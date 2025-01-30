Дорогами христианства - Эрл Кернс

Анализ большинства трудов по истории Христианской Церкви показывает, что в них проявляются те или иные теологические и конфессиональные склонности автора. Данный учебник написан в русле консервативных внеденоминационных традиций, с позиций христианского восприятия истории. Из-за того, что историю христианства трудно понять должным образом, не имея представления о различных политических, экономических, социальных, научных и эстетических тенденциях каждой эпохи, жизнь Церкви соотносится здесь с соответствующими обстоятельствами светской жизни. Рассмотрение исторических личностей, событий, взглядов и течений или движений в истинном временном и географическом окружении помогает почувствовать историческое движение христианства. Я писал о влиянии христианства на общественно-политическую жизнь определенного периода истории и наоборот. Я попытался обобщить информацию, ее осознание и истолкование с тем, чтобы она была значима для современного читателя. Надеюсь, что многие, прочитав эту книгу, глубже ознакомятся со своим духовным наследием, научатся лучше служить Богу и другим людям — жизнью, словом и делом. Я глубоко благодарен коллегам, преподавателям, студентам, которые оказали мне помощь в создании книги. Верю, что она окажет благотворное влияние на отношение людей ко Христу и к Церкви. Эрл Кернс, Уитон, штат Иллинойс, США

Эрл Кернс - Дорогами христианства

М.: «Протестант», 1992. — 416 с.

ISBN 5-85770-021-3

Историю христианства трудно понять должным образом, не имея представления о различных политических, экономических, социальных, научных и эстетических тенденциях каждой эпохи, жизнь Церкви соотносится здесь с соответствующими обстоятельствами светской жизни. Рассмотрение исторических личностей, событий, взглядов и течений или движений в истинном временном и географическом окружении помогает почувствовать историческое движение христианства.

Книга Эрла Кернса рассчитана на студентов богословских факультетов, а также на всех, кто интересуется вопросами истории Церкви.

Эрл Кернс - Дорогами христианства - Содержание

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. Раздел I. РАСПРОСТРАНЕНИЕ ХРИСТИАНСТВА ДО 100 ГОДА

Глава 1 ПОЛНОТА ВРЕМЕНИ..

Глава 2 НА СЕМ КАМНЕ.

Глава 3 ВО-ПЕРВЫХ, ИУДЕЮ...

Глава 4 ... ПОТОМ И ЕЛЛИНУ..

Глава 5 КНИГИ И СВИТКИ.. АПОСТОЛЬСКИЕ УЧЕНИКИ И ОТЦЫ ЦЕРКВИ..

Глава 6 С ЕПИСКОПАМИ И ДИАКОНАМИ..

Раздел II. БОРЬБА КАТОЛИЧЕСКОЙ ЦЕРКВИ ЗА ВЫЖИВАНИЕ (100–313 годы)

Глава 7 ХРИСТОС ИЛИ КЕСАРЬ?

Глава 8 БАСНИ ИЛИ ЗДРАВОЕ УЧЕНИЕ?.

Глава 9 ПОДВИЗАЯСЬ ЕДИНОДУШНО ЗА ВЕРУ..

Глава 10 КАНОНИЗАЦИЯ УЧЕНИЯ..

Раздел III ВОЗВЫШЕНИЕ РАННЕЙ ВСЕЛЕНСКОЙ ИМПЕРСКОЙ ЦЕРКВИ (313–590 ГОДЫ)

Глава 11 ЦЕРКОВЬ СТАЛКИВАЕТСЯ С ИМПЕРИЕЙ И С ВАРВАРАМИ..

Глава 12 ПРИМИРЕНИЕ РАЗНОГЛАСИЙ И РАЗРАБОТКА СИМВОЛА ВЕРЫ...

