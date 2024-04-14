Кильдяшов - Флоренский - Нельзя жить без Бога
Этот случай, когда трёхлетний Павля, влекомый любопытством, убежал со двора и, увидев «чудовище», потрясённый примчался домой, стал для Флоренских настоящим происшествием. Это была семья, где всегда царили покой и умиротворение, где избегали излишней эмоциональности, никогда не говорили на повышенных тонах, не закатывали скандалов. Родители созидали семью как «тихую пристань», чтобы уберечься от бурь и штормов «житейского моря».
Флоренским было чуждо всё напускное, делаемое ради внешнего лоска, выгоды или тщеславия. В семью никогда не допускались те, кто мог нарушить её благоденствие, притом что дом всегда был полон людьми: братья и сёстры, коих у Павла было шестеро, многочисленные тётушки и дядья, кузены и кузины. Семья, как раскидистая зелёная ветвь, переплеталась в ближнем и дальнем родстве с другими ветвями своего поколения. Но при этом не знала корней могучего родового древа. В зрелости Флоренский с тоской осознавал, что и мать, и отец «выпали из своих родов», выпустили из рук «нить живого предания». Причины тому самые разные – житейские, идейные, фатальные. Вот некоторые из них.
Дед Флоренского – Андрей Иванович Флоренский – рано овдовел и, оставшись с четырьмя детьми на руках, вскоре женился вновь. Мачеха же стала для пасынка – отца Флоренского – суровой «мачехой из сказок», отчего тот рано покинул отцовский дом.
Мать Павла Флоренского Ольга Павловна – представительница старинного армянского рода Сапаровых – втайне от отца уехала из Тифлиса на учёбу в Петербург, где познакомилась с будущим мужем. Выбор дочери отец, опасаясь межнационального брака, не одобрил, и зять с тестем, который умер вскоре после женитьбы дочери, так ни разу и не встретились. Но именно в честь отца Ольга Павловна дала имя своему первенцу.
По мужской линии в роду Флоренских в нескольких поколениях никто не заставал дедов, мужчины из-за различных болезней умирали рано. Не дожили до внуков ни прадед, ни дед, ни отец Флоренского. Это, безусловно, истончало родовую нить. Роковая тенденция прекратилась на самом Флоренском: он был беспредельно счастлив, когда узнал о появлении на свет Павлуши – своего первого внука.
Михаил Кильдяшов - Флоренский. Нельзя жить без Бога!
© Издательство АО «Молодая гвардия», 2023
ISBN 978-5-235-04765-5
Михаил Кильдяшов - Флоренский. Нельзя жить без Бога! - Содержание
Вертикаль рода
Исходное зерно
Павел! Павел!
Москва отзывчива
Роман с математикой
Расчистка души
Ты священным огнём меня разом увлёк
Золотое сердце
Большая келья преподобного Сергия
Голубиная кротость
Чёрное крыло
Церковь – не партия
Борьба превыше братства
Единственный друг
Вдвоём мы – сила
Живая догматика
Вопль крови
Надеть вериги
Всегда был символистом
Вечная лазурь
Папочка!
Таран
Тихий бунт
Гармоничный человек
Серёжу поглядеть хочется
Афины и Иерусалим
Первенчик васенька
Приют милосердия
Поставить журнал живо
Столп всего русского
Над лестницей учёных степеней
Тернистый и благодатный «путь»
Московская церковная дружба
Христолюбивое воинство
Семейное гнездо
Прославит имя Божие во всём народе
Февраль и октябрь
Неполированный гений
Быть с эпохой
Лавра – это мы
Открытие мощей
Подвиг спасения
Высшее требование искусства
Производственный мистик
Портрет вечности
Между Соловками и Парижем
Сотворение материи
Был в ссылке, вернулся на каторгу
Пока несём свои кресты
Охотник за льдами
Таинственный остров
Иного бытия начало
Моли Бога о нас
Молитва Священномученику Павлу (Флоренскому)
Краткая летопись жизни и творчества Павла Александровича Флоренского
Краткая библиография
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