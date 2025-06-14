Книга Магов - Сборник
Узнать, что и каким звездам и знакам Зодиака подчиняется, очень непросто; это определяют по подражанию либо лучам, либо движению, либо фигуре высших вещей. Некоторые узнаются по их цветам и запахам, другие – по результатам операций, отвечающих определенным звездам. Так, например, солнечными или подвластными силе Солнца будут: среди элементов – ясное пламя; среди гуморов – чистая кровь и жизненный дух; среди вкусов – те, которые остры и смешаны со сладостью. Среди металлов – золото, по причине его цвета и блеска, полученных от самого Солнца, от всего его сердца.
Среди камней – сходные с солнечными лучами своими золотыми искрами: сверкающий аэтит, имеющий силу при начале заболеваний и отравлений; а также камень, называемый Око солнца (сапфир), поскольку формой он подобен глазному яблоку, через середину которого проскакивает луч; он очень полезен для мозга и укрепляет зрение. А карбункул, который светится ночью, предохраняет от всех ядовитых испарений, находящихся в воздухе; в хризолите, который имеет слабый зеленый цвет, когда он выставлен на солнце, чудится золотая звезда; он отвечает за органы дыхания и помогает астматикам, а если его просверлить насквозь и пропущенными через эту дыру волосами с гривы осла прикрепить к левой руке, он прогоняет болезненные видения, кошмары и снимает безумие. Подобный цветному горному хрусталю камень ирис, с шестиугольником в основе, будучи выставленным из-под крыши одной частью на солнце, а другой оставаясь в тени, собирает в себе солнечные лучи и, проводя их через себя, образует на противоположной стене радугу. Гелиотроп, зеленый как яшма или изумруд, весь покрытый красными крапинками, дает человеку постоянство, славу и известность, способствуя долгой жизни.
На самом деле он особенно удивителен в лучах солнца, которые, как говорят, обращают его в кровь, т. е. заставляют светиться кровавым светом, словно при затмении солнца. А если его натереть соком травы, которая носит то же название, и положить в сосуд с водой, он обретает еще более удивительное свойство, делая туманным и ослепляя взгляд человека настолько, что тот не может видеть носящего этот камень; и данное свойство приобретается им не без помощи травы гелиотроп, т. е. – следующей за солнцем. Альберт Великий и Гильом Парижский подтверждают эти свойства в своих писаниях. Гиацинт, другой солнечный камень, хорош против ядов и поветрия чумы; он делает того, кто его носит, уверенным, приятным или грациозным; способствует приобретению богатств и мудрости, укрепляет сердце, а когда его держат во рту, возвеселяет душу. Или камень pyrophilos, из красной смеси, о котором, согласно свидетельству Альберта Великого, Эскулап замечает в одном из своих посланий Октавиану Августу следующее: это особый очень холодный яд, который предохраняет изъятое при сжигании сердце человека; если затем через некоторое время это сердце поместить в огонь, то оно обратится в камень, который так и называется pyrophilos – от огня.
Это замечательное средство против яда, он делает тех, кто его носит, славными и грозными для врагов. Кроме того, существует самый солнечный камень, который, как сообщают, был обнаружен Аполлонием и называется [pantaura]; он притягивает к себе другие камни, словно магнит железо; он очень эффективен против всякого рода ядов и называется пантера, поскольку на вид такой же пятнистый, как это животное. Его именуют еще и panthocras, поскольку он содержит все цвета. Аарон называет его эвантум. Есть еще другие солнечные камни: топаз, рубин, хризопраз и рубиновая шпинель. Существует также аурипигмент и прочие вещи золотого цвета и очень светлые. Среди растений и деревьев солнечные те, которые поворачиваются к солнцу, например ноготки, и те, которые сникают перед закатом, а после восхода понемногу оживают вновь. Так, дерево Лота – солнечное, об этом ясно свидетельствует вид его плодов и листвы. Также пион, чистотел, бальзам, имбирь, горечавка, ясенец, вербена, которая используется для предсказаний, для искупления, а также для изгнания злых духов. Лавровое дерево тоже посвящено Фебу, как и кедр, пальма, ясень, плющ, виноград и все те, что предохраняют от ядов и молний и не боятся суровых зим.
Книга Магов (сборник)
Серия – «Александрийская библиотека»
Издательство – «Гельветика» – 2009 г. / 138 с.
Книга Магов (сборник) – Содержание
- Наука магов – тайная наука
- Гермес Трисмегист и Соломон
- Изумрудная скрижаль Гермеса Триждывеличайшего
- Гермес Трисмегист
- Гермес к Тату
- Благо в одном лишь Боге и ни в чем ином
- Наибольшее зло для людей – неведение Бога
- Ничто не исчезает, лишь по заблуждению, перемены зовутся смертью и уничтожением
- О мысли и ощущении. Красота и благо в одном лишь Боге и нигде кроме Него
- О Соломоне
- Марсилио Фичино и Джованни Пико делла Мирандола
- «Естественная магия» Агриппы Неттесгеймского
- Валерий Брюсов
- Валерий Брюсов
- Агриппа Неттесгеймский
- Книга первая
- Вместо послесловия
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