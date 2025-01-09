Мы привыкли верить в миф о «человеке, который сделал себя сам». Однако нейробиология и психология говорят об обратном: наш мозг напрямую зависит от того, с кем мы взаимодействуем. Генри Клауд выделяет четыре типа отношений (четыре «уровня связи»), в которых мы можем находиться. Только один из них ведет к росту, в то время как остальные три истощают нас или держат в застое. Книга учит осознанно выбирать людей, которые станут для вас «внешним топливом», и объясняет, как строить отношения, дающие энергию для великих свершений.

Генри Клауд – Сила других – Окружение определяет нас

М.: Эксмо, 2018. – 224 с.

ISBN: 978-5-04-089133-7

Генри Клауд – Сила других – Содержание