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Кнотц - Секс - неизвестное об известном

Кнотц - Секс - неизвестное об известном
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Category ESXATOS BOOKS, **Ecclesiology Faith Experience, Ethics, Psychology Psychotherapy

В последнее время церковный брак все чаще воспринимается как традиционный и становится способом «узаконения» перед Богом, Церковью и государством любовных отношений по прошествии нескольких лет совместной жизни. Многие люди, вступая в брак, считают, что Божие благословение безусловно должно обеспечить им счастливую жизнь, гарантировать верность, дать чувство защищенности и повысить стабильность отношений.

Это хорошие и достойные побуждения, но их недостаточно для уверенности в том, что супруги смогут изо дня и день осуществлять таинство брака, видя в своем браке совместный путь к Богу.

Многие супружеские пары, заключившие церковный брак, затрудняются ответить на вопрос, что значит осуществлять таинство брака в повседневной жизни. Едва начав совместную жизнь, они сталкиваются с трудностями — неумением любить друг друга, отсутствием единства, наличием прямо противоположных желаний и ожиданий, невозможностью жить вдвоем, но забывают доверить всё это Богу, чтобы дать победить свои слабости и грех силой Христа Распятого и Воскресшего.

Католики веруют, что Иисус Христос воскрес, а значит, живет и сегодня. Поэтому они вместе с Ним хотят переживать такие важные события своей жизни, как любовь, брак, сексуальные отношения, воспитание детей. Хотят отдать свою жизнь Иисусу Христу, жить с Ним и для Него, внимать Его учению и соблюдать Его заповеди.

Брак — это таинство. Это означает, что созданная мужчиной и женщиной конкретная общность жизни и любви, основанная на честности и верности, готовности к рождению и воспитанию детей и реализующаяся в перспективе совместной жизни до самой смерти, особым образом отмечена Божьим присутствием. Жизнь в таком браке открывает супругам католикам путь к святости, ведет их к встрече с Богом.

Ксаверий Кнотц - Секс - неизвестное об известном - для христианских супругов

НО Издательство Францисканцев, 2010

ISBN: 978-5-89208-088-0

Ксаверий Кнотц - Секс - неизвестное об известном - Содержание

Предисловие к польскому изданию

д-р Анджей Дердзюк OFMCap

Введение

Какое Богу дело до наших интимных отношений?

  • 1. Бог присутствует в повседневной жизни супругов

  • 2. Три домашних алтаря

  • 3. Поэзия любви в Священном Писании

  • 4. Тело человека — не только природная реальность

  • 5. Сексуальность дана нам Богом

  • 6. Супружеский акт — это тоже молитва

  • 7. Бог не собирается за нами подглядывать

Супружеская близость без табу

  • 1. Начинаем снежности

  • 2. Дозволенные и недозволенные ласки

  • 3. Оргазм — это далеко не всё

  • 4. Страсть или вожделение?

  • 5. Телесная и духовная удовлетворенность

Плодные дни, неплодные дни

  • 1. Плодность неотделима от желания

  • 2. «Ты ведешь себя, как перед критическими днями»

  • 3. Фазы цикла и желание близости

  • 4. Вера в Бога помогает росту либидо!

  • 5. Воздержание — это прелюдия, а не наказание

  • 6. Максимум понимания — минимум раздражения

  • 7. Ars amandi — помощь в неплодный период

  • 8. Воздействие запаха па чувства

  • 9. Безопасный эликсир любви

  • 10. В здоровом теле — здоровый дух

  • 11. Делать выбор в соответствии с законами природы

Близость 365 дней в году

  • 1. Дар нежности, уважения и признания

  • 2. Бог не требует, чтобы супруги повернулись друг к другу спиной

  • 3. Полноценные сексуальные отношения — настоящее сокровище

  • 4. Ловушки сексуальности

  • 5. Поиски золотой середины

  • 6. Ласки вне полового акта

Сколько детей должно быть у католика?

  • 1. Прекрасные виды с вершины

  • 2. Наше решение и воля Божия

  • 3. Сексуальная подготовка

  • 4. Всегда готовы ответить Богу «Да»

  • 5. Вера и разум для того и существуют, чтобы ими пользоваться

Зачем нам мораль?

  • 1. В чем заключается цель нашей жизни?

  • 2. Мастера делает тренировка

  • 3. Супружеские фолы

  • 4. Стать мастером

Как привести свою сексуальную сферу в порядок?

