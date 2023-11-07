Кнотц - Секс - неизвестное об известном
В последнее время церковный брак все чаще воспринимается как традиционный и становится способом «узаконения» перед Богом, Церковью и государством любовных отношений по прошествии нескольких лет совместной жизни. Многие люди, вступая в брак, считают, что Божие благословение безусловно должно обеспечить им счастливую жизнь, гарантировать верность, дать чувство защищенности и повысить стабильность отношений.
Это хорошие и достойные побуждения, но их недостаточно для уверенности в том, что супруги смогут изо дня и день осуществлять таинство брака, видя в своем браке совместный путь к Богу.
Многие супружеские пары, заключившие церковный брак, затрудняются ответить на вопрос, что значит осуществлять таинство брака в повседневной жизни. Едва начав совместную жизнь, они сталкиваются с трудностями — неумением любить друг друга, отсутствием единства, наличием прямо противоположных желаний и ожиданий, невозможностью жить вдвоем, но забывают доверить всё это Богу, чтобы дать победить свои слабости и грех силой Христа Распятого и Воскресшего.
Католики веруют, что Иисус Христос воскрес, а значит, живет и сегодня. Поэтому они вместе с Ним хотят переживать такие важные события своей жизни, как любовь, брак, сексуальные отношения, воспитание детей. Хотят отдать свою жизнь Иисусу Христу, жить с Ним и для Него, внимать Его учению и соблюдать Его заповеди.
Брак — это таинство. Это означает, что созданная мужчиной и женщиной конкретная общность жизни и любви, основанная на честности и верности, готовности к рождению и воспитанию детей и реализующаяся в перспективе совместной жизни до самой смерти, особым образом отмечена Божьим присутствием. Жизнь в таком браке открывает супругам католикам путь к святости, ведет их к встрече с Богом.
Ксаверий Кнотц - Секс - неизвестное об известном - для христианских супругов
НО Издательство Францисканцев, 2010
ISBN: 978-5-89208-088-0
Ксаверий Кнотц - Секс - неизвестное об известном - Содержание
Предисловие к польскому изданию
д-р Анджей Дердзюк OFMCap
Введение
Какое Богу дело до наших интимных отношений?
1. Бог присутствует в повседневной жизни супругов
2. Три домашних алтаря
3. Поэзия любви в Священном Писании
4. Тело человека — не только природная реальность
5. Сексуальность дана нам Богом
6. Супружеский акт — это тоже молитва
7. Бог не собирается за нами подглядывать
Супружеская близость без табу
1. Начинаем снежности
2. Дозволенные и недозволенные ласки
3. Оргазм — это далеко не всё
4. Страсть или вожделение?
5. Телесная и духовная удовлетворенность
Плодные дни, неплодные дни
1. Плодность неотделима от желания
2. «Ты ведешь себя, как перед критическими днями»
3. Фазы цикла и желание близости
4. Вера в Бога помогает росту либидо!
5. Воздержание — это прелюдия, а не наказание
6. Максимум понимания — минимум раздражения
7. Ars amandi — помощь в неплодный период
8. Воздействие запаха па чувства
9. Безопасный эликсир любви
10. В здоровом теле — здоровый дух
11. Делать выбор в соответствии с законами природы
Близость 365 дней в году
1. Дар нежности, уважения и признания
2. Бог не требует, чтобы супруги повернулись друг к другу спиной
3. Полноценные сексуальные отношения — настоящее сокровище
4. Ловушки сексуальности
5. Поиски золотой середины
6. Ласки вне полового акта
Сколько детей должно быть у католика?
1. Прекрасные виды с вершины
2. Наше решение и воля Божия
3. Сексуальная подготовка
4. Всегда готовы ответить Богу «Да»
5. Вера и разум для того и существуют, чтобы ими пользоваться
Зачем нам мораль?
1. В чем заключается цель нашей жизни?
2. Мастера делает тренировка
3. Супружеские фолы
4. Стать мастером
Как привести свою сексуальную сферу в порядок?
