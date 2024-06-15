Паскаль, знаменитый ученый-математик, однажды написал: «У сердца есть свои причины, которых разуму не понять». Если это так (а я верю, что это так), тогда важным в человеке не обязательно является только то, что он знает интеллектуально. Важен его внутренний взгляд и восприятие мира, находящиеся в мистическом, но очень реальном месте, — в сердце человека.

Я назвал эту книгу «Сердце Отца», ибо верю, что для нас, отцов, чрезвычайно важно следить за своими сердцами, дабы мы могли находить связь со своими детьми. Я верю: именно из сердца — этого смутного, иногда противоречивого духовного центра каждого отца, происходит отцовство.

Сердца многих отцов испытывают боль. Как женщины учатся быть матерями, подражая своим мамам, так и мужчины учатся быть папами, наблюдая за своими отцами. Родители человека являются его «моделями» для подражания. К сожалению, кризис отцовства извратил и удалил эти модели от многих людей. Но сейчас мы, отцы, желаем дать нечто лучшее нашим детям, чтобы таким образом прервать этот цикл, переходящий из поколения в поколение. Тем не менее, даже наши наилучшие планы могут пойти под откос, потому что одного искреннего намерения недостаточно. Желание дать надлежащее воспитание нашим детям заложено у нас глубоко в сердцах. Ему отведено место одного из наших наиболее искренних стремлений и побуждений. Но сердца большинства из нас были «повреждены» неполноценными отношениями с нашими отцами.

Эта книга рассматривает «дело» отцовства с точки зрения сердца, ибо отцовство первоначально классифицируется как отношение. Такое отношение даст нам свободу признать, что наши дети не являются машинами; мы не можем управлять ими так, как управляют газонокосилкой. Вы находитесь в уникальном положении отца, не похожем на мое или чье-нибудь еще, как мои дети не походят на ваших. Более того, выполнение задачи отцовства требует всех ваших сил и всех ваших слабостей.

В книге «Сердце отца» мы рассмотрим наши собственные сердца, сформированные нашим прошлым, подверженные настоящему и влияющие на будущее наших детей. В процессе рассмотрения мы изучим, что требуется для того, чтобы стать полноценными отцами. Наши заключения основаны на обзоре и анализе изучения различных семей, а также на недавних исследованиях, подготовленных и в некоторых случаях проведенных Национальным Центром Отцовства (НЦО). Кроме того, мы заметили и вывели некоторые принципы из многочисленных интервью Центра с отцами за последнее десятилетие. Мы исследовали литературу (как современную, так и историческую) и включили в каталог более пяти тысяч ярких цитат, относящихся к задачам отцовства. НЦО содержит одну из громаднейших действующих баз данных, где изложены многочисленные вопросы отношения, поведения и практики отцов. Мы также проводили опросы детей, матерей и других взрослых, которые не являются родителями. И если я могу подытожить наши открытия в двух коротких словах, то скажу так: отцы важны. Они делают ценнейший и многоопределяющий вклад в развитие своих детей и в действительности могут определить судьбу страны.

Книга имеет три раздела, каждый из которых сосредоточен на определенной метафоре и рассматривает прошлое, настоящее и будущее, а также, как становится отцом, что делает отец, чтобы быть отцом, и что переживает отец, будучи отцом. Другими словами, мы рассмотрим «власть отца», ее источник, применение и контекст.

Кен Кенфилд – Сердце Отца - Как отцы могут изменить будущее своих детей

Киев: Христианское Библейское братство Святого Апостола Павла, 1998. – 254 с.

ISBN 966-95439-3-2

Кен Кенфилд – Сердце Отца – Содержание

Признательность

Предисловие: Власть отца

Введение: Сердце отца

Часть 1: Состояние вашего сердца

Введение: Исследование своего сердца

1. Признайте свое прошлое

2. Разрешите вопросы своего прошлого

3. Обратитесь к своему отцу

Часть 2: Четыре функции отца

Введение: Строительство дома

4. Внимание

5. Постоянство

6. Сознание

7. Окружение заботой

Часть 3: Дисциплинированное сердце

Введение: Сквозь годы

8. Ранние годы: Прикрепление и идеализм

9. Средние годы: Понимание

10. Юношеские годы: Просвещение

11. Поздние годы: Отражение и воспроизведение

Эпилог: Наследие отца

Примечания

Приложения

1. Национальное исследование отцовской практики

2. Исторические и теологические ссылки

3. Карта отцовского жизненного курса

4. Графики и таблицы отцовского жизненного курса

5. Роль отцов в Америке: выдержки из двух общественных опросов НЦО

О Национальном Центре Отцовства