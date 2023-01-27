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магид из дубно - Книга Мишлей Яаков

Книга Мишлей Яаков – Притчи Магида из Дубно на недельные главы Торы
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Category ESXATOS BOOKS, JUDAICA

Рав Яаков Кранц (1741-1804 гг.), широко известный в еврейском народе как Магид из Дубно, родился в местечке Гжетл (Дятлово), (Польша, сегодня Гродненская область Белоруссии). Большинством населения этого местечка были евреи, которые начали селиться там еще в XVI веке во времена Великого княжества Литовского. Родителями рава Яакова были рав Зеев Вульф - судья раввинского суда Гжетла и рабанит Гинда - дочь раввина города Кобрин. Магид обладал исключительными способностями, которые проявлялись в нем с самого детства. Он был необычайно усидчив в учебе и все свое время посвящал изучению Торы и, в первую очередь, Талмуда, ришоним (первых комментаторов) и ахароним (поздних законоучителей). В результате он стал широко известным в поколениях странствующим проповедником.

В восемнадцатилетнем возрасте рав Яаков впервые посетил Вильну и был восхищен глубочайшей мудростью раввинов этого города, который не случайно получил название «Литовский Иерусалим». Там он встретился с Виленским гаоном, которому представил несколько своих открытий в Торе (хидушим), совершенных им при изучении Танаха, Талмуда и Мидраша. Гаон высоко оценил предложенный юным гостем путь изучения божественного Завета, и с того времени между ними установились особо близкие отношения. Встреча с гаоном пробудила в молодом человеке горячее стремление к святости и наложила неизгладимый отпечаток на весь его образ жизни. Начиная с восемнадцати лет и до конца своих дней, он всегда вставал в полночь, шел в бейт мидраш (дом учения) и там, сидя на полу и, разувшись, как в день 9 Ава, читал «Тикун хацот» - полуночную молитву, в которой оплакивал разрушение божественного Храма.

Книга Мишлей Яаков – Притчи Магида из Дубно на недельные главы Торы

Община горских евреев Москвы «Байт Сфаради»

Издательский Дом «СТМЭГИ» – 544 с.

Москва – 2019 г.

Книга Мишлей Яаков – Притчи Магида из Дубно на недельные главы Торы – Содержание

Книга Берешит

  • Берешит

  • Ноах

  • Лех Леха

  • Ваера

  • Хаей Сара

  • Толдот

  • Ваеце

  • Ваишлах

  • Ваешев

  • Микец

  • Ваигаш

  • Ваехи

Книга Шмот

  • Шмот

  • Ваэра

  • Бо

  • Бешалах

  • Итро

  • Мишпатим

  • Трума

  • Ки Тиса

  • Ваякэль

  • Пкудей

Книга Ваикра

  • Ваикра

  • Цав

  • Шмини

  • Тазриа

  • Мецора

  • Ахарей Мот

  • Кдошим

  • Эмор

  • Беар

  • Бехукотай

Книга Бемидбар

  • Бемидбар

  • Насо

  • Беаалотха

  • Шлах

  • Корах

  • Хукат

  • Балак

  • Пинхас

  • Матот

  • Масэй

Книга Дварим

  • Дварим

  • Ваэтханан

  • Экев

  • Ръэ

  • Шофтим

  • Ки Теце

  • Ки Таво

  • Ницавим

  • Ваелех

  • Аазину

  • Ве Зот а-Браха

Views 586
Rating 5.0 / 5
Added 27.01.2023
Author brat Vadim
Rate this publication:
5.0/5 (8)

Comments (1 comment)

G
gios76 3 years ago

спасибо

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