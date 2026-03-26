Кэннон Долорес - Смотрители Сада

"Почему они изображают нас таким образом? Это только вселяет ещё больше страха в без того испуганный мир. Мы не такие и мы показали это тебе. Пожалуйста, расскажи миру о том, кто мы на самом деле - ваши братья, опекуны и защитники из космического пространства. Нам не нужно насильно захватывать эту планету. Она уже наша и всегда была нашей. Мы были здесь с самого начала, взращивая новую жизнь и заботясь о ней. Сейчас мы пытаемся уберечь вас от уничтожения этой планеты. Дело в том, что Земле дана свободная воля, и она стоит выше прочего в уставе планеты, поэтому вам разрешено принимать собственные решения. Но мы не можем сидеть, сложа руки и наблюдать, как наша семья уничтожает себя и свой дом. Единственным решением было вливание свежей крови. Если влияние земного мира окажется не слишком сильным, то мы не проиграем. Мы выполним свою задачу, не захватив планету, а сохранив ей жизнь».

Да, инопланетяне здесь, инопланетяне живут среди нас. Они находятся здесь в трёх проявлениях: как души, родившиеся в человеческих телах; как космические существа, материализуя физические тела, чтобы иметь возможность обитать среди нас незамеченными; а также как посетители, которые живут на секретных базах и наблюдают за нами. Они все пришли спасти нас от нас самих.

Долорес Кэннон - Смотрители Сада

Москва.: Изд. «Стигмарион», 2017 - 432 с.

ISBN 978-5-903469-81-9

Долорес Кэннон - Смотрители Сада - Содержание

Глава 1. ИсследованиеКосмического Дитя

Глава 2. Затерянная колония

Глава 3. Космический корабль

Глава 4. Город

Глава 5. Социальный строй далёкой планеты

Глава 6. Управительэнергии

Глава 7. Четвёртое измерение

Глава 8. Импринтинг

Глава 9. Смерть в игле

Глава 10. Прорыв к трём шпилям

Глава 11. Скорее на помощь Земле

Глава 12. Космические семена

Глава 13. Разведывательная экспедиция

Глава 14. Сорняки в саду

Глава 15. Динозавры

Глава 16. Кровосмешение

Глава 17. Место встречи почётных гостей

Глава 18. Другие виды существ

Глава 19. Пришельцы здесь

Глава 20. Ночной кошмар

Глава 21.Исследование ранних контактов

Глава 22. Потеря связи с реальностью

Глава 23. Отказ в доступе

Глава 24. Таинственная чёрная коробка