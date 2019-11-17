Кэрен Кингсбери - Верность навеки-1 - В ожидании утра

Кингсбери - В ожидании утра
СЕРИЯ «ВЕРНОСТЬ НАВЕКИ»
- В ожидании утра
- Минутная слабость
- На полпути к вечности
От автора. Писать о губительных последствиях вождения в нетрезвом виде было тяжело эмоционально, и я не могла приступить к написанию книги, не познакомивших со свидетельствами людей, пострадавших в подобных случаях.Чтобы познать мрак отчаяния и опустошения в душах жертв, я прочитала множество историй о трагических и бессмысленных утратах. Я тщательно ознакомилась с известным сайтом «Матери против пьяных водителей», и часто во время этих исследований слезы застилали мне глаза.
***
Спасибо моей дорогой подруге Джули Кремер. Однажды, почти десять лет назад, мужу Джули позвонила их дочь. Машина ее друзей сломалась. Муж Джули не колебался и тут же отправился к ним на помощь. Когда он вышел на дорогу, его сбил пьяный водитель. Он погиб, и Джули с двумя детьми-подростками остались одни.
Я не знала мужа Джули, но меня глубоко тронуло то, что она сумела простить виновника. Я никогда не забуду этого. Джули принесла человеку, который убил ее мужа, Библию и продолжала думать о Господе. Спасибо тебе, Джули, за то, что ты научила меня прощать... и дала повод написать «В ожидании утра». Волнуется во мне внутренность, сердце мое перевернулось во мне.
Кэрен Кингсбери - Верность навеки - Книга первая - В ожидании утра
«БИБЛИЯ ДЛЯ ВСЕХ»
Санкт-Петербург
2013 г. - 352 с.
Кэрен Кингсбери - Верность навеки - Книга первая - В ожидании утра - Плач Иеремии 1:20
Воскресенье, вечер.
Они опаздывали, и это ее беспокоило.
Она придумывала себе правдоподобные объяснения — все, какие только были возможны: они остановились поесть мороженого, забыли что-то в лагере, выехали позже обычного.
Но все равно Ханне Райан было тревожно. На ум приходили ужасные образы и трагические возможности, и она отчаянно старалась прогнать их из сознания.
Погода была свежей, поэтому она выключила кондиционеры и открыла окна во всех концах дома. Внутрь проник аромат жасмина, который приятно смешался с резким запахом сосновой хвои и теплым — от только что приготовленного шоколадного печенья.
Шли минуты. Ханна сложила две стопки белья, снова расправила клетчатые покрывала на постелях девочек, в третий раз протерла стол на кухне. Решительно борясь со страхом, просыпающимся внутри, она выжала розовую потрепанную губку и повесила ее у стены, выложенной плиткой. Так будет больше воздуха и меньше сырости. Она выложила печенье на красивое стеклянное блюдо, разместила рядом салфетки в цветочек и снова пересмотрела планы на обед.
В доме было слишком тихо.
Хвалебная музыка. Вот что ей было нужно. Она порылась в компакт-дисках и нашла диск Дэвида Джеремии. То, что нужно. Дэвид Джеремия подойдет. Успокаивает. Подбадривает. Утешительные песни, которые помогут убить время и сделать ожидание более терпимым.
Ханна ненавидела, когда они опаздывали. Всегда. Ее самые родные и близкие уехали на три дня, и она скучала по ним, даже по тому шуму, беспокойству и беспорядку, который они творили.
Вот и вся проблема... Она просто ужасно соскучилась.
Голос Дэвида Джеремии наполнил дом; он пел о том, как придет Господь и как ему хочется увидеть это. Она пошла из гостиной обратно на кухню. «Давайте же, ребята! Возвращайтесь домой».
Она посмотрела в окно, желая, чтобы они вернулись; чтобы темно-синий «форд-эксплорер» показался из-за угла, медленно въехал на дорожку, чтобы послышались девчоночьи смех и болтовня. Она хотела, чтобы ее семья вернулась туда, где должна быть.
Но «эксплорера» не было видно; никакого движения, кроме легкого колыхания веток старых вязов, которые росли вокруг двора.
Ханна Райан вздохнула и вновь стала думать, что же могло случиться. Как и все матери, она сочувствовала чужим трагедиям. В конце концов, у нее были две юные дочери, и ей не раз приходилось узнавать факты, которые задевали за живое. Однажды она читала про подростка, который по глупости стоял в открытом кузове грузовика, а тот резко тронулся с места. Несчастный мальчишка не удержался на ногах, выпал на дорогу и разбил себе голову; смерть наступила мгновенно. В другой раз она читала, как подросток, страдавший от навязчивой идеи, подкрался к одной девушке и застрелил в воротах ее дома.
Когда дочки Ханны были маленькими, она обращала внимание на другие трагедии, о которых рассказывали газеты. Ребенок в Сан-Диего засунул в рот пуговицу матери и задохнулся, пока та разговаривала по телефону. Малыш вышел со двора через заднюю калитку, а через несколько часов его нашли на дне соседского бассейна.
Это всегда случалось одинаково. Ханна внимательно читала статью, вникая в каждое слово, а потом на мгновение представляла, что подобное случилось с ее детьми. Лучше не подумать об этом, считала она. Представить себе все, чтобы, оказавшись вдруг той несчастной матерью из утренних новостей, быть к этому готовой. Конечно, сначала будет шок, но обычно Ханна отметала прочь такую подробность. Как можно справиться с ужасным известием? Это было трудно даже представить себе.
Но потом будут похороны, утешающие друзья, жизнь продолжится. Когда человек покидает тело, он оказывается с Господом; разве не так все говорят? Ханна знала это, ведь она была верующей.
Нет, она не останется без надежды, какая бы ни случилась трагедия.
Конечно, такие мысли обычно мелькали в сознании Ханны в то мгновение, когда она, свернув газету, отправляла ее в мусорную корзину. Нездоровые мысли, она это знала. Но, будучи матерью, невозможно игнорировать факт, что где-то в мире другие матери вынуждены бывают столкнуться с трагедией.
Другие матери.
В этом-то и дело. Когда Ханна переставала вслушиваться в новости и мысленно оглядывала свое окружение, она успокаивала себя, что эти трагедии всегда случались с «другими». Они не происходили с ее знакомыми — и, конечно же, не произойдут с ней.
Она помолилась, как всегда делала после таких мыслей, благодаря Бога за то, что у нее есть такой верный и красивый муж, которого она очень любит, и две прекрасные верующие дочери, которым скоро исполнится шестнадцать; они будут ходить на танцы, закончат школу и поступят в колледж. Ханна жалела тех, кто столкнулся с непоправимой утратой, но в то же время она постоянно благодарила Бога за то, что она минует их семью.
Благодарю!