Керам - Боги, гробницы, ученые

В 1738 году Мария Амалия Христина, дочь Августа III Саксонского, покинула Дрезденский двор и вышла замуж за короля обеих Сицилий Карла Бурбона. Осматривая обширные залы неаполитанских дворцов и огромные дворцовые парки, живая и влюбленная в искусство королева обратила внимание на статуи и скульптуры, которые были найдены незадолго до последнего извержения Везувия: одни — случайно, другие — по инициативе некоего генерала д’Эльбефа. Красота статуй привела королеву в восторг, и она попросила своего венценосного супруга разыскать для нее новые.

Со времени последнего сильного извержения Везувия 1737 года, во время которого склон горы обнажился, а часть вершины взлетела на воздух, вулкан вот уже полтора года молчал, спокойно возвышаясь под голубым небом Неаполя, и король согласился. Проще всего было начать раскопки там, где кончил их д’Эльбеф. Король посоветовался с кавалером Рокко Хоакино де Альку- бьерре, испанцем по происхождению, который был начальником его технических отрядов, и тот предоставил рабочих, орудия и порох. Трудностей было много. Нужно было преодолеть пятнадцатиметровый слой твердой, как камень, лавы. Из колодца шахты, проложенной еще д’Эльбефом, прорубили ходы, а затем пробурили отверстия для взрывчатки. И вот наступил момент, когда заступ наткнулся на металл, зазвучавший под его ударами, как колокол. Первой находкой были три обломка гигантских бронзовых коней. И только теперь было сделано то, с чего, собственно, нужно было начинать: пригласили специалиста. Надзор за раскопками взял на себя маркиз дон Марчелло Венути — гуманист, хранитель королевской библиотеки. За первыми находками последовали другие: три мраморные статуи одетых в тоги римлян, расписные колонны и бронзовое туловище коня. К месту раскопок прибыли король с супругой. Маркиз, спустившись по веревке в раскоп, обнаружил лестницу, архитектура которой позволила ему прийти к определенному выводу о характере всей постройки. Одиннадцатого декабря 1738 года подтвердилась правильность сделанного им заключения: в этот день была обнаружена надпись, из которой следовало, что некий Руфус выстроил на свои собственные средства театр — «Theatrum Herculanense».

Так началось открытие погребенного, под землей города, ибо там, где был театр, должно было быть и поселение. В свое время д’Эльбеф, сам того не подозревая — ведь перед ним в окаменевшей лаве было множество других ходов, — попал прямо на сцену театра, буквально заваленную статуями. В том, что такое количество статуй оказалось именно здесь, не было ничего удивительного: бурлящий поток лавы, сметающий все на своем пути, обрушил на просцениум заднюю стену театра, украшенную множеством скульптур. Так обрели здесь семнадцативековой покой эти каменные тела.

Керам К. В. - Боги, гробницы, ученые

Пер. с нем. А. Варшавского; Послесл. и коммент. В. Гуляева. — СПб.: Амфора, 2001. — 508 с.

ISBN 5-94278-167-2

Керам К. В. - Боги, гробницы, ученые - Содержание

От автора

Книга статуй

Глава 1. Увертюра на классической почве

Глава 2. Винкельман, или Рождение новой науки

Глава 3 Следопыты истории

Глава 4. Сказка о бедном мальчике, который нашел сокровище

Глава 5. Маска Агамемнона

Глава 6. Шлиман и наука

Глава 7. Микены, Тиринф, Остров загадок

Глава 8. Нить Ариадны

Книга пирамид

Глава 9. Поражение оборачивается победой

Глава 10. Шампольон и трехъязычный камень

Глава 11. Государственный преступник расшифровывает иероглифы

Глава 12. «Сорок веков смотрят на вас...»

Глава 13. Питри и гробница Аменемхета

Глава 14. Грабители в Долине царей

Глава 15. Мумии

Глава 16. Говард Картер находит Тутанхамона

Глава 17. Золотая стена

Книга башен

Глава 18. В Библии сказано

Глава 19. Ботта находит Ниневию

Глава 20. Дешифровка клинописи

Глава 21. Необычный эксперимент

Глава 22. Дворцы под холмом Нимруд

Глава 23. Смит ищет иголку в стоге сена

Глава 24. Кольдевей под пулями

Глава 25. Э-темен-анки — Вавилонская башня

Глава 26. Тысячелетние цари и всемирный потоп

Книга ступеней

Глава 27. Сокровища Монтесумы

Глава 28. Обезглавленная цивилизация

Глава 29. Мистер Стефенс покупает город

Глава 30. Интермедия

Глава 31. Тайна покинутых городов

Глава 32. Дорога к колодцу

Глава 33. Ступени под лесом и лавой

Книги, которые еще не написаны

Глава 34. Новые исследования о древних царствах

Послесловие

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