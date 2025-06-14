Книга Магов - Сборник

Узнать, что и каким звездам и знакам Зодиака подчиняется, очень непросто; это опре­деляют по подражанию либо лучам, либо движению, либо фигуре высших вещей. Некоторые узнаются по их цветам и запахам, другие – по результатам операций, отвечающих определен­ным звездам. Так, например, солнечными или подвластными силе Солнца будут: среди элемен­тов – ясное пламя; среди гуморов – чистая кровь и жизненный дух; среди вкусов – те, кото­рые остры и смешаны со сладостью. Среди металлов – золото, по причине его цвета и блеска, полученных от самого Солнца, от всего его сердца.

Среди камней – сходные с солнечными лучами своими золотыми искрами: сверкающий аэтит, имеющий силу при начале заболеваний и отравлений; а также камень, называемый Око солнца (сапфир), поскольку формой он подо­бен глазному яблоку, через середину которого проскакивает луч; он очень полезен для мозга и укрепляет зрение. А карбункул, который светится ночью, предохраняет от всех ядовитых испарений, находящихся в воздухе; в хризолите, который имеет слабый зеленый цвет, когда он выставлен на солнце, чудится золотая звезда; он отвечает за органы дыхания и помогает аст­матикам, а если его просверлить насквозь и пропущенными через эту дыру волосами с гривы осла прикрепить к левой руке, он прогоняет болезненные видения, кошмары и снимает безу­мие. Подобный цветному горному хрусталю камень ирис, с шестиугольником в основе, будучи выставленным из-под крыши одной частью на солнце, а другой оставаясь в тени, собирает в себе солнечные лучи и, проводя их через себя, образует на противоположной стене радугу. Гелиотроп, зеленый как яшма или изумруд, весь покрытый красными крапинками, дает чело­веку постоянство, славу и известность, способствуя долгой жизни.

На самом деле он особенно удивителен в лучах солнца, которые, как говорят, обращают его в кровь, т. е. заставляют све­титься кровавым светом, словно при затмении солнца. А если его натереть соком травы, кото­рая носит то же название, и положить в сосуд с водой, он обретает еще более удивительное свойство, делая туманным и ослепляя взгляд человека настолько, что тот не может видеть носящего этот камень; и данное свойство приобретается им не без помощи травы гелиотроп, т. е. – следующей за солнцем. Альберт Великий и Гильом Парижский подтверждают эти свой­ства в своих писаниях. Гиацинт, другой солнечный камень, хорош против ядов и поветрия чумы; он делает того, кто его носит, уверенным, приятным или грациозным; способствует приобретению богатств и мудрости, укрепляет сердце, а когда его держат во рту, возвеселяет душу. Или камень pyrophilos, из красной смеси, о котором, согласно свидетельству Альберта Великого, Эскулап замечает в одном из своих посланий Октавиану Августу следующее: это особый очень холод­ный яд, который предохраняет изъятое при сжигании сердце человека; если затем через неко­торое время это сердце поместить в огонь, то оно обратится в камень, который так и называ­ется pyrophilos – от огня.

Это замечательное средство против яда, он делает тех, кто его носит, славными и грозными для врагов. Кроме того, существует самый солнечный камень, который, как сообщают, был обнаружен Аполлонием и называется [pantaura]; он притягивает к себе дру­гие камни, словно магнит железо; он очень эффективен против всякого рода ядов и называ­ется пантера, поскольку на вид такой же пятнистый, как это животное. Его именуют еще и panthocras, поскольку он содержит все цвета. Аарон называет его эвантум. Есть еще другие солнечные камни: топаз, рубин, хризопраз и рубиновая шпинель. Существует также аурипигмент и прочие вещи золотого цвета и очень светлые. Среди растений и деревьев солнечные те, которые поворачиваются к солнцу, например ноготки, и те, которые сникают перед закатом, а после восхода понемногу оживают вновь. Так, дерево Лота – солнечное, об этом ясно свидетельствует вид его плодов и листвы. Также пион, чистотел, бальзам, имбирь, горечавка, ясенец, вербена, которая используется для предсказа­ний, для искупления, а также для изгнания злых духов. Лавровое дерево тоже посвящено Фебу, как и кедр, пальма, ясень, плющ, виноград и все те, что предохраняют от ядов и молний и не боятся суровых зим.

Книга Магов (сборник)

Серия – «Александрийская библиотека»

Издательство – «Гельветика» – 2009 г. / 138 с.

Книга Магов (сборник) – Содержание