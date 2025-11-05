Ця книга — ваш набір інструментів для психологічного відновлення і здоров’я. Я наповнила її простими інструментами для вирішення складних завдань. Так, саме складних, бо немає простих завдань, коли ми говоримо про «ремонт» такого складного механізму, як людський мозок, тіло, психіка. Із чим би ви не стикнулися — зі стресом, занепокоєнням, депресією, страхом, невпевненістю, самокритикою чи горем, — ви знайдете ідеї, як розібратися у своїх почуттях, як по-новому поглянути на ситуацію, та стратегії, що допоможуть вам впоратися із ситуацією. Ви знайдете все, що вам треба, аби почуватися спокійнішим, сильнішим і витривалішим, незалежно від того, що життя ставить на вашому шляху.

Важливий аспект

У цій книжці є рекомендації щодо самодопомоги та стосовно того, як допомагати іншим. Увага! Ця книжка — не робить вас психологом або лікарем, це — рекомендації для практичної допомоги. Якщо ви стикаєтеся з проблемами, що мають хронічний характер і значуще впливають на більшість сфер вашого життя, — зверніться по професійну допомогу. Деякі стани потребують серйозного лікування, і самолікування може принести більше шкоди, ніж користі. Наша психіка — тонко влаштований механізм, ставтеся до нього дбайливо.

За свій багаторічний досвід професійної психологічної допомоги іншим я побачила і зрозуміла дві речі, які хоче кожна людина, що сидить переді мною в кабінеті Перша — «нехай стане легше просто зараз» і друга — «дайте мені якийсь інструмент, який можу взяти додому і почати використовувати, щоб полегшити свій стан». З цієї причини ця книга не про те, як зануритися у своє дитинство і з’ясувати, як або чому ви прийшли до боротьби, — для цього є інші добрі книжки. Цей посібник для оперативної самодопомоги, він демонструє інструменти, які одразу полегшать стан і які можна використати знову і знову. Відповіді на запитання «чому так склалося в моєму житті?» або «чому я завжди так реагую?» потребують більше часу і більше роботи, ніж прочитання однієї книжки. Але ви зможете набагато ефективніше вирішувати будь-які свої завдання і питання з минулого, сьогодення і майбутнього, перебуваючи у стабільному стані. У цій книзі я даю саме такі інструменти для: стабілізації стану, приведення себе «до тями», здатності підвестися і рухатися далі. Тож, давайте стабілізуватися і відновлюватися, використовуючи запропоновані в цьому посібнику інструменти.

Ще одна важлива річ. Наприкінці книги ви знайдете Додаток «Допомога за межею», де я ділюсь власним свідоцтвом того, у що вірю і як це працює в моєму житті. Я буду вдячна, якщо ви прочитаєте цей Додаток і поміркуєте над його змістом і смислом. Це буде ваш вибір, як і все інше, що ми вибираємо, розуміючи або сподіваючись на певні позитивні наслідки.

Юлія Кірк - Як знайти те, що втратив? - Як допомогти собі та допомагати іншим

Одеса: Бондаренко М. О., 2023. - 190 с.

ISBN 978-617-8327-25-5

Юлія Кірк - Як знайти те, що втратив? - Як допомогти собі та допомагати іншим - Зміст

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Про підхід

Розділ 1. «До» і «Після»

ЧАСТИНА 1. РОЗУМІТИ СЕБЕ І ДОПОМАГАТИ СОБІ

Розділ 2. Необхідний початок

Розділ 3. Розуміння базових емоцій

Розділ 4. Управління базовими емоціями

Розділ 5. Усе з голови

Розділ 6. Стрес-менеджмент

Розділ 7. Про вигоряння

Розділ 8. Психологічна травма

Розділ 9. Тривожність

Розділ 10. Депресія

Розділ 11. Превенція та зміцнення

ЧАСТИНА 2. РОЗУМІТИ ІНШОГО І ДОПОМАГАТИ ІНШОМУ

Розділ 12. Розуміння та підтримка

Розділ 13. Важкі розмови

ДОДАТОК. ДОПОМОГА ЗА МЕЖЕЮ. На завершення