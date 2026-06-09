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Книга Экклезиаста – Евангельский перевод Библии

Книга Экклезиаста – Евангельский перевод Библии
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Обзор книги
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Category ESXATOS BOOKS, TARGET PROGRAM, New Arrivals, PROTESTANTISM, Bible Translations, Bible Commentaries, Biblical Studies, Theology

Вы держите в руках первое издание Евангельского Перевода Библии на русский язык. Книга Экклезиаста стала первой книгой, которую Господь дал завершить и представить читателю. Это небольшой шаг в большом и значимом труде, цель которого — сделать текст Священного Писания понятным и доступным для современного поколения русскоязычных людей.

Этот перевод осуществляется Библейской коалицией, объединяющей ряд церквей и христианских организаций. Его философия соединяет исповедание высшего авторитета Слова Божьего, безошибочности Писания в оригинальных рукописях и стремление максимально точно передать смысл оригинального текста ясным, естественным и понятным современным русским языком.

Книга Экклезиаста – Евангельский перевод Библии – Аннотированный перевод

Евангельский перевод Библии: Книга Экклезиаста. Аннотированный перевод. – Самара: Благая весть, 2026. – 88 с.
ISBN 978-5-7454-2025-2

Книга Экклезиаста – Евангельский перевод Библии – Содержание

  1. Список сокращений

  2. Предисловие к первому изданию Книги Экклезиаста

  3. Введение в Книгу Экклезиаста

    • Авторство Книги Экклезиаста

    • Влияние арамейского языка

    • Время написания

    • Покаяние Соломона

    • Евангелизационная направленность

    • Способ рассуждения

    • Структура и содержание

    • Название книги

    • Суета, тщета или пар?

    • Погоня за ветром или томление духа?

  4. Книга Экклезиаста, или Проповедника

    • Пролог: 1:1–11

    • Что плохо для человека: 1:12–6:9

    • Что хорошо для человека: 6:10–12:8

    • Эпилог и заключение: 12:9–14

  5. Заметки

Views 59
Rating 5.0 / 5
Added 09.06.2026
Author brat Vadim
Rate this publication:
5.0/5 (1)

Comments (1 comment)

S
Sergey05 3 hours ago
Огромное спасибо!

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