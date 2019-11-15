Книга Благочестивых – Учение рабби Йеhуды hа-Хасида

С помощью Всевышнего нам удалось издать на русском языке один из основополагающих трудов еврейского мировоззрения — СеферХасидим (Книга Благочестивых), автором которой является рабби Йеhуда hа-Хасид — один из мудрецов Тосафот — первых комментаторов. Более двух лет мы посвятили этой непростой и кропотливой работе... Книга Сефер Хасидим была написана в Германии в XII веке и является одним из важнейших источников древней традиции передачи мудрости Торы, созданным в период первых комментаторов.

В ту историческую эпоху центр Знания Торы переместился в Европу (Германию, Францию и Испанию), где находились великие ешивы, в которых в результате глубокого изучения Торы появились комментарии к Талмуду (Раши, Тосафот, Рифа, Рамбана, Рамбама, Роша). Мудрость Торы первых комментаторов распространилась по всему миру и оказала неоценимое влияние на все еврейские диаспоры, в том числе и на общину горских евреев, чьи традиции уходят в глубь веков.

Тысячи лет евреи жили на Кавказе. Существуют разные версии того, как именно они оказались в этих краях. И даже бытует мнение, что они являются потомками десяти изгнанных колен Северного Израильского царства, уведенных в плен царем Ассирии Санхеривом. У горской общины сложилось много уникальных обычаев, которых нет в других еврейских общинах, и о происхождении некоторых из них почти ничего не известно.

Однако несомненно то, что до возникновения революционных воззрений и разрушительных событий начала XX века все горские евреи были глубоко религиозными людьми, которые трепетно служили Всевышнему, изучали Тору Моше-рабейну и воспитывали своих детей, озаряя их души Божественным светом Завета нашего праотца Аврагама. В книге Сефер Хасидим можно найти много ценностей, глубоко и органично вошедших в традицию и образ жизни горских евреев.

Изучая ее, читатель познакомится с некоторыми предписаниями и обычаями, которых он, скорее всего, ранее нигде не встречал. Здесь также можно найти много советов и поучений для совершенствования качеств души, что в высшей степени необходимо нашему поколению, и в особенности нам, баалей тшува — евреям, вернувшимся к Божественному завету — Торе и соблюдению заповедей.

Во главе общины горских евреев уже много лет стоит достойный человек с добрым и чистым еврейским сердцем — Герман Гавриэль Захарьяев. Он один из тех немногих, кто делает все необходимое для развития своей общины и, не щадя своих сил, помогает другим общинам, глубоко верит и почитает традиции и язык своего народа. Находясь под его руководством и видя его каждодневный самоотверженный труд, я решил внести свой небольшой вклад в наше общее дело — перевести книгу Сефер Хасидим на русский язык.

Да поможет нам Всевышний в том, чтобы эта книга принесла пользу нашим братьям и стала вкладом в развитие общины, чему посвящает всего себя наш дорогой брат Герман Гавриэль Захарьяев. Позвольте мне завершить это вступление небольшой притчей. Однажды голубь быстро летел, держа в клюве немного воды. Спросили его: «Куда ты так торопишься?» Голубь ответил: «Горит лес, и я несу воду, чтобы потушить огонь».

Сказали ему: «Неужели та капля, что ты несешь в своем клюве, может хоть чем-то помочь?!» И голубь ответил, что если каждый принесет хотя бы каплю, то это обязательно поможет. Я хотел бы попросить читателей задуматься над этой притчей. Ведь если каждый из нас сделает хоть немного для Общины Израиля и зажжет небольшую свечу, то наши совместные усилия несомненно превзойдут все ожидания и мы удостоимся сияния Божественного завета.

Выход в свет книги Сефер Хасидим является свидетельством вечного единства еврейского народа, традиция которого восходит к Торе, Талмуду и первым комментаторам. Каждая община имеет свои индивидуальные особенности, но только все вместе мы можем осуществить возложенную на нас задачу — раскрыть на земле Божественное присутствие и возвести на трон праведного Машиаха. Да благословит нас Творец, чтобы эта книга изменила нашу жизнь к лучшему и стала для нас надежным наставником в любых ситуациях.

