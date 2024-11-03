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Кьеркегор - Жизнь - Философия - Христианство

Серен Кьеркегор - Жизнь - Философия - Христианство
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Category ESXATOS BOOKS, History, *Biographies Memoirs
Материал построен на основе лекций, читаемых Хансом Оуном, Магистром Нордической литературы и языка. Он специализируется не только в истории и грамматике датского и шведского языков и литературе (современных и средневековых), но и, как легко догадаться, прошёл специальную подготовку по философии и литературному стилю Кьеркегора.
Философские взгляды Кьеркегора органично вплетены в его биографическую канву. Характеризуя мировоззрение Кьеркегора, автор старается охватить как можно больший спектр его мыслей и идей, выдвигая на передний план религиозность Кьеркегора, что представляется логичным и соответствующим жизни и творчеству философа.
Проза Кьеркегора относится к лучшим образцам датской прозы, и автор даёт это почувствовать. И автор, разумеется, обращает внимание читателя на поэтическое мастерство Кьеркегора.

Серен Кьеркегор - Жизнь - Философия - Христианство

СПб.: Дмитрий Буланин , 2004. - 243 с.
ISBN: 5-86007-402-6

Серен Кьеркегор - Жизнь - Философия - Христианство - Содержание

Введение
Предисловие к русскому изданию
  1. Жизнь и учение Кьеркегора
II. Воспоминания современников
А. Секацкий. Кьеркегор: имя собственное
Views 410
Rating 5.0 / 5
Added 03.11.2024
Author brat Vasil
Rate this publication:
5.0/5 (3)

Comments (1 comment)

A
Avel 1 year ago

Большое спасибо!

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