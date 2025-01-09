Клауд - Сила других
Мы привыкли верить в миф о «человеке, который сделал себя сам». Однако нейробиология и психология говорят об обратном: наш мозг напрямую зависит от того, с кем мы взаимодействуем. Генри Клауд выделяет четыре типа отношений (четыре «уровня связи»), в которых мы можем находиться. Только один из них ведет к росту, в то время как остальные три истощают нас или держат в застое. Книга учит осознанно выбирать людей, которые станут для вас «внешним топливом», и объясняет, как строить отношения, дающие энергию для великих свершений.
Генри Клауд – Сила других – Окружение определяет нас
М.: Эксмо, 2018. – 224 с.
ISBN: 978-5-04-089133-7
Генри Клауд – Сила других – Содержание
Глава I. ПРАВДА, КОТОРОЙ ПРЕНЕБРЕГАЮТ
Глава II. НАУКА СВЯЗИ
Глава III. ЧЕТЫРЕ УЧАСТКА СВЯЗИ
Глава IV. ОТПРАВИТЬСЯ НА ЧЕТВЕРТЫЙ УЧАСТОК
Глава V. ТОПЛИВО ДЛЯ ВЫСОКИХ РЕЗУЛЬТАТОВ
Глава VI. СВОБОДА И КОНТРОЛЬ
Глава VII. СВОБОДА ПОДРАЗУМЕВАЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Глава VIII. РАЗЖАТЬ ЗУБЫ ЗВЕРЯ
Глава IX. ПРАВИЛЬНЫЙ ТОЛЧОК
Глава X. УСВОИТЬ: ПЕРЕНЕСТИ СНАРУЖИ ВНУТРЬ
Глава XI. БЕРМУДСКИЙ ТРЕУГОЛЬНИК ОТНОШЕНИЙ
Глава XII. ДОВЕРИЕ
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