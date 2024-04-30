Коннер Кевин - Церковь в Новом Завете - Основание христианского учения

В Евангелии от Матфея 16: 15-20 и 18: 15-20 мы встречаемся с первым упоминанием «Церкви» в Новом Завете. В обоих случаях о Церкви говорит Сам Господь Иисус, Созидатель Церкви. Очень важно знать и понимать, что Бог говорит нашему поколению и каковы Божьи цели для Земли в наше поколение. Нам необходима библейская концепция, чтобы быть способными строить в соответствии с Божьими замыслами. Существуют очень важные вопросы, на которые у каждого служителя должны быть ясные ответы: Каково ваше видение? Каковы ваши цели? Что, по вашему мнению, является центральной истиной в Божьем сердце? Что является центром средоточия Божьей воли и Его замыслов? Ответы на эти жизненно важные вопросы определяют направление служения этого служителя, его проповедь и учения, его веру и духовную зрелость. 1. Служение Иеремии - Иеремия 1:9, 10 Писание показывает нам, что служение пророка Иеремии было двухгранным или проходило в две стадии. - Стадия первая - Иеремия должен был «искоренять и разорять, губить и разрушать». - Стадия вторая - затем Иеремия должен был «созидать и насаждать». Для описания задания обоих стадий используется архитектурная и сельскохозяйственная терминология. Поэтому мы говорим, что существуют различные концепции Церкви, которые необходимо «искоренять и разорять, губить и разрушать» прежде, чем Бог сможет «созидать и насаждать» Свои истины относительно Церкви. Великое потрясение В неразрывной связи со «служением Иеремии» Писание также показывает, что должно быть потрясено все, что может быть потрясено. Страны, правительства, философии, деноминации, культуры, народы, человеческие традиции, концепции и ценности будут потрясены и уже потрясаются как никогда ранее в истории человечества. - Земля должна быть потрясена (сокрушена)- Исаии 2:19-21. - Народ Израиля переживет великое потрясение - Иеремии 38: 19, 20. - Небеса должны быть потрясены -Аггея 2:6, 7. - Народы должны быть потрясены -Аггея 2:6, 7. - Должно быть потрясено все, что может быть потрясено - Евреям 12:26--29. Мы живем в такой отрезок истории человечества, когда многие концепции и человеческие традиции переживают великое потрясение, 5 искореняются и разоряются, погибают и разрушаются. Всему этому надлежит быть прежде, чем Бог сможет « ... созидать и насаждать». Единственной непоколебимой истиной является истина ЦЕРКВИ в ЦАРСТВЕ БОЖЬЕМ.

Кевин Коннер - Церковь в Новом Завете - 1 т.

Институт Развития Христианского Лидерства

Харьков: «СИМ», 2014-. Т 1: -2014. - 164 с.

ISBN 978-966-135-003-7

Кевин Коннер - Церковь в Новом Завете 1 т. - Содержание

ГЛАВА 1. ОБЕТОВАНИЕ И ПРОРОЧЕСТВО

ГЛАВА 2. В СООТВЕТСТВИИ С МОДЕЛЬЮ (МОДЕЛЬ И СЛАВА)

ГЛАВА 3. ЧЕМ ЦЕРКОВЬ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ

ГЛАВА 4. ЦЕРКОВЬ - ЭТО

ГЛАВА 5. КАКОЙ ДОЛЖНА БЫТЬ ЦЕРКОВЬ

ГЛАВА 6. ЦЕРКОВЬ И ЦАРСТВО

ГЛАВА 7. ЦЕРКОВЬ В ВЕТХОМ ЗАВЕТЕ

ГЛАВА 8. СИМВОЛЫ, ОБРАЗЫ И ИМЕНА ЦЕРКВИ

ГЛАВА 9. ЦЕРКОВЬ - БОЖЬЕ ЗДАНИЕ

ГЛАВА 10. КАМЕННОЕ ОСНОВАНИЕ

ГЛАВА 11. ЦЕРКОВЬ В КНИГЕ ДЕЯНИЙ

ГЛАВА 12. СЛУЖЕНИЯ АПОСТОЛА ПЕТРА И АПОСТОЛА ПАВЛА

ГЛАВА 13. ЧЛЕНСТВО В ЦЕРКВИ В НОВОМ ЗАВЕТЕ

ГЛАВА 14. ЦЕРКОВЬ В ПОСЛАНИЯХ

ГЛАВА 15. РАЗЛИЧЕНИЕ ТЕЛА ХРИСТОВА

ГЛАВА 16. УСТАНОВЛЕНИЯ (ТАИНСТВА) ЦЕРКВИ

ГЛАВА 17. ЦЕЛЬ СУЩЕСТВОВАНИЯ ЦЕРКВИ