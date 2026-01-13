Стив Киннард - Получая максимум из Библии

Новообращенный ли вы христианин, христианин со стажем или еще не обращенный, но стремящийся к тому, чтобы строить отношения с Богом, глубокое изучение Библии — ключ к тому, чтобы приблизиться к Нему и оставаться рядом с Ним. Если у вас пока нет отношений с Богом и вы только начинаете узнавать о Нем больше, читайте Библию и позвольте ей наставлять вас. Если вы уже являетесь частью церкви и хотите расти как ученик, то погружение в Писание и есть процесс духовного взросления. Если вы христианин уже давно и стремитесь вернуть былую страсть и остроту, что была вначале, Слово Бога поможет вам. Скажу прямо: постоянное употребление Божьего Слова необходимо для духовного роста. Если у нас нет глубокого и осмысленного изучения Библии, то мы обречены на духовную слабость.

Первый ключ к успешному изучению Библии, которое изменит вашу жизнь, — умение ценить удивительный подарок, который Бог преподнес вам, дав Свое Слово. Будьте благодарны за то, что у вас под рукой живое слово Божье. Я обошел свой дом и подсчитал: шестьдесят три экземпляра Библии. На еврейском, греческом, русском, хинди, испанском, латинском и самарянском1. Детские Библии, поэтические, Новый Завет, Ветхий Завет, с мелким и крупным шрифтом, компьютерные версии, в матерчатом и кожаном переплетах, на DVD, CD, MP3 и всякие промежуточные варианты. Несколько переводов: Американское исправленное издание, Новое исправленное издание, Новая международная версия, Библия короля Иакова, новое издание Библии короля Иакова, версия на ватных дисках, иерусалимское издание, Американское стандартное издание, Новое американское стандартное издание, песенное издание, Послание, ТаНаХ (еврейская Библия), издание «Живые пророчества», мессианское еврейское издание и многие другие. Лично я не мог бы выбросить Библию. Чем более она изношена и исписана, тем более она ценна для меня.

Насколько вы цените Библию? Если сложно ответить, тогда задайте себе несколько простых вопросов: «Как часто я читаю Библию? Знаю ли я, как ориентироваться в Библии? Подчеркиваю ли я что-то во время моего личного изучения Библии? Было ли такое погружение в Слово Бога, которое изменило мою жизнь?». Нам нужно ценить Библию. Большинство реставрационных церквей не считают святынями многие вещи. И, хотя в основном религиозные группы признают крещение таинством и придерживаются множества традиций, связанных с ним, мы крестим людей в любом месте в любое время: в баптистериях, фонтанах, корытах, бассейнах, реках, озерах, океанах, ваннах и джакузи. Все они подходят. Место и время не важны. Каждый человек просто должен понимать, что происходит, когда он крестится. У нас нет каких-либо «Святых Граалей» в церкви. И это прекрасно. И, если бы мы приняли что-либо в качестве священного предмета, я полагаю, то были бы наши Библии. Мы должны относиться к Слову Бога с почтением, уважением и трепетом.

Стив Киннард - Получая максимум из Библии

Пер. с англ.: Издатель ИП Михеев В. В., 2025, 304 с.

ІSBN: 978-5-605362 5-1-7

Стив Киннард - Получая максимум из Библии - Содержание

Посвящение

ПРЕДИСЛОВИЕ

Наша Священная Библия

ЧАСТЬ 1. Книга книг

1. Все для жизни и благочестия

ЧАСТЬ 2. Основные принципы эффективного изучения

2. Ваше отношение — это ключ

3. Правильное обращение со Словом истины

4. Подготовка и планирование

5. Перевод. Введение

ЧАСТЬ 3. Духовное чтение Библии

6. Духовное чтение Библии — что это такое?

7. Как читать Библию духовно

ЧАСТЬ 4. Копать глубже

8. Принципы библейской интерпретации

9. Пророчества и притчи

ЧАСТЬ 5. Писание и история

10. Период Ветхого Завета

11. Межзаветный период

12. Времена Нового Завета

13. Евангелия и Деяния

14. Служение и письма Павла

15. Соборные послания, Послание к Евреям и Откровение

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1. Вдохновение и канонизация

Приложение 2. Переводы Библии на русский язык

Концевые сноски