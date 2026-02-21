В ходе недавнего Кубка мира по футболу многие иностранные болельщики, приехавшие в Россию, с удивлением обнаружили, что «русские» не такие уж ксенофобы. Россияне же, -по крайней мере в тех городах, где проходили матчи, - увидели дружелюбных иностранцев. За российскую команду в стране болели очень многие, и гордость за «наших ребят», которые «так стараются», была общей. Без эксцессов не обошлось, но они случаются везде, где проходят такого рода мероприятия. Авторы исследований о повседневном патриотизме часто отмечают, что футбол, народный и довольно демократичный вид спорта, несет существенную эмоциональную нагрузку и способствует сплочению наций. Кроме того, правительства всех стран пытаются использовать футбол (и другие популярные виды спорта) как средство повышения лояльности к власти и дополнительный источник легитимности1. Футбольная или иная спортивная победа представляет собой исключительный случай: обычные люди без всякого принуждения размахивают флагами и поют национальный гимн. Спортивное соревнование дает людям во власти хороший повод продемонстрировать, что они - часть народа, такие же, как все, и вместе со всеми болеют за национальную сборную. Россия не исключение: как и в других странах, Мундиаль здесь стал демонстрацией патриотического единения и гордости за свою страну.

Мы начинаем разговор с Чемпионата мира по футболу 2018 года не только потому, что это событие недавнее, но и потому, что такие события важны для строительства нации. В России этот процесс все еще не завершен, а если и завершен, то не всецело, в меньшей степени, нежели для состоявшихся наций старой Европы или даже для США, где представление о нации (или, можно сказать, национальное чувство) укоренено настолько, что оно редко обсуждается или отмечается специально, будучи как бы само собой разумеющимся.

Карин Клеман - Патриотизм снизу. «Как такое возможно, чтобы люди жили так бедно в богатой стране?»

«НЛО», 2021. - 139 c.

ISBN 978-5-4448-1630-1

Карин Клеман - Патриотизм снизу. «Как такое возможно, чтобы люди жили так бедно в богатой стране?» - Содержание

Справка об исследовательском проекте

Введение

Часть I

Глава 1. Патриотизм снизу и патриотизм сверху: поддержать нацию или государственный проект для нации

Глава 2. Запросы к государству

Глава 3. Социально-критический патриотизм

Глава 4. Связь между патриотизмом и социальным положением

Глава 5. Ксенофобия и межнациональные отношения

Часть II

Глава 1. Молодежные патриотические клубы и «прокремлевские» националистические движения

Глава 2. Либеральный национализм: русские националистические клубы

Глава 3. Группа {родина}: радикальная рефлексия патриотизма

Глава 4. Левый прогрессивный патриотизм

Заключение (актуализированное в феврале 2021 года)