1. Трудные ситуации
2. Нравственные дилеммы
3. Святой Дух терпелив
4. Церковь помогает, а не мешает
5. Закон постепенности
6. Временное состояние — это не норма
7. Дозревание
Пирамида супружеских грехов
1. Контрацептивный образ действий и средства контрацепции
2. Возбуждение до... фрустрации
3. Прерванный половой акт
4. Нарушение границ
5. Несколько слов о презервативах
6. Таблетка смерти
7. Спираль проблем
8. Соучастие в грехе супруга
9. Половые отношения с условием
Контрацепция — проект против жизни
1. Рубикон позади
2. Модификация сексуальности
3. Таблетки, «улучшающие жизнь»
4. Лечение или улучшение?
5. «Программирование» природы
6. Контрацепция на службе у современного манихейства
7. Утопия, увлекающая толпы
8. Царство человека
9. Христианская битва за прогресс
10. Фундаментальный выбор
Насколько тяжки сексуальные грехи?
1. Грех смертный и грех повседневный
2. Как производится моральная оценка поступка
3. Точка зрения действующего лица
4. Грех в сопоставлении с осознанностью и добровольностью действий
«Мы расходились в разные стороны»
Свидетельство супругов
Ксаверий Кнотц - Секс - неизвестное об известном - Какое Богу дело до наших интимных отношений?
Многие из супругов, заключивших брак в Церкви, никогда не говорили друг с другом о том, как они искали в своей жизни Бога, о том, как встретили Его. Многие никогда не молились вместе, некоторые даже не участвовали вместе в воскресной Евхаристии и тем более — совместно не размышляли над словом Божьим или над прочтенной христианской книгой... Они не переживают свой брак на уровне веры, то есть отношений с Богом, — а значит, не переживают его на уровне Таинства.
Но христианская жизнь супругов — это не только молитва, не только беседы о Боге и их участие в воскресной литургии. Иисус Христос приходит к супругам не только в те моменты, когда они говорят о Нем или молятся, но и тогда, когда они обсуждают друг с другом события, происходящие в их совместной жизни, и даже тогда, когда они ссорятся. Многие супружеские ссоры оказываются очень полезными и способствуют укреплению взаимопонимания.
Понимать, что Бог присутствует в супружеских отношениях, значит понимать, что Иисус Христос может приходить к супругам даже тогда, когда жена варит уставшему мужу кофе, проявляя так свою заботу и любовь, то есть тогда, когда выражается ее отношение к мужу. Благодаря простому проявлению любви жена становится святой — близкой к Богу. То же самое можно сказать и о муже. Когда он идет выносить мусор, видя, что у жены пет на это сил, эта прозаическая домашняя обязанность, в которой проявляется его любовь к жене, тоже становится для него освящающей, так как в ней присутствует Сам Бог.
Иисус Христос приходит к супругам и тогда, когда они нежно обнимают, целуют и ласкают друг друга, когда вступают в половые отношения. Их тела, испытывающие влечение друг к другу, также участвуют в тайне любви Бога, сокрытого в человеческом теле. В минуты взаимного наслаждения супругов Бог присутствует среди них в силу таинства брака, освящающего их интимные отношения.
Итак, католические супруги могут пребывать со Христом в совместной молитве, в беседе, в помощи друг другу, во взаимной нежности, в ласках, в половых отношениях. «Христианский брак, как и все таинства, (...) сам по себе является актом литургического прославления Бога во Иисусе Христе и в Церкви, ибо, совершая это таинство, супруги-христиане исповедуют Богу свою благодарность за переданный им возвышенный дар, состоящий в том, что в своей супружеской жизни они могут отобразить любовь Самого Бога к людям и любовь Господа Иисуса к Церкви, Его Невесте»
Брак, реализуемый таким образом, — это путь к святости! Когда это осознаётся вполне, тогда «измерение святости охватывает всю супружескую жизнь, а не только отдельные ее фрагменты. Ведь все, что делает верующий человек, должно быть свято; тем более, когда это делают двое людей, связанных узами таинства брака». Если двое людей призваны к святости в браке, значит, для того чтобы достичь ее, им необходимо «всё, что позволяет выражать, укреплять и углублять взаимную связь супругов, включая разделение между собой повседневных домашних обязанностей и переживание эротической стороны любви, совместное «праздное времяпровождение» за чаем и совместную молитву».
Самые искушенные в вопросах секса - католические монахи?
Нет ли здесь ошибки в украинском? По-моему любят картошку, а человека кохают
Саме так.