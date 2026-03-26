Кэмпбелл - Роман о Граале

Кэмпбелл - Роман о Граале
Category ESXATOS BOOKS, Philosophy, History, Psychology Psychotherapy, Cultural Studies Art, Religious Studies Atheism, Mythology Legends
Series Мастера психологии (21 books)

Расцвет романов о короле Артуре приходится на тот период истории, когда наиболее активно воздвигались соборы, — в удивительную эпоху между 1150 и 1250 годом. Я полагаю, что этот исторический отрезок — период готики — во многом напоминает времена Гомера. Перед нами две Великие Европы: одна — Европа Древней Греции и Древнего Рима; другая — Европа кельтов и германцев, где главное место отводится личности, где человек выступает не просто в качестве гражданина, подчиненного государству, напротив, государство является воплощением его воли. Таков европейский образ мысли. В истории бывали моменты, когда на этом маленьком полуострове европейского сознания, на великих просторах от Африки до Евразии на первый план выходила личность человека. Задумавшись о греческом сознании времен Марафона и Термофил, вы сможете убедиться, что уже в ту эпоху греки считали, что они очень отличаются от всего Востока. Древних египтян очень уважали, но они были людьми восточными, а на Востоке личности не существует, там есть просто люди, принадлежащие к определенным типажам, которые входят в определенные сообщества, расы и слои общества.

Джозеф Кэмпбелл - Роман о Граале: магия и тайна мифа о короле Артуре

Серия «Мастера психологии»

Санкт-Петербург: Питер, 2019 г. — 304 с.

ISBN 978-5-4461-0844-2

Джозеф Кэмпбелл - Роман о Граале: магия и тайна мифа о короле Артуре - Содержание

О собрании сочинений Джозефа Кэмпбелла

Предисловие издателя

Слова признательности

Часть первая. Основа и происхождение романов о Граале

  • Глава I. Связь романов о Граале с культурой неолита, кельтской, римской и германской культурами

  • Глава II. Христианство в Ирландии: Святой Брендан и Святой Патрик

  • Глава III. Теология, любовь, трубадуры и миннезингеры

Часть вторая. Странствующие рыцари

  • Глава IV. Вольфрам фон Эшенбах и его роман о Парцифале

    • Гамурет

    • Парцифаль

    • Гавейн

    • Фейерфис

    • Восточные размышления о Парцифале Вольфрама

  • Глава V. Тристан и Изольда

    • Происхождение и дальнейшая судьба истории о Тристане

    • Кони, свиньи и драконы: король Марк и Тристан

    • Японские и южноафриканские образы в истории о Парцифале

  • Глава VI. Рыцари Круглого стола

    • Артур

    • Галахад, Боре и Парцифаль

    • Ланцелот

    • Ивейн

    • Сэр Гавейн и Зеленый Рыцарь

Часть третья. Темы и мотивы

  • Глава VII. Бесплодная земля

    • Наведение чар и их разрушение

    • Король лишь на словах

    • Рана

    • Король-Рыбак

    • Грааль

    • Авалон

  • Приложения

  • Приложение А. Исследования мучительной раны

  • Список литературы

Приложение Б. Библиотека Джозефа Кэмпбелла

  • Книги о средневековых романах о короле Артуре из коллекции Джозефа Кэмпбелла

Ссылки к главам книги

Список иллюстраций

Список книг Джозефа Кэмпбелла

Об авторе

О Фонде Джозефа Кэмпбелла

