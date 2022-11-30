Первые христиане признавали священными и боговдохновенными писаниями книги Ветхого Завета, а собственное вероучение распространяли путем устной передачи. Однако по мере расширения влияния христианства и вовлечения в новую веру большого количества стран и народов, возникла угроза нарушения устной традиции, и, чтобы защитить ее от искажений и придать учению необходимое единообразие, появилась потребность закрепить ее в письменной форме, что, в свою очередь, могло бы способствовать распространению христианства в тех областях, которые было невозможно охватить устным проповедничеством. Так появились первые образцы христианской литературы - апостольские послания, повествования об общественном служении Иисуса Христа и его жизни, а также о деяниях различных апостолов, записи откровений и т. п.

При этом информационная изолированность первых христианских общин нередко приводила к тому, что в каждой из них возникало свое собрание новозаветных текстов. Со временем же, по мере централизации христианской церкви, возникала проблема упорядочения священных писаний ранних христиан. На первом этапе решения этой проблемы христианские теологи предприняли библиографические исследования письменного наследия. Сохранилось несколько составленных ими списков христианских писаний. Древнейший из них, относящийся к концу II в., обнаружил в 1740 г. итальянский исследователь Лудовико Муратори (1652-1750). Этот список получил название «Канон Муратори» . Позднее - в III веке – появились «Римский канон» и «Александрийский канон» .

Книга апокрифов - Неканонические Евангелия

М.: Эксмо, 2006. — 416 с. — (Антология мудрости).

ISBN 5-699-14865-5

Книга апокрифов - Неканонические Евангелия - Содержание

Лео Яковлев. Новозаветные апокрифы. За пределами канона

Первоеванrелне Иакова еврея. Пер. В. В. Геймана

Комментарии и примечания к Первоевангелию Иакова еврея

Книга о рождестве блаженнейшей Марии и детстве Спасителя. Пер. В. В. Геймана

Комментарии и примечания к Книге о рождестве блаженнейшей Марии и детстве Спасителя

Еванrелие младенчества. Пер. В. В. Геймана

Комментарии и примечания к Евангелию младенчества

Книrа Иосифа плотника (Евангелие от Господа вашего Иисуса Христа, переданное своим апостолам) .Пер. В. В. Геймана

Комментарии и примечания к Книге Иосифа плотника

Евангелие от Никодима. Пер. В. В. Геймана

Комментарии и примечания к Евангелию от Никодима

Писания апостола Петра

Евангелие от Петра (фрагмент). Пер. С. А. Жебелева

Апокалипсис Петра. Пер. А. Б. Рановича

Комментарии и примечания к Писаниям апостола Петра

Донесение Пилата Прокуратора. Пер. И. С. Свенцицкой

Примечания к Донесению Пилата Прокуратора

Деяния святых

Мученичество святого апостола Андрея. Пер. И. С. Свенцицкой

Деяния и мученичество святого апостола Матфея. Пер. И. С. Свенцицкой

Комментарии и примечания к Деяниям святых

Учение двенадцати апостолов