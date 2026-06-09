Вы держите в руках первое издание Евангельского Перевода Библии на русский язык. Книга Экклезиаста стала первой книгой, которую Господь дал завершить и представить читателю. Это небольшой шаг в большом и значимом труде, цель которого — сделать текст Священного Писания понятным и доступным для современного поколения русскоязычных людей.

Этот перевод осуществляется Библейской коалицией, объединяющей ряд церквей и христианских организаций. Его философия соединяет исповедание высшего авторитета Слова Божьего, безошибочности Писания в оригинальных рукописях и стремление максимально точно передать смысл оригинального текста ясным, естественным и понятным современным русским языком.

Книга Экклезиаста – Евангельский перевод Библии – Аннотированный перевод

Евангельский перевод Библии: Книга Экклезиаста. Аннотированный перевод. – Самара: Благая весть, 2026. – 88 с.

ISBN 978-5-7454-2025-2

Книга Экклезиаста – Евангельский перевод Библии – Содержание