История религиозного сектантства в России - Клибанов А. И.

В этой книге известного специалиста по реформационным движениям на Руси, с марксистских позиций рассказывается история духоборов, христоверов, молокан, евангельских христиан и баптистов, а также пятидесятников и адвентистов. Автор использовал редкие и труднодоступные архивные материалы и документы.

Клибанов А. И. История религиозного сектантства в России (60-е годы XIX век-1917)

М.: Наука, 1965.— 348 с

История религиозного сектантства в России (60-е годы XIX век-1917)

Введение

Историография религиозного сектантства

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ Течения дореформенного сектантства и их эволюция

Глава I. Возникновение и исходные формы религиозного сектантства

Глава II. Секта христововеров («хлысты»)

1. Противоречия в пореформенном христововерии и его раскол в конце 80-х — начале 90-х годов

2. Реорганизация и централизация христововерия на буржуазно-церковных началах

3. Социально-политические проблемы в христововерни в начале XX в.

Глава III. Секта духоборов..

1. Экономическое развитие и социальные противоречия в духоборческих поселениях.

2. Классовая борьба в поселениях духоборов и эмиграция части их в Канаду.

3. Духоборчество в России в начале XX в

Глава IV. Секта молокан

1. Основные течения в молоканстве.

2. Экономическое развитие и социальные противоречия в молоканских поселениях

3. Молоканство в начале XX в

ЧАСТЬ ВТОРАЯ Течения пореформенного сектантства и их эволюция

Глава V. Баптизм, евангельское христианство, пятидесятничество

1. Распространение баптизма в 60—80-е годы XIX в

2. Социальные противоречия в раннем баптизме

3. Распространение баптизма в начале XX в. Евангельское христианство

4. Внутренняя борьба в баптизме и евангельском христианстве. Пятидесятники

5. Баптизм и евангельское христианство в период первой буржуазно-демократической революции (1905—1907 гг.)

6. Баптизм и евангельское христианство в годы реакции..

7. Баптизм и евангельское христианство в годы первой мировой войны

8. Баптизм и евангельское христианство в период второй буржуазно-демократической революции

Глава VI. Адвентизм.

1. Возникновение адвентизма в США и распространение его в России

2. Социальная сущность идеологии адвентизма.

3. Политическая роль адвентизма