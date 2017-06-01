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Бернард Клервоский - О любви к Богу - Трактаты

Бернард Клервосский - Трактаты
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Category ESXATOS BOOKS, Theology, Philosophy
Настоящее издание содержит латинский текст с параллельным русским переводом двух наиболее известных произведений Бернарда Клервоского: «О любви к Богу» (De diligendo Deo) и «О благодати и свободном выборе» (De gratia et de libero arbitrio). Трактат «О любви к Богу» переведен на русский язык впервые. Тексты снабжены комментариями и вводными статьями.

Бернард Клервоский. О любви к Богу. О благодати и свободном выборе - Трактаты

Под редакцией Ю. А. Ромашева.
СПб.: Изд-во Русской христианской гуманитарной академии, Изд-во Санкт-Петербургского государственного университета, Академия Исследования Культуры, 2009. — 280 с.

Бернард Клервоский. О любви к Богу. О благодати и свободном выборе - Трактаты - Содержание

  • Предисловие переводчиков
  • Фьоренцо Реати. Предисловие. Св. Бернард Клервоский как духовный писатель
  • Фьоренцо Реати. Введение к трактату «О любви к Богу»
  • LIBER DE DILIGENDO DEO (О ЛЮБВИ К БОГУ)
  • Фъоренцо Реати. Введение к трактату «О благодати и свободном выборе»
  • LIBER DE GRATIA ET LIBERO ARBITRIO (О БЛАГОДАТИ И СВОБОДНОМ ВЫБОРЕ)
  • А. А. Клестов. Святой Бернард и его время (Хроника жизни и трудов)
Список сокращений
Цитируемые источники
Впервые трактаты «О любви к Богу» (De diligendo Deo) и «О благодати и свободном выборе» (De gratia et libero arbitrio) были изданы в 1464-1470 гг. Рукописный период бытования произведений св. Бернарда мы не будем здесь анализировать, рассмотрим только печатные издания, ars typographica.

Трактат «О любви к Богу» увидел свет в издании «Размышления аббата Бернарда» (Bernardi meditationes), a трактат «О благодати и свободе воли» был впервые напечатан в издании «Письма и трактаты» (Epistolae cum aliquot tractatibus) св. Бернарда (Janauschek, p. 3-4, №№. 3,5). В это же время появились «Произведения» (Opuscula) св. Бернарда, куда вошли и эти трактаты.

В XVI веке наши трактаты включаются в различные «Цветники», «Розарии», «Сборники», «Зерцала», «Размышления», «Образцы [праведной] жизни», «Собрания сочинений».
Бернард Клервоский (1091-1153) — аббат монастыря Клерво, видный церковный деятель, классик западноевропейского мистического богословия.
Один из самых образованных людей своего времени, выдающийся оратор и проповедник, оказавший огромное влияние на современников. Автор устава ордена тамплиеров и вдохновитель Второго крестового похода 1147 г.
Основатель множества монастырей в Западной Европе. Главной добродетелью считал смирение, а целью человеческого существования — слияние с Богом. Святой Римско-Католической Церкви.
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Rating 5.0 / 5
Added 01.06.2017
Author schevchukp
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