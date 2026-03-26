Цель этой книги заключается именно в том, чтобы обнаружить природу некоторых из этих истин, знакомых нам под масками персонажей религий и мифов, свести воедино множество не слишком сложных для понимания характерных фрагментов, и так выявить их изначальный смысл. Древние учителя знали, что они имели в виду. Как только мы снова сможем прочесть их язык символов, нам потребуется овладеть искусством составителей антологий, с тем, чтобы дать современному человеку услышать, чему они учили. Но прежде нам следует изучить саму грамматику символов, и вряд ли найдется лучший инструментарий, – в качестве ключа к ее тайнам, – чем современный психоаналитический подход. Не стремясь представить этот метод как последнее слово науки, можно, тем не менее, допустить, что этот подход приемлем. Следующий шаг – свести воедино множество мифов и народных сказок со всех концов света и позволить им говорить самим за себя. Так станут непосредственно видны все смысловые параллели, таким образом мы сможем представить весь обширный и удивительный набор фундаментальных истин, которые определяли жизнь человека на протяжении тысячелетий на этой планете.

Джозеф Кэмпбелл - Тысячеликий герой

Санкт-Петербург, Питер, 2018.

ISBN 978-5-4461-0856-5

Joseph Campbell

The Hero with a Thousand Faces

Предисловие

Пролог

Мономиф

1. Миф и сновидение

2. Трагедия и комедия

3. Герой и бог

4. Центр мироздания

Часть I Приключения героя

Глава I Начало пути

Глава II Инициация

Глава III Возвращение

Глава IV Ключи

Часть II Космогонический цикл

Глава I Эманации

Глава II Непорочное зачатие

Глава III Метаморфозы героя

Глава IV Растворение

Эпилог Миф и общество

Список иллюстраций с примечаниями