культурой неолита, кельтской, римской и германской культурами
Глава II. Христианство в Ирландии: Святой Брендан и Святой Патрик
Глава III. Теология, любовь, трубадуры и миннезингеры
Часть вторая. Странствующие рыцари
Глава IV. Вольфрам фон Эшенбах и его роман о Парцифале
Гамурет
Парцифаль
Гавейн
Фейерфис
Восточные размышления о Парцифале Вольфрама
Глава V. Тристан и Изольда
Происхождение и дальнейшая судьба истории о Тристане
Кони, свиньи и драконы: король Марк и Тристан
Японские и южноафриканские образы в истории о Парцифале
Глава VI. Рыцари Круглого стола
Артур
Галахад, Боре и Парцифаль
Ланцелот
Ивейн
Сэр Гавейн и Зеленый Рыцарь
Часть третья. Темы и мотивы
Глава VII. Бесплодная земля
Наведение чар и их разрушение
Король лишь на словах
Рана
Король-Рыбак
Грааль
Авалон
Приложения
Приложение А. Исследования мучительной раны
Список литературы
Приложение Б. Библиотека Джозефа Кэмпбелла
Книги о средневековых романах о короле Артуре из коллекции Джозефа Кэмпбелла
Ссылки к главам книги
Список иллюстраций
Список книг Джозефа Кэмпбелла
Об авторе
О Фонде Джозефа Кэмпбелла
No comments yet. Be the first!