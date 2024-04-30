Коннер Кевин - Церковь в Новом Завете - Основание христианского учения
В Евангелии от Матфея 16: 15-20 и 18: 15-20 мы встречаемся с первым упоминанием «Церкви» в Новом Завете. В обоих случаях о Церкви говорит Сам Господь Иисус, Созидатель Церкви. Очень важно знать и понимать, что Бог говорит нашему поколению и каковы Божьи цели для Земли в наше поколение. Нам необходима библейская концепция, чтобы быть способными строить в соответствии с Божьими замыслами. Существуют очень важные вопросы, на которые у каждого служителя должны быть ясные ответы: Каково ваше видение? Каковы ваши цели? Что, по вашему мнению, является центральной истиной в Божьем сердце? Что является центром средоточия Божьей воли и Его замыслов? Ответы на эти жизненно важные вопросы определяют направление служения этого служителя, его проповедь и учения, его веру и духовную зрелость. 1. Служение Иеремии - Иеремия 1:9, 10 Писание показывает нам, что служение пророка Иеремии было двухгранным или проходило в две стадии. - Стадия первая - Иеремия должен был «искоренять и разорять, губить и разрушать». - Стадия вторая - затем Иеремия должен был «созидать и насаждать». Для описания задания обоих стадий используется архитектурная и сельскохозяйственная терминология. Поэтому мы говорим, что существуют различные концепции Церкви, которые необходимо «искоренять и разорять, губить и разрушать» прежде, чем Бог сможет «созидать и насаждать» Свои истины относительно Церкви. Великое потрясение В неразрывной связи со «служением Иеремии» Писание также показывает, что должно быть потрясено все, что может быть потрясено. Страны, правительства, философии, деноминации, культуры, народы, человеческие традиции, концепции и ценности будут потрясены и уже потрясаются как никогда ранее в истории человечества. - Земля должна быть потрясена (сокрушена)- Исаии 2:19-21. - Народ Израиля переживет великое потрясение - Иеремии 38: 19, 20. - Небеса должны быть потрясены -Аггея 2:6, 7. - Народы должны быть потрясены -Аггея 2:6, 7. - Должно быть потрясено все, что может быть потрясено - Евреям 12:26--29. Мы живем в такой отрезок истории человечества, когда многие концепции и человеческие традиции переживают великое потрясение, 5 искореняются и разоряются, погибают и разрушаются. Всему этому надлежит быть прежде, чем Бог сможет « ... созидать и насаждать». Единственной непоколебимой истиной является истина ЦЕРКВИ в ЦАРСТВЕ БОЖЬЕМ.
Кевин Коннер - Церковь в Новом Завете - 1 т.
Институт Развития Христианского Лидерства
Харьков: «СИМ», 2014-. Т 1: -2014. - 164 с.
