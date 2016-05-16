История религиозного сектантства в России - Клибанов А. И.

Клибанов - История религиозного сектантства в России
В этой книге известного специалиста по реформационным движениям на Руси, с марксистских позиций рассказывается история духоборов, христоверов, молокан, евангельских христиан и баптистов, а также пятидесятников и адвентистов. Автор использовал редкие и труднодоступные архивные материалы и документы.
Клибанов А. И. История религиозного сектантства в России (60-е годы XIX век-1917)
М.: Наука, 1965.— 348 с
История религиозного сектантства в России (60-е годы XIX век-1917)
Введение
Историография религиозного сектантства
Историография религиозного сектантства
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ Течения дореформенного сектантства и их эволюция
Глава I. Возникновение и исходные формы религиозного сектантства
Глава II. Секта христововеров («хлысты»)
1. Противоречия в пореформенном христововерии и его раскол в конце 80-х — начале 90-х годов
2. Реорганизация и централизация христововерия на буржуазно-церковных началах
3. Социально-политические проблемы в христововерни в начале XX в.
Глава III. Секта духоборов..
1. Экономическое развитие и социальные противоречия в духоборческих поселениях.
2. Классовая борьба в поселениях духоборов и эмиграция части их в Канаду.
3. Духоборчество в России в начале XX в
Глава IV. Секта молокан
1. Основные течения в молоканстве.
2. Экономическое развитие и социальные противоречия в молоканских поселениях
3. Молоканство в начале XX в
Глава II. Секта христововеров («хлысты»)
1. Противоречия в пореформенном христововерии и его раскол в конце 80-х — начале 90-х годов
2. Реорганизация и централизация христововерия на буржуазно-церковных началах
3. Социально-политические проблемы в христововерни в начале XX в.
Глава III. Секта духоборов..
1. Экономическое развитие и социальные противоречия в духоборческих поселениях.
2. Классовая борьба в поселениях духоборов и эмиграция части их в Канаду.
3. Духоборчество в России в начале XX в
Глава IV. Секта молокан
1. Основные течения в молоканстве.
2. Экономическое развитие и социальные противоречия в молоканских поселениях
3. Молоканство в начале XX в
ЧАСТЬ ВТОРАЯ Течения пореформенного сектантства и их эволюция
Глава V. Баптизм, евангельское христианство, пятидесятничество
1. Распространение баптизма в 60—80-е годы XIX в
2. Социальные противоречия в раннем баптизме
3. Распространение баптизма в начале XX в. Евангельское христианство
4. Внутренняя борьба в баптизме и евангельском христианстве. Пятидесятники
5. Баптизм и евангельское христианство в период первой буржуазно-демократической революции (1905—1907 гг.)
6. Баптизм и евангельское христианство в годы реакции..
7. Баптизм и евангельское христианство в годы первой мировой войны
8. Баптизм и евангельское христианство в период второй буржуазно-демократической революции
Глава VI. Адвентизм.
1. Возникновение адвентизма в США и распространение его в России
2. Социальная сущность идеологии адвентизма.
3. Политическая роль адвентизма
1. Распространение баптизма в 60—80-е годы XIX в
2. Социальные противоречия в раннем баптизме
3. Распространение баптизма в начале XX в. Евангельское христианство
4. Внутренняя борьба в баптизме и евангельском христианстве. Пятидесятники
5. Баптизм и евангельское христианство в период первой буржуазно-демократической революции (1905—1907 гг.)
6. Баптизм и евангельское христианство в годы реакции..
7. Баптизм и евангельское христианство в годы первой мировой войны
8. Баптизм и евангельское христианство в период второй буржуазно-демократической революции
Глава VI. Адвентизм.
1. Возникновение адвентизма в США и распространение его в России
2. Социальная сущность идеологии адвентизма.
3. Политическая роль адвентизма
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