Клайн - Воспитание детей с любовью и логикой

Клайн - Фей - Воспитание детей с любовью и логикой
Category: Family, Ethics, Pastoral Care Counseling, Psychology Psychotherapy

Книга Фостера Клайна и Джима Фея «Воспитание детей с любовью и логикой» является одним из самых известных практических руководств в области педагогики и семейной психологии. Авторы ставят задачу предложить родителям альтернативу двум неэффективным крайностям: авторитарному подавлению и попустительскому воспитанию «родителей-вертолетов», которые стремятся оградить детей от любых трудностей. Основная идея произведения заключается в том, что истинная ответственность воспитывается только тогда, когда ребенку позволяют сталкиваться с последствиями своих решений в условиях родительской эмпатии, превращая ошибки в ценный жизненный опыт.

Содержательная часть книги детально описывает методику «Любви и логики», где «любовь» означает поддержку и сочувствие вместо гнева, а «логика» — естественные последствия поступков ребенка. Авторы предлагают родителям перестать читать нотации и начать давать детям право выбора в безопасных пределах, чтобы они учились думать самостоятельно. В книге разбираются конкретные техники: как эффективно устанавливать границы, как заменять наказания логическими последствиями и как сохранять спокойствие в конфликтных ситуациях. Особое внимание уделяется тому, чтобы родители перестали «спасать» детей от их собственных проблем (например, забытого домашнего задания), позволяя им усвоить урок на малых ставках в детстве, чтобы избежать катастрофических ошибок во взрослой жизни.

Текст написан в очень практичном, живом стиле с обилием диалогов, примеров и готовых фраз-подсказок для родителей. Клайн и Фей мастерски показывают, как переложить ответственность за поведение на плечи самого ребенка, сохраняя при этом теплые и доверительные отношения в семье. Работа служит незаменимым инструментом для тех, кто хочет вырастить самостоятельных, уверенных в себе личностей, способных принимать взвешенные решения. Это чтение помогает родителям вернуть радость в воспитание, заменяя ежедневную борьбу за власть спокойным наставничеством и взаимным уважением.

Фостер В.Клайн, Джим Фей - Воспитание детей с любовью и логикой - Как воспитать ответственность в своих детях

К.: «Рука Допомоги», «София», — 2013 — 258 с.

ISBN 978-966-2374-42-1

Фостер В.Клайн, Джим Фей - Воспитание детей с любовью и логикой - Содержание

Предисловие

Часть первая: Родители, воспитывающие с любовью и логикой

  • 1. Воспитание: радость или кошмар?

    • Ну что: уже весело?

    • Как вернуть радость в воспитание

  • 2. Миссия выполнима: воспитание ответственных детей

    • Встреча с врагом

    • Неэффективные методы воспитания

    • Парадокс успеха и краха

    • Обучение за приемлемые цены

    • Защищать их не значит их любить

    • Ответственность преподавать невозможно

  • 3. Ответственные дети чувствуют себя уверенно

    • Полагаю, что я такой, каким ты меня представляешь

    • Стол на трёх ножках

    • Если мы счастливы, то они тоже счастливы

  • 4. Детские ошибки — это их возможности

    • Мама, пожалуйста, я предпочёл бы сделать это сам

    • У тебя свои проблемы, у меня свои

    • Проблема, проблема, кому принадлежит проблема?

  • 5. Установление ограничений с помощью обдуманных слов ....

    • Построение нерушимых стен

    • Как разговаривать с ребёнком

    • Замкнутый круг угроз

    • Для нас лучше, чтобы они думали, чем боролись

    • Выполняйте то, что говорите и говорите то, что выполните

  • 6. Приобретение контроля через предоставление выбора

    • Воспитание становится более и более любопытным

    • Правильная доза контроля

    • Война, в которой можно победить, предоставляя выбор

    • Плохой мальчик в Макдоналдсе. Практический пример, как победить в борьбе за контроль

    • Продумайте предлагаемые варианты

  • 7. Рецепт успеха: сочувствие последствиям

    • Страдая внутренне

    • Последствия, которых следовало ожидать

    • Установление последствий

    • Во внимание берётся сопереживание

  • 8. Свет, камера, воспитание

    • Практика, практика, практика

Часть 2: ЖемчуЖины воспитания с любовью и логикой

  • Как пользоваться жемчужинами воспитания с любовью и логикой

  • 1. Карманные деньги

  • 2. Гнев: когда он уместен

  • 3. Время ложиться спать

  • 4. Командир

  • 5. Машина: бой на заднем сидении

  • 6. Обязанности по дому

  • 7. Церковь: когда дети не хотят идти

  • 8. Кризисные ситуации

  • 9. Поведение в общественных местах

  • 10. Дисциплина (Основные команды немецкой овчарки) — возраст от одиннадцати до восемнадцати месяцев

  • 11. Дисциплина (Для отстающих немецких овчарок) — возраст от четырёх до шести лет

  • 12. Развод и посещения ребенка

  • 13. Приём пищи и поведение за столом

  • 14. Страхи и монстры

  • 15. Друзья

  • 16. Собираясь в школу

  • 17. Оценки и табель успеваемости

  • 18. Дедушки и бабушки

  • 19. Домашние задания

  • 20. Рутина «Мне скучно»

  • 21. Ложь и нечестность

  • 22. Масленый взгляд и негативный язык тела

  • 23. Давление сверстников

  • 24. Уход за домашними животными

  • 25. Уборка своих вещей 199

  • 26. Профессиональная помощь: когда за ней обращаться

  • 27. Комната: как поддерживать в ней чистоту

  • 28. Комната: как удержать в ней ребёнка

  • 29. Нахальство и неуважение

  • 30. Соперничество и борьба между братьями и/или сёстрами

  • 31. Шлепанье (трёпка)

  • 32. Воровство

  • 33. Сквернословие и вульгарная речь

  • 34. Учитель и школьные проблемы

  • 35. Чистка зубов

  • 36. Прерывание телефонного разговора

  • 37. Просмотр телевизионных программ

  • 38. Приступ гнева

  • 39. Как научить ребёнка пользоваться горшком

  • 40. Моральные ценности: передача их своим детям

  • 41. Нытьё и недовольство

  • Советы с любовью и логикой

  • 1. К сожалению, наша голова прислушивается к внутреннему чутью

  • 2. Ты можешь заплатить мне сейчас или можешь заплатить позже

  • 3. История о самооценке

  • 4. То, что мы говорим, не всегда то, что слышат дети

  • 5. Послания, в которых заключена любовь

  • 6. Они учатся тому, что видят

  • 7. Этот мир может быть холодным

  • 8. Ответственные дети, безответственные дети

  • 9. Когда вмешиваться в детские проблемы, а когда держаться от них подальше

  • 10. Если это создаёт проблему для нас, то вскоре это должно стать проблемой для них

  • 11. Применение любви и логики к детям раннего детского возраста

  • 12. Обдуманные и необдуманные слова

  • 13. Кушай хорошо или играйся на полу

  • 14. Пусть ваше «да» будет да, а также ваше «нет» будет да

  • 15. Ты будешь делать то, что я тебе скажу

  • 16. «V» любви

  • 17. Три правила боя за контроль

  • 18. Нет проблем

  • 19. Морочить голову

  • 20. Предупреждение: хорошие родители не предупреждают ....

  • 21. Услуги обычного автобуса

  • 22. Не гнев, а сочувствие

Comments (1 comment)

Z
zalservik 3 weeks ago
Благодарю.

Related Books

All Books