Рав Яаков Кранц (1741-1804 гг.), широко известный в еврейском народе как Магид из Дубно, родился в местечке Гжетл (Дятлово), (Польша, сегодня Гродненская область Белоруссии). Большинством населения этого местечка были евреи, которые начали селиться там еще в XVI веке во времена Великого княжества Литовского. Родителями рава Яакова были рав Зеев Вульф - судья раввинского суда Гжетла и рабанит Гинда - дочь раввина города Кобрин. Магид обладал исключительными способностями, которые проявлялись в нем с самого детства. Он был необычайно усидчив в учебе и все свое время посвящал изучению Торы и, в первую очередь, Талмуда, ришоним (первых комментаторов) и ахароним (поздних законоучителей). В результате он стал широко известным в поколениях странствующим проповедником.

В восемнадцатилетнем возрасте рав Яаков впервые посетил Вильну и был восхищен глубочайшей мудростью раввинов этого города, который не случайно получил название «Литовский Иерусалим». Там он встретился с Виленским гаоном, которому представил несколько своих открытий в Торе (хидушим), совершенных им при изучении Танаха, Талмуда и Мидраша. Гаон высоко оценил предложенный юным гостем путь изучения божественного Завета, и с того времени между ними установились особо близкие отношения. Встреча с гаоном пробудила в молодом человеке горячее стремление к святости и наложила неизгладимый отпечаток на весь его образ жизни. Начиная с восемнадцати лет и до конца своих дней, он всегда вставал в полночь, шел в бейт мидраш (дом учения) и там, сидя на полу и, разувшись, как в день 9 Ава, читал «Тикун хацот» - полуночную молитву, в которой оплакивал разрушение божественного Храма.

Книга Мишлей Яаков – Притчи Магида из Дубно на недельные главы Торы

Община горских евреев Москвы «Байт Сфаради»

Издательский Дом «СТМЭГИ» – 544 с.

Москва – 2019 г.

Книга Мишлей Яаков – Притчи Магида из Дубно на недельные главы Торы – Содержание

Книга Берешит

Берешит

Ноах

Лех Леха

Ваера

Хаей Сара

Толдот

Ваеце

Ваишлах

Ваешев

Микец

Ваигаш

Ваехи

Книга Шмот

Шмот

Ваэра

Бо

Бешалах

Итро

Мишпатим

Трума

Ки Тиса

Ваякэль

Пкудей

Книга Ваикра

Ваикра

Цав

Шмини

Тазриа

Мецора

Ахарей Мот

Кдошим

Эмор

Беар

Бехукотай

Книга Бемидбар

Бемидбар

Насо

Беаалотха

Шлах

Корах

Хукат

Балак

Пинхас

Матот

Масэй

Книга Дварим