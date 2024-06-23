Подумайте хорошенько. Не занимается ли ваша супруга вместо домашних дел общением с существом, прилетевшим с Альфа- Центавра? Не считает ли себя ваша секретарша возродившейся буддисткой? Не рассказывал ли вам по секрету близкий родственник поразительную историю о похищении его жителями другой планеты? Может быть, ваш давнишний собутыльник отказался от кружки любимого пива и партии в китайский ’ бильярд ради целебных трав, поста и медитации? Или служащий соседней компании растратил казенные деньги, чтобы получить возможность вести жизнь отшельника на вершине горы где-то в штате Огайо? А может, и вы сами украдкой используете кристаллы и ромашковый чай вместо «экседрина» или «маалокса», когда болеете?

Задача этой книги — ответить на простой вопрос: Что, черт подери, происходит?

Никто из нас, видимо, не спасется от приближающегося Нового века. И чем ближе становится 2000 год, тем мучительней наше общество пытается обрести то, что гуманно зовется «переменами».

Пророки и предсказатели на каждом углу. Книжные магазины завалены книгами «гидов» грядущего тысячелетия. Сторонники «пророков» Нового века тратят федеральные средства на «подготовительные программы», которые очень часто осуждаются в последствии как «культы», наносящие психологический ущерб.

Но все равно мы приходим в неописуемый восторг от всех этих невозможных, иногда катастрофических, иногда просто утопических концепций грядущего Нового мира. Независимо от того, имеют они духовный или земной характер, является ли их автор экономистом, политиком, мистиком, ученым-иконоборцем — да кем угодно, если у него есть здравая мысль о том, что нам следует ждать от прихода следующего тысячелетия, готовы ее выслушать.

Мы хотим перемен, нуждаемся в них, а посему ждем их от себя, от своих близких и от общества в целом. Перед лицом Нового века мы понимаем, что наше прошлое несовершенно, а будущее весьма неопределенно. Как говорится, «что-то будет». И если болезнь, которой мы все сейчас подвержены, носит имя «лихорадка тысячелетия», то ее главный симптом — это, несомненно, ожидание коренных, глубинных изменений мира, во всем, что мы только можем себе представить. На «волне перемен избираются на высокие посты новые политики», безвестная гадалка может проснуться знаменитой, лишь предсказав накануне, что «такая перемена грядет».

Природа всех этих перемен зависит от взгляда комментаторов. Нам пророчат изменения духовные, экономические, политические, общественные трансформации лика планеты и природы человека. Но самое главное во всех этих предсказаниях то, что перемены предрекаются большие. Очень большие. Глобальные. И порою нам кажется, что если эти изменения хороши, то, может быть, тотальное изменение — Апокалипсис — окажется еще лучше?

Но, несмотря на всю нашу любовь к переменам, мы не очень хорошо представляем себе — а что именно меняется? Что становится другим? Вокруг кипит котел «конца тысячелетия», разнообразным теориям несть числа, но этот вопрос остается наиболее спорным.

Тереза Кеннеди – Добро пожаловать к концу света - Пророчества, массовый психоз на пороге Нового века

Пер. с англ. Л. Каневского. — М.: КРОН-ПРЕСС, 1998.— 192 с, — Серия «Познай себя».

ISBN 5-232-00809-9

Тереза Кеннеди – Добро пожаловать к концу света – Содержание

Вступление. Чего же мы все ждем?

Часть I ПРОРОЧЕСТВА

Глава первая «Вторжение в божественное»

Глава вторая Величайшие «хиты» пророчества — три видения Святой Иоанн Патмосский и его «Откровение» (80-90? гг. н.э.) Мишель Нострадамус (1503—1566 гг.) Эдгар Кейс (1877—1945 гг.): американский «спящий» пророк

Глава третья ...И просчеты Иоганна Сауткот Возвращение Атлантиды Хосе Аргуэллес и гармоничная конвергенция

Глава четвертая Личность пророка Наивные Разочарованные и обращенные

Глава пятая Новое поколение



Часть II МАССОВЫЙ ПСИХОЗ

Глава шестая Утрата самоконтроля

Глава седьмая Общие страхи

Глава восьмая Вниз по течению

Глава девятая Религиозные смерти



Часть III НОВЫЙ ВЕК

Глава десятая Обряд очищения

Глава одиннадцатая Встречи лицом к лицу В поисках духовного двойника «Ребенок внутри нас» Ангелы «Инопланетяне»

Глава двенадцатая «Двойник-чудовище» «Я-для-себя» Сатанисты Еще «инопланетяне»

Глава тринадцатая Магическое мышление



Послесловие