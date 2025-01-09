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Клауд - Сила других

Клауд - Сила других
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Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Pastoral Care Counseling, Psychology Psychotherapy

Мы привыкли верить в миф о «человеке, который сделал себя сам». Однако нейробиология и психология говорят об обратном: наш мозг напрямую зависит от того, с кем мы взаимодействуем. Генри Клауд выделяет четыре типа отношений (четыре «уровня связи»), в которых мы можем находиться. Только один из них ведет к росту, в то время как остальные три истощают нас или держат в застое. Книга учит осознанно выбирать людей, которые станут для вас «внешним топливом», и объясняет, как строить отношения, дающие энергию для великих свершений.

Генри Клауд – Сила других – Окружение определяет нас

М.: Эксмо, 2018. – 224 с.

ISBN: 978-5-04-089133-7

Генри Клауд – Сила других – Содержание

  • Глава I. ПРАВДА, КОТОРОЙ ПРЕНЕБРЕГАЮТ

  • Глава II. НАУКА СВЯЗИ

  • Глава III. ЧЕТЫРЕ УЧАСТКА СВЯЗИ

  • Глава IV. ОТПРАВИТЬСЯ НА ЧЕТВЕРТЫЙ УЧАСТОК

  • Глава V. ТОПЛИВО ДЛЯ ВЫСОКИХ РЕЗУЛЬТАТОВ

  • Глава VI. СВОБОДА И КОНТРОЛЬ

  • Глава VII. СВОБОДА ПОДРАЗУМЕВАЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

  • Глава VIII. РАЗЖАТЬ ЗУБЫ ЗВЕРЯ

  • Глава IX. ПРАВИЛЬНЫЙ ТОЛЧОК

  • Глава X. УСВОИТЬ: ПЕРЕНЕСТИ СНАРУЖИ ВНУТРЬ

  • Глава XI. БЕРМУДСКИЙ ТРЕУГОЛЬНИК ОТНОШЕНИЙ

  • Глава XII. ДОВЕРИЕ

Views 289
Rating 5.0 / 5
Added 09.01.2025
Author brat lexmak
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