ISBN 978-966-135-003-7
Кевин Коннер - Церковь в Новом Завете 1 т. - Содержание
- ГЛАВА 1. ОБЕТОВАНИЕ И ПРОРОЧЕСТВО
- ГЛАВА 2. В СООТВЕТСТВИИ С МОДЕЛЬЮ (МОДЕЛЬ И СЛАВА)
- ГЛАВА 3. ЧЕМ ЦЕРКОВЬ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ
- ГЛАВА 4. ЦЕРКОВЬ - ЭТО
- ГЛАВА 5. КАКОЙ ДОЛЖНА БЫТЬ ЦЕРКОВЬ
- ГЛАВА 6. ЦЕРКОВЬ И ЦАРСТВО
- ГЛАВА 7. ЦЕРКОВЬ В ВЕТХОМ ЗАВЕТЕ
- ГЛАВА 8. СИМВОЛЫ, ОБРАЗЫ И ИМЕНА ЦЕРКВИ
- ГЛАВА 9. ЦЕРКОВЬ - БОЖЬЕ ЗДАНИЕ
- ГЛАВА 10. КАМЕННОЕ ОСНОВАНИЕ
- ГЛАВА 11. ЦЕРКОВЬ В КНИГЕ ДЕЯНИЙ
- ГЛАВА 12. СЛУЖЕНИЯ АПОСТОЛА ПЕТРА И АПОСТОЛА ПАВЛА
- ГЛАВА 13. ЧЛЕНСТВО В ЦЕРКВИ В НОВОМ ЗАВЕТЕ
- ГЛАВА 14. ЦЕРКОВЬ В ПОСЛАНИЯХ
- ГЛАВА 15. РАЗЛИЧЕНИЕ ТЕЛА ХРИСТОВА
- ГЛАВА 16. УСТАНОВЛЕНИЯ (ТАИНСТВА) ЦЕРКВИ
- ГЛАВА 17. ЦЕЛЬ СУЩЕСТВОВАНИЯ ЦЕРКВИ
Во время первого излияния Святого Духа в день пятидесятницы 3 ООО душ были рождены в Божьем Царстве и прибавились к Церкви. Писание говорит нам, что эти новые обращённые «постоянно пребывали в учении Апостолов, в общении и преломлении хлеба и в молитвах» (Деян. 2:42). В день, когда все непреложные истины подвергаются нападкам и разрушаются в сердцах и умах нынешнего поколения, существует огромнейшая нужда в сохранении здравого учения, веры, «однажды преданной святым» (Иуд. 3). Мир и спокойствие царят в том ел учае, когда человек может указать на Божьи непреложные истины и провозгласить их, как они записаны в богодухновенном, непогрешимом и авторитетном Божьем слове, святой Библии. И вновь необходимо отметить, что не только мировые философии нападают на непреложные истины, но многие профессионалы в христианском мире атакуют, недооценивают или отказываются от всего учения, классифицируя его как «мёртвое», «ненужное» или «разделяющее» и тем самым возвращаясь к философскому евангелию, лишённому всякого библейского богословия. Кроме того, мы живём во времена, о которых Дух выразительно заявил: «В последние времена отступят некоторые от веры, внимая духам обольстителям и учениям бесовским» (1 Тим. 4:1). Следовательно, по-настоящему существует необходимость «подвизаться за веру, однажды преданную святым» (Иуд. 3).
Кевин Коннер - Основание христианского учения - 2 т.
Институт Развития Христианского Лидерства
Харьков: «СИМ», т. 2: -2014. -116 с.
ISBN 978-966-135-055-6
Кевин Коннер - Основание христианского учения - 2 т. - Содержание
- Глава 1. Учение о Святом Духе
- Глава 2. Учение об ангелах
- Глава 3. Учение о сатане и демонология
- Глава 4. Учение о человеке
Учение о грехе известно под названием хамартиология, происходящим от двух греческих слов: «hamartia» означает «грех» и «logos» - «слово» или «речь». Таким образом, хамартиология - это библейское учение о грехе, его происхождении, определении, выражение и кульминации. В теории происхождения греха существуют некоторые вопросы, на которые человек, ограниченный по своей сути, не может ответить. Слово Божье к Израилю во Второзаконии 29:29 было: «Сокрытое принадлежит Господу, Богу нашему, а открытое нам и сынам нашим до века, чтобы мы исполняли все слова закона сего». Человек должен довольствоваться мерой истины об учении о грехе, которая открыта в Писании, и не пытаться выйти за её пределы, зная, что Бог ответит на вопросы в определённое Им время.
Кевин Коннер - Основание христианского учения - 3 т.
Институт Развития Христианского лидерства
Харьков: «СИМ», 2014-. т. 3: -2014. - 252 с.
ISBN 978-966-135-061-7
Кевин Коннер - Основание христианского учения - 3 т. - Содержание
- Глава 1. Учение о грехе
- Глава 2. Учение о Христе
- Глава 3. Учение об искуплении
- Глава 4. Вечность
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