Клайн - Фей - Воспитание детей с любовью и логикой

Клайн - Воспитание детей с любовью и логикой
Книга Фостера Клайна и Джима Фея «Воспитание детей с любовью и логикой» является одним из самых известных практических руководств в области педагогики и семейной психологии. Авторы ставят задачу предложить родителям альтернативу двум неэффективным крайностям: авторитарному подавлению и попустительскому воспитанию «родителей-вертолетов», которые стремятся оградить детей от любых трудностей. Основная идея произведения заключается в том, что истинная ответственность воспитывается только тогда, когда ребенку позволяют сталкиваться с последствиями своих решений в условиях родительской эмпатии, превращая ошибки в ценный жизненный опыт.
Содержательная часть книги детально описывает методику «Любви и логики», где «любовь» означает поддержку и сочувствие вместо гнева, а «логика» — естественные последствия поступков ребенка. Авторы предлагают родителям перестать читать нотации и начать давать детям право выбора в безопасных пределах, чтобы они учились думать самостоятельно. В книге разбираются конкретные техники: как эффективно устанавливать границы, как заменять наказания логическими последствиями и как сохранять спокойствие в конфликтных ситуациях. Особое внимание уделяется тому, чтобы родители перестали «спасать» детей от их собственных проблем (например, забытого домашнего задания), позволяя им усвоить урок на малых ставках в детстве, чтобы избежать катастрофических ошибок во взрослой жизни.
Текст написан в очень практичном, живом стиле с обилием диалогов, примеров и готовых фраз-подсказок для родителей. Клайн и Фей мастерски показывают, как переложить ответственность за поведение на плечи самого ребенка, сохраняя при этом теплые и доверительные отношения в семье. Работа служит незаменимым инструментом для тех, кто хочет вырастить самостоятельных, уверенных в себе личностей, способных принимать взвешенные решения. Это чтение помогает родителям вернуть радость в воспитание, заменяя ежедневную борьбу за власть спокойным наставничеством и взаимным уважением.
Фостер В.Клайн, Джим Фей - Воспитание детей с любовью и логикой - Как воспитать ответственность в своих детях
К.: «Рука Допомоги», «София», — 2013 — 258 с.
ISBN 978-966-2374-42-1
Фостер В.Клайн, Джим Фей - Воспитание детей с любовью и логикой - Содержание
Предисловие
Часть первая: Родители, воспитывающие с любовью и логикой
1. Воспитание: радость или кошмар?
Ну что: уже весело?
Как вернуть радость в воспитание
2. Миссия выполнима: воспитание ответственных детей
Встреча с врагом
Неэффективные методы воспитания
Парадокс успеха и краха
Обучение за приемлемые цены
Защищать их не значит их любить
Ответственность преподавать невозможно
3. Ответственные дети чувствуют себя уверенно
Полагаю, что я такой, каким ты меня представляешь
Стол на трёх ножках
Если мы счастливы, то они тоже счастливы
4. Детские ошибки — это их возможности
Мама, пожалуйста, я предпочёл бы сделать это сам
У тебя свои проблемы, у меня свои
Проблема, проблема, кому принадлежит проблема?
5. Установление ограничений с помощью обдуманных слов ....
Построение нерушимых стен
Как разговаривать с ребёнком
Замкнутый круг угроз
Для нас лучше, чтобы они думали, чем боролись
Выполняйте то, что говорите и говорите то, что выполните
6. Приобретение контроля через предоставление выбора
Воспитание становится более и более любопытным
Правильная доза контроля
Война, в которой можно победить, предоставляя выбор
Плохой мальчик в Макдоналдсе. Практический пример, как победить в борьбе за контроль
Продумайте предлагаемые варианты
7. Рецепт успеха: сочувствие последствиям
Страдая внутренне
Последствия, которых следовало ожидать
Установление последствий
Во внимание берётся сопереживание
8. Свет, камера, воспитание
Практика, практика, практика
Часть 2: ЖемчуЖины воспитания с любовью и логикой
Как пользоваться жемчужинами воспитания с любовью и логикой
1. Карманные деньги
2. Гнев: когда он уместен
3. Время ложиться спать
4. Командир
5. Машина: бой на заднем сидении
6. Обязанности по дому
7. Церковь: когда дети не хотят идти
8. Кризисные ситуации
9. Поведение в общественных местах
10. Дисциплина (Основные команды немецкой овчарки) — возраст от одиннадцати до восемнадцати месяцев
11. Дисциплина (Для отстающих немецких овчарок) — возраст от четырёх до шести лет
12. Развод и посещения ребенка
13. Приём пищи и поведение за столом
14. Страхи и монстры
15. Друзья
16. Собираясь в школу
17. Оценки и табель успеваемости
18. Дедушки и бабушки
19. Домашние задания
20. Рутина «Мне скучно»
21. Ложь и нечестность
22. Масленый взгляд и негативный язык тела
23. Давление сверстников
24. Уход за домашними животными
25. Уборка своих вещей 199
26. Профессиональная помощь: когда за ней обращаться
27. Комната: как поддерживать в ней чистоту
28. Комната: как удержать в ней ребёнка
29. Нахальство и неуважение
30. Соперничество и борьба между братьями и/или сёстрами
31. Шлепанье (трёпка)
32. Воровство
33. Сквернословие и вульгарная речь
34. Учитель и школьные проблемы
35. Чистка зубов
36. Прерывание телефонного разговора
37. Просмотр телевизионных программ
38. Приступ гнева
39. Как научить ребёнка пользоваться горшком
40. Моральные ценности: передача их своим детям
41. Нытьё и недовольство
Советы с любовью и логикой
1. К сожалению, наша голова прислушивается к внутреннему чутью
2. Ты можешь заплатить мне сейчас или можешь заплатить позже
3. История о самооценке
4. То, что мы говорим, не всегда то, что слышат дети
5. Послания, в которых заключена любовь
6. Они учатся тому, что видят
7. Этот мир может быть холодным
8. Ответственные дети, безответственные дети
9. Когда вмешиваться в детские проблемы, а когда держаться от них подальше
10. Если это создаёт проблему для нас, то вскоре это должно стать проблемой для них
11. Применение любви и логики к детям раннего детского возраста
12. Обдуманные и необдуманные слова
13. Кушай хорошо или играйся на полу
14. Пусть ваше «да» будет да, а также ваше «нет» будет да
15. Ты будешь делать то, что я тебе скажу
16. «V» любви
17. Три правила боя за контроль
18. Нет проблем
19. Морочить голову
20. Предупреждение: хорошие родители не предупреждают ....
21. Услуги обычного автобуса
22. Не гнев, а сочувствие
