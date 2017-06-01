Настоящее издание содержит латинский текст с параллельным русским переводом двух наиболее известных произведений Бернарда Клервоского: «О любви к Богу» (De diligendo Deo) и «О благодати и свободном выборе» (De gratia et de libero arbitrio). Трактат «О любви к Богу» переведен на русский язык впервые. Тексты снабжены комментариями и вводными статьями.

Бернард Клервоский. О любви к Богу. О благодати и свободном выборе - Трактаты

Под редакцией Ю. А. Ромашева.

СПб.: Изд-во Русской христианской гуманитарной академии, Изд-во Санкт-Петербургского государственного университета, Академия Исследования Культуры, 2009. — 280 с.



Бернард Клервоский. О любви к Богу. О благодати и свободном выборе - Трактаты - Содержание

Предисловие переводчиков

Фьоренцо Реати. Предисловие. Св. Бернард Клервоский как духовный писатель

Фьоренцо Реати. Введение к трактату «О любви к Богу»

LIBER DE DILIGENDO DEO (О ЛЮБВИ К БОГУ)

Фъоренцо Реати. Введение к трактату «О благодати и свободном выборе»

LIBER DE GRATIA ET LIBERO ARBITRIO (О БЛАГОДАТИ И СВОБОДНОМ ВЫБОРЕ)

А. А. Клестов. Святой Бернард и его время (Хроника жизни и трудов)

Список сокращений

Цитируемые источники



Впервые трактаты «О любви к Богу» (De diligendo Deo) и «О благодати и свободном выборе» (De gratia et libero arbitrio) были изданы в 1464-1470 гг. Рукописный период бытования произведений св. Бернарда мы не будем здесь анализировать, рассмотрим только печатные издания, ars typographica.



Трактат «О любви к Богу» увидел свет в издании «Размышления аббата Бернарда» (Bernardi meditationes), a трактат «О благодати и свободе воли» был впервые напечатан в издании «Письма и трактаты» (Epistolae cum aliquot tractatibus) св. Бернарда (Janauschek, p. 3-4, №№. 3,5). В это же время появились «Произведения» (Opuscula) св. Бернарда, куда вошли и эти трактаты.



В XVI веке наши трактаты включаются в различные «Цветники», «Розарии», «Сборники», «Зерцала», «Размышления», «Образцы [праведной] жизни», «Собрания сочинений».

Бернард Клервоский (1091-1153) — аббат монастыря Клерво, видный церковный деятель, классик западноевропейского мистического богословия.

Один из самых образованных людей своего времени, выдающийся оратор и проповедник, оказавший огромное влияние на современников. Автор устава ордена тамплиеров и вдохновитель Второго крестового похода 1147 г.

Основатель множества монастырей в Западной Европе. Главной добродетелью считал смирение, а целью человеческого существования — слияние с Богом. Святой Римско-Католической Церкви.