Книга Благочестивых – Учение рабби Йеhуды hа-Хасида

Община горских евреев Москвы «Байт Сфаради»

Издательство – «Книжники» – 616 с.

Москва – 2019 г.

Книга Благочестивых – Учение рабби Йеhуды hа-Хасида - Введение

1. Эта книга называется Сефер хасидим—Книга Благочестивых. Речи ее — услада, и вся она полна прекрасного и написана для боящихся Бога и почитающих Его. Ибо благочестивый человек желает сердцем своим любить Бога и выполнять Его волю, но не знает всего, что для этого нужно, а также чего следует остерегаться, как тверже следовать воле Творца. Ведь мудрость в сердцах уменьшилась, и хотя есть благочестивые люди, которые наполнили свое сердце многими знаниями о том, как поступать, но есть и те, у кого знаний мало. Если бы такой человек обладал пониманием путей, приводящих к благочестию, он мог бы сильно усовершенствоваться, как те, кто умножает свои дела. Для того и была написана Книга Благочестивых, чтобы ознакомились с ней все боящиеся Бога и возвращающиеся к Нему всем сердцем, и смогли понять и знать, что им нужно делать, а чего надо остерегаться.

Однако не предназначена эта книга злодеям, ведь если они заглянут в нее, некоторые вещи будут казаться им странными, а если им будут разъяснять их, они посмеются над ними. Об этих людях мудро сказал царь Шломо: «В уши глупого не говори» (Мишлей, 23:9). Да и сам Шломо не писал книгу Мишлей для злодеев, ведь вся мудрость его не помогла бы сделать их сердце чище и вернуть их к Творцу, а написал он ее для праведников, желающих услышать слова Всевышнего, чтобы увидели, поняли и осмыслили. Ведь написано: «...ибо праведны пути Всевышнего, праведники будут идти ими, а злодеи споткнутся на них» (Гошеа, 14:10). Отсюда можно заключить, что пути благочестия, скромности и богобоязненности являются препятствием для злодеев и возвышением для праведников.

2. И сказал автор этой книги, написавший слова благочестия, скромности и богобоязненности: все, что есть в этой книге, перенято мною от моих учителей и мною осмыслено, ибо стоит всякому богобоязненному человеку обучать своих детей, учеников и других евреев тому, как выполнять волю Творца нашего, благословенно Имя Его и да возвысится память о Нем.

И использовал притчи, чтобы объяснить Его проявления в понятной для человека форме, чтобы вошли слова этой книги в сердце и люди могли бы воспринять их, и открылись бы глаза слепых, а сердца необрезанные могли бы понять их. И так написано в Писании: «И глас Его как глас многочисленных вод» (Йехезкель, 43:2); «И Он как лев рыкнет» (hошеа, 11:10), и облик Его описан с помощью описания облика творений Его: «Очи Его как голуби» (Шир hа-ширим, 5:12), и много других, как, например: «Ноги Его как столпы» (там же, 5:15). Все это необходимо, чтобы помочь восприятию.

3. «Память о праведнике благословенна». Память о Праведниках мира благословенна: всякий раз, когда мы упоминаем Великого и вызывающего трепет Творца, мы обязаны благословить Его на святом языке: «Итбарах шмо» — «Да будет благословенно Имя Его». А невежды поймут эту притчу как сказание о человеке, сын которого уехал далеко, или о друге: когда вспоминает о нем, говорит: сын мой, да будет ему мир, пусть сегодня будет у него удачный день. А если упоминает умершего, то говорит: пусть покоится с миром. Всевышнего, который существует вечно, да будет благословенно Имя Его, тем более надо благословлять каждый раз, когда упоминаем Его, и об этом сказано: «...каждый, кто слышит упоминание Имени Всевышнего всуе из уст другого, должен его отлучить от общины, а если не сделал этого, то сам будет отлучен».