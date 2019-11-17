Кэрен Кингсбери - Верность навеки-1 - В ожидании утра

Я не знала мужа Джули, но меня глубоко тронуло то, что она сумела простить виновника. Я никогда не забуду этого.

Я не знала мужа Джули, но меня глубоко тронуло то, что она сумела простить виновника. Я никогда не забуду этого. Джули принесла человеку, который убил ее мужа, Библию и продолжала думать о Господе. Спасибо тебе, Джули, за то, что ты научила меня прощать... и дала повод написать «В ожидании утра». Волнуется во мне внутренность, сердце мое перевернулось во мне.

Спасибо моей дорогой подруге Джули Кремер. Однажды, почти десять лет назад, мужу Джули позвонила их дочь.

Спасибо моей дорогой подруге Джули Кремер. Однажды, почти десять лет назад, мужу Джули позвонила их дочь. Машина ее друзей сломалась. Муж Джули не колебался и тут же отправился к ним на помощь. Когда он вышел на дорогу, его сбил пьяный водитель. Он погиб, и Джули с двумя детьми-подростками остались одни.

От автора. Писать о губительных последствиях вождения в нетрезвом виде было тяжело эмоционально, и я не могла приступить к написанию книги, не познакомивших со свидетельствами людей, пострадавших в подобных случаях.Чтобы познать мрак отчаяния и опустошения в душах жертв, я прочитала множество историй о трагических и бессмысленных утратах. Я тщательно ознакомилась с известным сайтом «Матери против пьяных водителей», и часто во время этих исследований слезы застилали мне глаза.

«БИБЛИЯ ДЛЯ ВСЕХ»

Воскресенье, вечер.

Они опаздывали, и это ее беспокоило.

Она придумывала себе правдоподобные объяснения — все, какие только были возможны: они остановились поесть мороженого, забыли что-то в лагере, выехали позже обычного.

Но все равно Ханне Райан было тревожно. На ум приходили ужасные образы и трагические возможности, и она отчаянно старалась прогнать их из сознания.

Погода была свежей, поэтому она выключила кондиционеры и открыла окна во всех концах дома. Внутрь проник аромат жасмина, который приятно смешался с резким запахом сосновой хвои и теплым — от только что приготовленного шоколадного печенья.

Шли минуты. Ханна сложила две стопки белья, снова расправила клетчатые покрывала на постелях девочек, в третий раз протерла стол на кухне. Решительно борясь со страхом, просыпающимся внутри, она выжала розовую потрепанную губку и повесила ее у стены, выложенной плиткой. Так будет больше воздуха и меньше сырости. Она выложила печенье на красивое стеклянное блюдо, разместила рядом салфетки в цветочек и снова пересмотрела планы на обед.

В доме было слишком тихо.

Хвалебная музыка. Вот что ей было нужно. Она порылась в компакт-дисках и нашла диск Дэвида Джеремии. То, что нужно. Дэвид Джеремия подойдет. Успокаивает. Подбадривает. Утешительные песни, которые помогут убить время и сделать ожидание более терпимым.

Ханна ненавидела, когда они опаздывали. Всегда. Ее самые родные и близкие уехали на три дня, и она скучала по ним, даже по тому шуму, беспокойству и беспорядку, который они творили.

Вот и вся проблема... Она просто ужасно соскучилась.

Голос Дэвида Джеремии наполнил дом; он пел о том, как придет Господь и как ему хочется увидеть это. Она пошла из гостиной обратно на кухню. «Давайте же, ребята! Возвращайтесь домой».

Она посмотрела в окно, желая, чтобы они вернулись; чтобы темно-синий «форд-эксплорер» показался из-за угла, медленно въехал на дорожку, чтобы послышались девчоночьи смех и болтовня. Она хотела, чтобы ее семья вернулась туда, где должна быть.

Но «эксплорера» не было видно; никакого движения, кроме легкого колыхания веток старых вязов, которые росли вокруг двора.

Ханна Райан вздохнула и вновь стала думать, что же могло случиться. Как и все матери, она сочувствовала чужим трагедиям. В конце концов, у нее были две юные дочери, и ей не раз приходилось узнавать факты, которые задевали за живое. Однажды она читала про подростка, который по глупости стоял в открытом кузове грузовика, а тот резко тронулся с места. Несчастный мальчишка не удержался на ногах, выпал на дорогу и разбил себе голову; смерть наступила мгновенно. В другой раз она читала, как подросток, страдавший от навязчивой идеи, подкрался к одной девушке и застрелил в воротах ее дома.

Когда дочки Ханны были маленькими, она обращала внимание на другие трагедии, о которых рассказывали газеты. Ребенок в Сан-Диего засунул в рот пуговицу матери и задохнулся, пока та разговаривала по телефону. Малыш вышел со двора через заднюю калитку, а через несколько часов его нашли на дне соседского бассейна.

Это всегда случалось одинаково. Ханна внимательно читала статью, вникая в каждое слово, а потом на мгновение представляла, что подобное случилось с ее детьми. Лучше не подумать об этом, считала она. Представить себе все, чтобы, оказавшись вдруг той несчастной матерью из утренних новостей, быть к этому готовой. Конечно, сначала будет шок, но обычно Ханна отметала прочь такую подробность. Как можно справиться с ужасным известием? Это было трудно даже представить себе.

Но потом будут похороны, утешающие друзья, жизнь продолжится. Когда человек покидает тело, он оказывается с Господом; разве не так все говорят? Ханна знала это, ведь она была верующей.

Нет, она не останется без надежды, какая бы ни случилась трагедия.

Конечно, такие мысли обычно мелькали в сознании Ханны в то мгновение, когда она, свернув газету, отправляла ее в мусорную корзину. Нездоровые мысли, она это знала. Но, будучи матерью, невозможно игнорировать факт, что где-то в мире другие матери вынуждены бывают столкнуться с трагедией.

Другие матери.

В этом-то и дело. Когда Ханна переставала вслушиваться в новости и мысленно оглядывала свое окружение, она успокаивала себя, что эти трагедии всегда случались с «други ми». Они не происходили с ее знакомыми — и, конечно же, не произойдут с ней.