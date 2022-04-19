Игорь Олегович Князький - Император Август и его время

Шёл 691-ый год от основания Рима, и вот «в консульство Марка Туллия Цицерона и Гая Антония, в девятый день до октябрьских календ, незадолго до рассвета, у Бычьих голов в палатинском квартале Рима», в семье Гая Октавия и его супруги Атии родился сын, поименованный подобно же его отцу Гаем Октавием. Такова была семейная традиция этого рода: все мужчины получали при рождении такое имя. По нашему летоисчислению появился на свет очередной Гай Октавий, коему суждено будет войти в римскую и мировую историю под именем Августа, 23 сентября 63 года до н.э.

Род Октавиев не входил в число особо известных родов Рима. К знати он не принадлежал. Предки Августа были плебеями, обретшими всадническое достоинство. О них мы знаем лишь то, что прадед нашего героя сражался в Сицилии с карфагенянами во время Второй Пунической войны, дед его жил в городке Велитры, где имел загородную усадьбу. Должно быть, в детстве маленький Гай бывал у дедушки в гостях на этой вилле, где ему отводилась маленькая комнатка, похожая скорее на кладовую. Позже, когда потомок скромных Октавиев станет могущественным Цезарем Августом, жители Велитр и сами с гордостью уверятся и станут всех уверять, что в этой комнатушке будущий император и родился.

Дед Гая особой карьеры не сделал, да и не стремился к таковой, довольствуясь скромными муниципальными должностями. Прожил он до старости в добром достатке, семью свою оставив в богатстве. Муниципальные должности особых богатств не сулили, потому так ли уж стоит подвергать сомнению утверждение Марка Антония, что дед Октавия был ростовщиком. Ведь именно римские всадники являлись сословием, весьма успешным в финансовых делах. Сенаторам-то денежные операции воспрещались! Да и кто был богатейшим человеком Римской республики в то время, о котором мы ведём речь? Представитель всаднического сословия, из плебейского рода вышедший Марк Лициний Красс. Октавиям, конечно же, до Красса было безнадёжно далеко, но к числу людей весьма зажиточных они, безусловно, относились.

Игорь Олегович Князький - Император Август и его время

(Новая античная библиотека. Исследования)

СПб.: Алетейя, 2022. - 618 с., ил.

ISBN 978-5-00165-385-1

Игорь Олегович Князький - Император Август и его время - Содержание

Глава I. Юные годы Гая Октавия

Глава II. От мартовских ид до Филиппийских полей

Глава III. Нежданная тетрархия. Вызов «сицилийского владыки»

Глава IV. Путь к дуумвирату: Секст Помпей сокрушён, Лепид отставлен

Глава V. Решающая схватка за единовластие

Глава VI. На вершине власти. Обустройство Империи

Глава VII. Империя расширяет пределы

Глава VIII. Император «золотого века»

Заключение

Примечания

Хронология

Рекомендуемая литература:

Источники

Исследования