Книга Экклезиаста – Евангельский перевод Библии
Вы держите в руках первое издание Евангельского Перевода Библии на русский язык. Книга Экклезиаста стала первой книгой, которую Господь дал завершить и представить читателю. Это небольшой шаг в большом и значимом труде, цель которого — сделать текст Священного Писания понятным и доступным для современного поколения русскоязычных людей.
Этот перевод осуществляется Библейской коалицией, объединяющей ряд церквей и христианских организаций. Его философия соединяет исповедание высшего авторитета Слова Божьего, безошибочности Писания в оригинальных рукописях и стремление максимально точно передать смысл оригинального текста ясным, естественным и понятным современным русским языком.
Книга Экклезиаста – Евангельский перевод Библии – Аннотированный перевод
Евангельский перевод Библии: Книга Экклезиаста. Аннотированный перевод. – Самара: Благая весть, 2026. – 88 с.
ISBN 978-5-7454-2025-2
Книга Экклезиаста – Евангельский перевод Библии – Содержание
Список сокращений
Предисловие к первому изданию Книги Экклезиаста
Введение в Книгу Экклезиаста
Авторство Книги Экклезиаста
Влияние арамейского языка
Время написания
Покаяние Соломона
Евангелизационная направленность
Способ рассуждения
Структура и содержание
Название книги
Суета, тщета или пар?
Погоня за ветром или томление духа?
Книга Экклезиаста, или Проповедника
Пролог: 1:1–11
Что плохо для человека: 1:12–6:9
Что хорошо для человека: 6:10–12:8
Эпилог и заключение: 12:9–14
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