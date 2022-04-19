Игорь Олегович Князький - Император Август и его время

Князький - Император Август и его время
Шёл 691-ый год от основания Рима, и вот «в консульство Марка Туллия Цицерона и Гая Антония, в девятый день до октябрьских календ, незадолго до рассвета, у Бычьих голов в палатинском квартале Рима», в семье Гая Октавия и его супруги Атии родился сын, поименованный подобно же его отцу Гаем Октавием. Такова была семейная традиция этого рода: все мужчины получали при рождении такое имя. По нашему летоисчислению появился на свет очередной Гай Октавий, коему суждено будет войти в римскую и мировую историю под именем Августа, 23 сентября 63 года до н.э.
Род Октавиев не входил в число особо известных родов Рима. К знати он не принадлежал. Предки Августа были плебеями, обретшими всадническое достоинство. О них мы знаем лишь то, что прадед нашего героя сражался в Сицилии с карфагенянами во время Второй Пунической войны, дед его жил в городке Велитры, где имел загородную усадьбу. Должно быть, в детстве маленький Гай бывал у дедушки в гостях на этой вилле, где ему отводилась маленькая комнатка, похожая скорее на кладовую. Позже, когда потомок скромных Октавиев станет могущественным Цезарем Августом, жители Велитр и сами с гордостью уверятся и станут всех уверять, что в этой комнатушке будущий император и родился.
Дед Гая особой карьеры не сделал, да и не стремился к таковой, довольствуясь скромными муниципальными должностями. Прожил он до старости в добром достатке, семью свою оставив в богатстве. Муниципальные должности особых богатств не сулили, потому так ли уж стоит подвергать сомнению утверждение Марка Антония, что дед Октавия был ростовщиком. Ведь именно римские всадники являлись сословием, весьма успешным в финансовых делах. Сенаторам-то денежные операции воспрещались! Да и кто был богатейшим человеком Римской республики в то время, о котором мы ведём речь? Представитель всаднического сословия, из плебейского рода вышедший Марк Лициний Красс. Октавиям, конечно же, до Красса было безнадёжно далеко, но к числу людей весьма зажиточных они, безусловно, относились.
Игорь Олегович Князький - Император Август и его время
(Новая античная библиотека. Исследования)
СПб.: Алетейя, 2022. - 618 с., ил.
ISBN 978-5-00165-385-1
Игорь Олегович Князький - Император Август и его время - Содержание
- Глава I. Юные годы Гая Октавия
- Глава II. От мартовских ид до Филиппийских полей
- Глава III. Нежданная тетрархия. Вызов «сицилийского владыки»
- Глава IV. Путь к дуумвирату: Секст Помпей сокрушён, Лепид отставлен
- Глава V. Решающая схватка за единовластие
- Глава VI. На вершине власти. Обустройство Империи
- Глава VII. Империя расширяет пределы
- Глава VIII. Император «золотого века»
- Заключение
Примечания
Хронология
Рекомендуемая литература:
Источники
Исследования
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