Глава 13 ЗОЛОТОЙ ВЕК ОТЦОВ ЦЕРКВИ

Глава 14 ХРИСТИАНСТВО В МОНАСТЫРЯХ

Глава 15 ИЗМЕНЕНИЯ В ИЕРАРХИИ И ЛИТУРГИИ

ЧАСТЬ ВТОРАЯ. Раздел I. ОБРАЗОВАНИЕ ИМПЕРИИ И ЛАТИНСКО-ТЕВТОНСКОЕ ХРИСТИАНСТВО (590–800)

Глава 16 ПЕРВЫЙ СРЕДНЕВЕКОВЫЙ ПАПА РИМСКИЙ.

Глава 17 НЕУДАЧИ ХРИСТИАНСТВА И ЕГО ДАЛЬНЕЙШЕЕ РАСПРОСТРАНЕНИЕ.

Глава 18 ВОЗРОЖДЕНИЕ ИМПЕРИИ НА ЗАПАДЕ.

Раздел II. ВЗЛЕТЫ И ПАДЕНИЯ ВО ВЗАИМООТНОШЕНИЯХ МЕЖДУ ЦЕРКОВЬЮ И ГОСУДАРСТВОМ (800–1054)

Глава 19 ВОЗНИКНОВЕНИЕ СВЯЩЕННОЙ РИМСКОЙ ИМПЕРИИ..

Глава 20 ПРОБУЖДЕНИЕ И РАСКОЛ В ЦЕРКВИ.

Раздел III. ПРЕВОСХОДСТВО ПАПСКОЙ ВЛАСТИ.

Глава 21 ЗЕНИТ ПАПСКОЙ ВЛАСТИ..

Глава 22 КРЕСТОНОСЦЫ И РЕФОРМАТОРЫ...

Глава 23 СРЕДНЕВЕКОВЫЕ ЗНАНИЯ И ПОКЛОНЕНИЕ.

Раздел IV. ЗАКАТ СРЕДНЕВЕКОВЬЯ И ЗАРЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ.

Глава 24 ПОПЫТКИ ВНУТРЕННЕЙ РЕФОРМЫ.

Глава 25 ВНЕШНЯЯ ОППОЗИЦИЯ ПАПСТВУ..

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ. Раздел I. РЕФОРМАЦИЯ И КОНТРРЕФОРМАЦИЯ (1517–1648)

Глава 26. ПРИЧИНЫ РЕФОРМАЦИИ.

Глава 27. ЛЮТЕР И РЕФОРМАЦИЯ В ГЕРМАНИИ..

Глава 28. РЕФОРМАЦИЯ В ШВЕЙЦАРИИ..

Глава 29. РЕФОРМАТЫ ЗА ПРЕДЕЛАМИ ШВЕЙЦАРИИ..

Глава 30. РЕФОРМАЦИЯ И ПУРИТАНТИЗМ В АНГЛИИ..

Глава 31. КОНТРРЕФОРМАЦИЯ И ИТОГИ РЕФОРМАЦИИ..

Раздел II. РАЦИОНАЛИЗМ, ПРОБУЖДЕНИЯ И ДЕНОМИНАЦИИ (1648–1789)

Глава 32. ХРИСТИАНСТВО В СЕВЕРНОЙ АМЕРИКЕ.

Глава 33. РАЦИОНАЛИЗМ, ПРОБУЖДЕНИЯ И КАТОЛИЧЕСТВО..

Раздел III. РЕВИВАЛИЗМ, МИССИИ И МОДЕРНИЗМ (1789–1914)

Глава 34. ПОБЕДЫ И ПРОБЛЕМЫ КАТОЛИЧЕСТВА (1789–1914)

Глава 35. РЕЛИГИЯ И РЕФОРМЫ В ВЕЛИКОБРИТАНИИ И ЕВРОПЕ.

Глава 36. ПРОТИВНИКИ ВЕРЫ...

Глава 37. АМЕРИКАНСКАЯ ЦЕРКОВЬ В НАЦИОНАЛЬНУЮ ЭРУ..

