Издание «Книги Иеу. Гностическо-магические тексты» представляет собой перевод уникальных памятников поздней античности, входящих в знаменитый «Кодекс Брюса». Эти тексты — бесценное свидетельство египетского гностицизма, где христианское откровение переплетается с магическими практиками, числовой символикой и сложной космологией.

В центре повествования — «Живой Иисус», который дает своим апостолам тайное наставление о том, как «распять мир» и освободиться от власти Архонтов (темных владык этого Эона). Книги описывают восхождение души через небесные сферы, охраняемые стражами, и содержат мистические диаграммы, печати и тайные имена Бога (Иеу), знание которых необходимо для возвращения в Совершенную Полноту (Плерому). Это учение о «Цельном Знании», которое обещает адепту свободу Духа Святого и избавление от оков материи.

Книга снабжена подробными пояснениями к аутентичным рисункам из рукописей, анализом греческих и коптских терминов, а также уникальным приложением о числах на псефосах. Это незаменимый труд для историков религии, философов и всех, кто интересуется эзотерическими традициями раннего христианства и магическими ритуалами древности.

Книги Иеу. Гностическо-магические тексты

М.: Касталия, 2026. — 242 с.

ISBN 978-5-908110-14-3

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