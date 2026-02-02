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Книги Иеу

Книги Иеу
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Category ESXATOS BOOKS, TARGET PROGRAM, New Arrivals, Religious Studies Atheism, Gnosticism Secret Societies, Esotericism Mysticism Kabbalah, Hermeticism Alchemy Magic Astrology

Издание «Книги Иеу. Гностическо-магические тексты» представляет собой перевод уникальных памятников поздней античности, входящих в знаменитый «Кодекс Брюса». Эти тексты — бесценное свидетельство египетского гностицизма, где христианское откровение переплетается с магическими практиками, числовой символикой и сложной космологией.

В центре повествования — «Живой Иисус», который дает своим апостолам тайное наставление о том, как «распять мир» и освободиться от власти Архонтов (темных владык этого Эона). Книги описывают восхождение души через небесные сферы, охраняемые стражами, и содержат мистические диаграммы, печати и тайные имена Бога (Иеу), знание которых необходимо для возвращения в Совершенную Полноту (Плерому). Это учение о «Цельном Знании», которое обещает адепту свободу Духа Святого и избавление от оков материи.

Книга снабжена подробными пояснениями к аутентичным рисункам из рукописей, анализом греческих и коптских терминов, а также уникальным приложением о числах на псефосах. Это незаменимый труд для историков религии, философов и всех, кто интересуется эзотерическими традициями раннего христианства и магическими ритуалами древности.

Книги Иеу. Гностическо-магические тексты

М.: Касталия, 2026. — 242 с.
ISBN 978-5-908110-14-3

Книги Иеу - Содержание

  • Предисловие: Кодекс Брюса и история находки «Книг Иеу».

  • Первая Книга Иеу: Познание Невидимого Бога и путь Избранного Рода.

  • Вторая Книга Иеу: Тайны очищения и обряды крещения светом.

  • Пояснения к рисункам: Расшифровка гностической иконографии.

  • Приложения:

    • 25 чисел на псефосах (священная нумерология).

    • Греческие и коптские термины и имена собственные.

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Added 02.02.2026
Author brat Vadim
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