Раздел IV. НАПРЯЖЕННОСТЬ В ОТНОШЕНИЯХ МЕЖДУ ЦЕРКОВЬЮ И ОБЩЕСТВОМ ПОСЛЕ 1914 ГОДА.

Глава 38. ЦЕРКОВЬ И СОЦИАЛЬНЫЙ ПОРЯДОК..

Глава 39. ИЗМЕНЕНИЯ В БОГОСЛОВИИ И СТРУКТУРЕ

Эрл Кернс - Дорогами христианства - 2. Возникновение Греческой православной церкви

Церковь на Востоке так никогда и не смогла стать независимой, подобно Церкви на Западе, потому что находилась под властью императора и ей пришлось развиваться в рамках греческо-римской культуры, сохранившейся на Востоке, в то время как на Западе царствовал хаос Темный веков. После падения Римской империи Церковь на Западе не имела никаких сильных политических соперников в борьбе за имперский трон и продолжала укрепляться, по мере того как сталкивалась с проблемами культурного хаоса, сопутствовавшего падению империи.

2.1. Различия между Востоком и Западом и причины их разделения

Когда Константин перенес столицу в Константинополь в 330 году, он тем самым вымостил дорогу к политическому, а в конечном счете и к иерархическому делению Церкви на восточную и западную. Феодосии в 395 году ввел раздельное управление восточной и западной частью империи. С падением Римской империи на Западе в конце V века это разделение получило полную силу. Церковь на Востоке находилась под управлением императора, но папа в Риме был слишком далеко, чтобы император мог им управлять. В отсутствии эффективной политической власти на Западе папа стал как духовным, так и светским правителем во времена кризисов. Можно сказать, что императоры на Востоке были по существу папами, тогда как на Западе папы были по существу императорами. В результате в двух церквах сформировались полностью различные воззрения на светскую власть.

Философские взгляды Запада также отличались от восточных. Латиноязычный Запад был более склонен учитывать практические аспекты управления и не утруждал себя формулированием догматов ортодоксии. Греческое сознание на Востоке более интересовалось разрешением богословских проблем в философском духе. Большинство богословских разногласий 325–451 годов появилось на Востоке, но тс же самые проблемы не вызывали, как правило, сложностей на Западе.

Еще одно различие между двумя церквами касалось целибата. На Востоке был разрешен брак «белого» духовенства, не принимавшего обеты монашества, а на Западе всему духовенству не разрешалось жениться. Споры возникали в некоторых случаях даже в связи с разрешением носить бороду. Священники на Западе могли бриться, а священники на Востоке должны были носить бороду. Запад подчеркивал значение латинского языка, тогда как восточные церкви использовали греческий. Хотя эти и другие подобные моменты сейчас могут показаться несколько тривиальными, в то время обе Церкви придавали им большое значение.

Две Церкви начали спорить по богословским вопросам. В 867 году Фотий, патриарх Византийский, обвинил Николая I и Церковь на Западе в ереси, поскольку Запад в своей формулировке никейского символа веры добавил фразу filioque — «и от Сына». Запад считал, что Святой Дух исходит и от Сына, а на Востоке это отвергалось.

Впоследствии ряд разногласий ожесточил споры между Востоком и Западом. С каждым новым разногласием увеличивалась враждебность.

Примерно в середине II века возникла проблема даты празднования Пасхи. Различия во взглядах на этот вопрос во все времена стали препятствием к развитию дружеских отношений между двумя Церквами.

Иконоборческие разногласия в Византийской Церкви в VIII и IX веках привели к ожесточенным спорам. В 726 году Лев III, император Византии, запретил опускаться на колени перед картинами или иконами, а в 730 году приказал вынести из церкви все предметы, за исключением крестов, и уничтожить их, для того чтобы ограничить власть монахов и противостоять обвинениям мусульман в идолопоклонстве. Это попытка начать духовное пробуждение среди мирян в Византийской Церкви вызвала в равной степени сопротивление со стороны мирян и со стороны монашеского духовенства. На Западе папа и даже император Карл Великий выступили в защиту видимых символов Божественной реальности. Вмешательство Запада в дела Церкви на Востоке увеличило антагонизм между двумя районами. Церковь на Западе продолжала использовать картины и статуи в поклонении, Церковь на Востоке, однако, в конечном счете отказалась от статуй, но продолжала использовать иконы, представлявшие обычно изображение Христа, которое должно было вызывать почитание, но не поклонение. Поклонения заслуживал один лишь Бог.

