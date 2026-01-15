Вопрос о сущностном наполнении термина **«социальный дарвинизм»** до сих пор вызывает ожесточенные дискуссии. Зачастую это словосочетание вызывает в воображений образ человечества, охваченного жестокой борьбой за существование, в результате которой «выживает сильнейший», а точнее наиболее приспособленный. Анализ современной научной литературы и публицистики, так или иначе поднимающей тему социального дарвинизма (или социал-дарвинизма), демонстрирует, что историков интересует в большинстве случаев не социал-дарвинизм как таковой, а мера ответственности Чарльза Дарвина за то, что его теория стала служить идеологическим целям. Социал-дарвинизм ныне прочно ассоциируется с **расизмом, евгеникой и нацизмом** и воспринимается как нечто неполиткорректное и противоречащее стремлению к справедливости. И если связь с расизмом действительно прослеживается достаточно явно, то связь социал-дарвинизма с нацизмом весьма спорна. Английский экономист **Джеффри Ходжсон** не без оснований считает, что многие исследования из наследия социал-дарвинизма опираются на предвзятую оценку этого явления, появившуюся в 1930-е годы и усилившуюся после Второй мировой войны. Ходжсон отмечает, что табу, наложенное в этот период на междисциплинарные исследования в области социологии и биологии, отразилось практически на всех научных работах последующего периода. В своей статье «Концепция социального дарвинизма в англоязычных академических журналах: история термина», с которой читатель сможет ознакомиться в данной книге, он подробно разбирает эволюцию данного понятия в англоязычных изданиях как в Европе, так и в США и призывает вообще отказаться от него, поскольку, по его мнению, оно идеологизировано.

Действительно, если бросить взгляд назад, то кажется, что идеологические причины продолжающегося неприятия дарвинизма в общественных науках были в значительной степени необоснованными и пагубными. По сути, социальный дарвинизм служил инструментом блокирования и исключения биологических идей из сферы социальных наук, что в конечном счете препятствовало любому теоретическому обмену между естественными и социальными науками и, более того, препятствовало прогрессу в других научных областях, таких как социобиология (в частности, во второй половине 1970-х — первой половине 1980-х годов против социобиологии использовался «полемический концептуальный шаблон социал-дарвинизма», и эта обвинительная риторическая стратегия была довольно успешной). После Второй мировой войны метафоры «естественного отбора» и «борьбы за существование» в их применении к человеческому обществу стали прочно ассоциироваться с этически неприемлемыми доктринами расового превосходства и аполо- гией «безжалостных законов рынка».

Итак, что же такое социал-дарвинизм? По мнению большинства современных исследователей, в основе представлений о социальном дарвинизме лежит идея естественного отбора — социал-дарвинизм, таким образом, характеризуется сведением закономерностей генезиса человеческого общества к законам биологической эволюции и принципам борьбы за существование и естественного отбора в качестве решающих факторов общественного развития. В частности, словарь по политологии под редакцией В. Н. Коновалова определяет социал-дарвинизм как «социологическую теорию, которая интерпретирует общество на основе законов естественного отбора и борьбы за существование, сформулированных Ч. Дарвином в середине XIX века». В политической энциклопедии конца прошлого столетия социальный дарвинизм определяется как «совокупность идеологических течений и концепций второй половины ХІХ-ХХ веков, распространяющих биологические законы и принципы естественного отбора, борьбы за существование и выживание наиболее приспособленных к социальной и политической жизни». В свою очередь в учебнике по конфликтологии отмечается, что «идея социального дарвинизма заключается в распространении на общественную жизнь учения английского биолога Чарльза Дарвина (1809–1882), объяснявшего выживание живой природы путем естественного отбора в результате постоянной борьбы за существование между видами... Исходя из этого, социальная жизнь может быть объяснена теми же закономерностями, что и биологическая».

Клейс Г., Ходжсон Д., Крук П., Кларк Л., Келли А. — Социальный дарвинизм: истоки и интерпретации

М.: Тотенбург, 2025. — 200 с.

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Клейс Г., Ходжсон Д., Крук П., Кларк Л., Келли А. — Социальный дарвинизм: истоки и интерпретации - Содержание