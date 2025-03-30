Клейн Диана - Бики Джоэл - Герои Реформации

Со времени завершения истории Нового Завета и основания христианской Церкви не было более важного события, чем великая Реформация шестнадцатого века. Чуть более пятисот лет назад Мартин Лютер составил свои 95 тезисов. Это событие считается началом Реформации.

Но Реформация произошла не в одно мгновение. Читая эту книгу, вы увидите, что Господь использовал людей, чтобы сеять семена церковной реформы (смотрите главы 1—4), задолго до того, как Мартин Лютер прикрепил свои 95 тезисов на дверях церкви в Виттенберге 31 октября 1517 года. История о Лютере и его 95 тезисах хорошо известна (смотрите главу 5) широкому кругу читателей. И мы надеемся, что вам будет интересно и познавательно узнать о других событиях и людях, известных и не очень, которые способствовали Реформации и большинство из которых являются настоящими героями Реформации. Рассказ о них занимает большую часть этой книги (смотрите главы 6-31). Чтобы предоставить читателям более полную картину Реформации, мы также включили главы об анабаптистском движении и контрреформации (смотрите главы 32—33). Завершается книга кратким изложением влияния Реформации на различные сферы жизни общества.

Эта книга написана для детей старшего возраста и подростков, поэтому в Приложении Д вы найдёте словарь терминов. Если вы не уверены, что правильно понимаете то или иное слово, посмотрите в словаре в конце книги. Там вы найдёте значение нужного вам слова в контексте главы, которую читаете. Кроме того, большинство цитат были упрощены, чтобы вы могли понять смысл сказанного, поскольку в давние времена речь была витиеватой, в ней часто использовались длинные предложения. Однако, если вы хотите найти оригинальные цитаты, мы указали их источники.

Эта книга представляет обновлённое, переработанное и расширенное издание труда Ричарда Ньютона The Reformation and Its Heroes («Реформация и её герои») (1897). Также мы достаточно часто полагались на Оксфордский национальный биографический словарь (2004) как на источник достоверных данных по различным вопросам относительно фактов и дат. Дополнительные источники упоминаются в тексте и библиографии.

Диана Клейн и Джоэл Р. Бики – Герои Реформации

Доступное иллюстрированное описание жизни и деятельности людей, участвовавших в великом труде Реформации. - На основе книги Ричарда Ньютона The Reformation and Its Heroes («Реформация и её герои»).

Здолбунов: ФЛП Бортнийчук А. В. (Издательство «Левит»), 2022. — 336 с.

ISBN 978-617-8232-01-6

Диана Клейн и Джоэл Р. Бики – Герои Реформации - Содержание

Введение

Глава 1: Пьер Вальдо (ок. 1140-1217)

Глава 2: Джон Уиклиф (ок. 1324-1384)

Глава 3: Анна Чешская (1366-1394)

Глава 4: Ян Гус (1369-1415)

Глава 5: Мартин Лютер (1483-1546)

Глава 6: Филипп Меланхтон (1497—1560)

Глава 7: Шпайерская протестация (1529)

Глава 8: Мартин Буцер (1491-1551)

Глава 9: Ульрих Цвингли (1484-1531)

Глава 10: Генрих Буллингер (1504-1575)

Глава 11: Уильям Тиндейл (ок. 1494-1536)

Глава 12: Король Эдуард VI (1537-1553)

Глава 13: Томас Кранмер (1489-1556)

Глава 14: Хью Латимер и Николас Ридли Часть первая: Хью Латимер (ок. 1485-1555) - Часть вторая: Николас Ридли (1500-1555)

Глава 15: Джон Фокс (1517-1587)

Глава 16: Джон Нокс (ок. 1514-1572)

Глава 17: Гвидо де Бре (1522-1567)

Глава 18: Гейдельбергский катехизис Часть первая: Каспар Олевиан (1536-1587) - Часть вторая: Захария Урсин (1534-1583) - Часть третья: Фридрих III (1515-1576) - Часть четвёртая: Гейдельбергский катехизис (1563)

Глава 19: Пётр Мартир Вермильи (1499-1562)

Глава 20: Жан Кальвин (1509-1564)

Глава 21: Теодор Беза (1519-1605)

Глава 22: Ян Лаский (1499-1560)

Глава 23: Великий герцог Альба и Вильгельм I, принц Оранский Часть первая: Великий герцог Альба (1507-1582) - Часть вторая: Вильгельм I, принц Оранский (1533-1584)

Глава 24: Пётр Датенус (1531-1588)

Глава 25: Королева Маргарита Наваррская (1492-1549)

Глава 26: Королева Наварры Жанна д’Альбре (1528-1572)

Глава 27: Адмирал де Колиньи (1519-1572) и трагедия Варфоломеевской ночи (24 августа 1572)

Глава 28: Шарлотта, монахиня Жуарская (1546/1547-1582)

Глава 29: Уильям Перкинс (1558-1602)

Глава 30: Уильям Эймс (1576-1633)

Глава 31: Виллем Теллинк (1579-1629)

Глава 32: Анабаптисты Конрад Гребель (1498-1526) - Феликс Манц (ок. 1500-1527) - Людвиг Гетцер (ок. 1500-1529) - Георг Блаурок (ок. 1492-1529) - Томас Мюнцер (ок. 1489-1525) - Ян Маттис (ум. 1534) - Ян Бейкелсзон (ум. 1536) - Мельхиор Хоффман (ок. 1495-1543) - Якоб Гуттер (ум. 1536) - Бальтазар Губмайер (ок. 1485-1528) - Менно Симонс (1496-1561)

Глава 33: Контрреформация

Глава 34: Влияние Реформации

Заключение

Приложение А: Страны на которые повлияла Реформация - Приложение Б: Короли и королевы Англии и Шотландии - Приложение В: Кембриджский университет - Приложение Г: Оксфордский университет - Приложение Д: Словарь терминов - Приложение Е: Вопросы для повторения

Примечания

Избранная библиография