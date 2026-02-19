Кэриллей - Истина - причины и следствия
Данный сборник объединяет усилия философов, теологов и ученых-естественников в поиске ответов на фундаментальный вопрос: что есть истина? В центре внимания авторов находится кризис объективной истины в культуре постмодерна и последствия отказа от абсолютных моральных и онтологических ориентиров.
Книга исследует «причины» — истоки нашего понимания правды, и «следствия» — то, как наше восприятие истины формирует науку, право, образование и личную этику. Это глубокое интеллектуальное исследование того, как христианское мировоззрение может служить прочным фундаментом для научного поиска и социального устройства в меняющемся мире.
Джордж Кэриллей - Истина: причины и следствия - Сборник докладов постоянно действующеrо симпозиума «Человек и христианское мировоззрение»
Симферополь «Таврия» 2005, 260 стр.
ISBN 966-572-863-6
Джордж Кэриллей - Истина: причины и следствия - Сборник докладов постоянно действующеrо симпозиума «Человек и христианское мировоззрение» - Содержание
Введение
Христианство. Гуманизм. Здоровье
Христианская аполоrетика в контексте вопросов жизни и смерти
Будущее в свете мифа о пpoгpecce
Мир без добродетели
Христианское наследие
Понятие нормы и «отклонение от нормы» в медицине, науке и обществе
Мировоззрение и образ жизни: слово и дело
Семья, образование, образ жизни - Путь, Истина и Жизнь
Жизненные ценности и идеалы: пополнение моральноrо капитала
Глобальные проблемы и личная ответственность: может ли человек что-либо изменить?
Сохранение моральноrо и физическоrо здоровья в эпоху культурных перемен: основы морали и духовности
Свобода и ответстрзнность в науке, медицине, обществе: философско-боrословские размышления.