Народ Византии особенно отвергал попытку папы Николая I в середине IX века вмешаться в назначение патриарха Церкви на Востоке, хотя тому и были моральные обоснования. Попытки Николая не привели к успеху, но его вмешательство в дела, которые многие на Востоке считали своими собственными, лишь углубило плохие отношения между двумя Церквами.

2.2. Раскол 1054 года

Раскол 1054 года как бы подвел черту под разногласиями, которые были явно меньшего порядка. Михаил Керуларий, патриарх Константинопольский (1043–1059), осудил Церковь на Западе за использование в евхаристии опресноков. Опресноки вошли в практику Запада с IX века. Папа Лев IX послал кардинала Гумберта и двух других легатов в Византию, чтобы разрешить спор. Различия во взглядах становились все отчетливей, по мере того как продолжалось обсуждение. Шестнадцатого июля 1054 года римские легаты возложили на алтарь кафедрального собора святой Софии в Константинополе грамоту об отлучении патриарха и его последователей. Патриарх не собирался оставаться в долгу и на соборе предал анафеме папу Римского и его иерархию. Первый великий раскол христианства нарушил единство Церкви. С этого времени Римско-Католическая Церковь и Греческая православная Церковь шли своими путями 4 . Обоюдное отлучение продолжалось до 7 декабря 1965 года, когда оно было отменено Павлом VI и Афинагором).

2.3. Последствия раскола

Любое экуменическое движение проходило с большим трудом после тех горьких событий, которые разделили Восточную и Западную Церкви. Современное экуменическое движение направлено на объединение христианских церквей, однако оно не получает значительной помощи ни со стороны Римской католической Церкви, ни со стороны Греческой православной Церкви. Движение до недавнего времени было главным образом протестантским. Ни одна из этих двух Церквей не желает создания экуменической церкви, кроме как на своих собственных условиях, хотя Восточная Церковь проявила желание вступить в переговоры с протестантами о возобновлении единства.

Раскол отделил Церковь на Востоке от многих жизненно важных событий, которые привели к усилению Церкви на Западе. Возникновение городов, наций и среднего класса, эпоха Возрождения, Реформация миновали Церковь на Востоке, а Римская католическая Церковь испытала их влияние и набрала силу, с одной стороны, усвоив все полезное, а с другой — отвергнув то, что казалось Риму вредным.

Византийская Церковь, однако, занялась благовестнической работой в этот период. В 864 году в христианство были обращены болгары при царе Борисе (правившем с 852 по 889 год), которые приняли вероисповедание Константинополя. Кирилл и Мефодий обратили в христианство моравов (хотя моравы в конечном счете вошли в Римскую Церковь, а не в Константинопольскую). Гораздо большего успеха патриарх добился в христианизации Древней Руси. Княгиня Ольга в 965 году приняла христианство и смогла оказать влияние на своего внука Владимира (965–1015), так что и он примерно в 988 году принял христианство. Это событие ознаменовало начало триумфа византийского христианства в России. Россия наряду с большей частью Восточной и Центральной Европы следовала патриарху Константинопольскому. Были также обращены в христианство венгры.

* * *

Борьба с исламом в VII веке, потери людей и территорий, занятых мусульманами, в сочетании с двумя веками раздоров, вызванных использованием икон, привели к застою христианства на Востоке. До настоящего времени оно претерпело небольшие изменения в обряде, управлении и богословии и, следовательно, не оказало такого влияния на мир, как христианство на Западе, хотя в ранний период христианской истории оно шло впереди в формулировании богословской теории.

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