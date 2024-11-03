Материал построен на основе лекций, читаемых Хансом Оуном, Магистром Нордической литературы и языка. Он специализируется не только в истории и грамматике датского и шведского языков и литературе (современных и средневековых), но и, как легко догадаться, прошёл специальную подготовку по философии и литературному стилю Кьеркегора.

Философские взгляды Кьеркегора органично вплетены в его биографическую канву. Характеризуя мировоззрение Кьеркегора, автор старается охватить как можно больший спектр его мыслей и идей, выдвигая на передний план религиозность Кьеркегора, что представляется логичным и соответствующим жизни и творчеству философа.

Проза Кьеркегора относится к лучшим образцам датской прозы, и автор даёт это почувствовать. И автор, разумеется, обращает внимание читателя на поэтическое мастерство Кьеркегора.

Серен Кьеркегор - Жизнь - Философия - Христианство

СПб.: Дмитрий Буланин , 2004. - 243 с.

ISBN: 5-86007-402-6

Серен Кьеркегор - Жизнь - Философия - Христианство - Содержание

Введение

Предисловие к русскому изданию

Жизнь и учение Кьеркегора

II. Воспоминания современников

А. Секацкий. Кьеркегор: имя собственное