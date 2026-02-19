Кэриллей - Истина - причины и следствия

Category ESXATOS BOOKS, Theology, **Theology and Science, Science and Technology, **Ecclesiology Faith Experience, Philosophy, Ethics

Данный сборник объединяет усилия философов, теологов и ученых-естественников в поиске ответов на фундаментальный вопрос: что есть истина? В центре внимания авторов находится кризис объективной истины в культуре постмодерна и последствия отказа от абсолютных моральных и онтологических ориентиров.

Книга исследует «причины» — истоки нашего понимания правды, и «следствия» — то, как наше восприятие истины формирует науку, право, образование и личную этику. Это глубокое интеллектуальное исследование того, как христианское мировоззрение может служить прочным фундаментом для научного поиска и социального устройства в меняющемся мире.

Джордж Кэриллей - Истина: причины и следствия - Сборник докладов постоянно действующеrо симпозиума «Человек и христианское мировоззрение»

Симферополь «Таврия» 2005, 260 стр.

ISBN 966-572-863-6

Джордж Кэриллей - Истина: причины и следствия - Сборник докладов постоянно действующеrо симпозиума «Человек и христианское мировоззрение» - Содержание

  • Введение

  • Христианство. Гуманизм. Здоровье

  • Христианская аполоrетика в контексте вопросов жизни и смерти

  • Будущее в свете мифа о пpoгpecce

  • Мир без добродетели

  • Христианское наследие

  • Понятие нормы и «отклонение от нормы» в медицине, науке и обществе

  • Мировоззрение и образ жизни: слово и дело

  • Семья, образование, образ жизни - Путь, Истина и Жизнь

  • Жизненные ценности и идеалы: пополнение моральноrо капитала

  • Глобальные проблемы и личная ответственность: может ли человек что-либо изменить?

  • Сохранение моральноrо и физическоrо здоровья в эпоху культурных перемен: основы морали и духовности

  • Свобода и ответстрзнность в науке, медицине, обществе: философско-боrословские размышления.

Added 19.02.2026