  • 1. Трудные ситуации

  • 2. Нравственные дилеммы

  • 3. Святой Дух терпелив

  • 4. Церковь помогает, а не мешает

  • 5. Закон постепенности

  • 6. Временное состояние — это не норма

  • 7. Дозревание

Пирамида супружеских грехов

  • 1. Контрацептивный образ действий и средства контрацепции

  • 2. Возбуждение до... фрустрации

  • 3. Прерванный половой акт

  • 4. Нарушение границ

  • 5. Несколько слов о презервативах

  • 6. Таблетка смерти

  • 7. Спираль проблем

  • 8. Соучастие в грехе супруга

  • 9. Половые отношения с условием

Контрацепция — проект против жизни

  • 1. Рубикон позади

  • 2. Модификация сексуальности

  • 3. Таблетки, «улучшающие жизнь»

  • 4. Лечение или улучшение?

  • 5. «Программирование» природы

  • 6. Контрацепция на службе у современного манихейства

  • 7. Утопия, увлекающая толпы

  • 8. Царство человека

  • 9. Христианская битва за прогресс

  • 10. Фундаментальный выбор

Насколько тяжки сексуальные грехи?

  • 1. Грех смертный и грех повседневный

  • 2. Как производится моральная оценка поступка

  • 3. Точка зрения действующего лица

  • 4. Грех в сопоставлении с осознанностью и добровольностью действий

«Мы расходились в разные стороны»

Свидетельство супругов

Ксаверий Кнотц - Секс - неизвестное об известном - Какое Богу дело до наших интимных отношений?

Многие из супругов, заключивших брак в Церкви, никогда не говорили друг с другом о том, как они искали в своей жизни Бога, о том, как встретили Его. Многие никогда не молились вместе, некоторые даже не участвовали вместе в воскресной Евхаристии и тем более — совместно не размышляли над словом Божьим или над прочтенной христианской книгой... Они не переживают свой брак на уровне веры, то есть отношений с Богом, — а значит, не переживают его на уровне Таинства.

Но христианская жизнь супругов — это не только молитва, не только беседы о Боге и их участие в воскресной литургии. Иисус Христос приходит к супругам не только в те моменты, когда они говорят о Нем или молятся, но и тогда, когда они обсуждают друг с другом события, происходящие в их совместной жизни, и даже тогда, когда они ссорятся. Многие супружеские ссоры оказываются очень полезными и способствуют укреплению взаимопонимания.

Понимать, что Бог присутствует в супружеских отношениях, значит понимать, что Иисус Христос может приходить к супругам даже тогда, когда жена варит уставшему мужу кофе, проявляя так свою заботу и любовь, то есть тогда, когда выражается ее отношение к мужу. Благодаря простому проявлению любви жена становится святой — близкой к Богу. То же самое можно сказать и о муже. Когда он идет выносить мусор, видя, что у жены пет на это сил, эта прозаическая домашняя обязанность, в которой проявляется его любовь к жене, тоже становится для него освящающей, так как в ней присутствует Сам Бог.

Иисус Христос приходит к супругам и тогда, когда они нежно обнимают, целуют и ласкают друг друга, когда вступают в половые отношения. Их тела, испытывающие влечение друг к другу, также участвуют в тайне любви Бога, сокрытого в человеческом теле. В минуты взаимного наслаждения супругов Бог присутствует среди них в силу таинства брака, освящающего их интимные отношения.

Итак, католические супруги могут пребывать со Христом в совместной молитве, в беседе, в помощи друг другу, во взаимной нежности, в ласках, в половых отношениях. «Христианский брак, как и все таинства, (...) сам по себе является актом литургического прославления Бога во Иисусе Христе и в Церкви, ибо, совершая это таинство, супруги-христиане исповедуют Богу свою благодарность за переданный им возвышенный дар, состоящий в том, что в своей супружеской жизни они могут отобразить любовь Самого Бога к людям и любовь Господа Иисуса к Церкви, Его Невесте»

Брак, реализуемый таким образом, — это путь к святости! Когда это осознаётся вполне, тогда «измерение святости охватывает всю супружескую жизнь, а не только отдельные ее фрагменты. Ведь все, что делает верующий человек, должно быть свято; тем более, когда это делают двое людей, связанных узами таинства брака». Если двое людей призваны к святости в браке, значит, для того чтобы достичь ее, им необходимо «всё, что позволяет выражать, укреплять и углублять взаимную связь супругов, включая разделение между собой повседневных домашних обязанностей и переживание эротической стороны любви, совместное «праздное времяпровождение» за чаем и совместную молитву».

Views 1 784
Rating 5.0 / 5
Added 07.11.2023
Author brat Vadim
Rate this publication:
5.0/5 (5)

Comments (3 comments)

E
esxatos 3 years ago

Самые искушенные в вопросах секса - католические монахи?  
B
brat christifid 3 years ago

Нет ли здесь ошибки в украинском? По-моему любят картошку, а человека кохают
V
viktor_bn 3 years ago

Саме так. 

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